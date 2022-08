(Sisuturundus)

Aina tempokam igapäevaelu survestab meid oma tegevusi üha efektiivsemalt läbi viima. Tehnoloogia kiire areng on selleks loonud ka paremaid võimalusi. Kuidas aga täpsemalt virtuaalkeskkonnas tegutsedes enda produktiivsust tõsta?

Arvutiga töötamisel eriti praegusel hübriidtöö ajastul on enamikele tuttav olukord, kus tuleb korraga toimetada brauseri mitmes aknas ja navigeerida erinevate rakenduse vahel, osaledes samal ajal ka videokoosolekul ja jälgides postkastis e-kirju.

“Tihtipeale on selline tööviis kurnav, sest pidev programmide vahel ümberlülitumine nõuab arvutilt piisavat jõudlust ja selle puudumisel võib liigselt koormatud seade hoopis aeglaseks muutuda või sootuks üle kuumeneda, mis omakorda põhjustab tõrkeid töös ja kasutajale ärevust ning stressi,” selgitab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina

“Siinkohal on abiks töökindel ja vastupidav arvuti, mis tagab mugava ja katkematu kasutuskogemuse, isegi kui on vaja žongleerida erinevate ülesannete vahel,” lisab ta ning toob välja arvuti olulisimad omadused, millele tasub tähelepanu pöörata igaühel, kes soovib tõsta oma tööproduktiivsust.

Intensiivsemad tööpäevad aitab mööda saata võimas protsessor

Pidev erinevate rakenduste vahel ümberlülitumine tekitab seadmele pinget, mistõttu on kasulik valida arvuti, mis tuleb toime ka suurema töökoormusega ja on võimeline püsima kaasas meie elutempoga.

“Kui eelmise põlvkonna sülearvuteid kasutades oli oht, et mitme aknaga töötamisel jookseb seade kokku, siis tänaseks on turule jõudnud õhukesed kuid võimsad sülearvutid, mille protsessori jõudlus paranenud niivõrd palju, et need võimaldavad samaaegselt töötada ka kõige mahukamate programmidega,” täpsustab Mishina.

Üheks selliseks eriti kergeks mudeliks on Huawei MateBook D 16 sülearvuti, mille jõuline 12. põlvkonna Intel® Core™ H-seeria protsessor toimib tõrgeteta ka kõige intensiivsemal tööpäeval.

Suuremale ekraanile saab mahutada rohkem aknaid

Arvutis mitut asja samal ajal tehes on mugav, kui ees on suur ekraan, mis võimaldab korraga avada ning tööpinnale kuvada mitme programmi aknad. Ning kui kontorilaudadel olid selleks puhuks kasutusel välised monitorid, siis praegusel mobiilsete töökohtade ajastul asendab kuvarit avara ekraaniga kaasaskantav sülearvuti.

“Töömugavusele ja produktiivsusele aitab kaasa ka piisavalt suur sülearvuti ekraan, mis võimaldab kiirelt erinevaid faile leida ja neid ringi paigutada. Näiteks uue MateBook D seeria 16-tollise ekraaniga sülearvuti kuvasuhe on 16:10, mis annab kasutajale 10% kõrgema kuvapinna kui traditsiooniline 16:9 kuvasuhe,” räägib tehnoloogiaekspert, kelle sõnul võimaldab see korraga rohkem infot ekraanile mahutada.

Lisamugavused täiustavad tehnoloogia kasutuskogemust

Kaasaegsetele seadmetele lisatud erinevad tööriistad ja funktsioonid hõlbustavad nii ülesannete täitmist kui ka teistega ühenduses olemist.

“Kiiretel aegadel kodus olles ei pea ootamatu virtuaalkoosoleku puhul muretsema enam isegi toa koristamise pärast, sest ka kaamerat sisse lülitades on võimalik ära hägustada või lausa välja vahetada oma taust”, selgitab Mishina ning lisab, et näiteks MateBook D 16 sülearvuti puhul on ka mikrofonisüsteem viidud sellisele tasemele, et see võimaldab professionaalsema kohtumise läbiviimiseks summutada mikrofoni kostuvaid taustamürasid või klaviatuuriklõbina helisid.

Lisaks on uuel D-seeria sülearvutil ka täisklaviatuur koos vana hea numbriklahvistikuga, mis muudab töövoo kiiremaks ja mugavamaks, aidates tõsta tehtava töö tootlikkust.

Liigu oma seadmega keskkonda, kus produktiivsus on suurem

Töö- ja elustiilide muutumise tõttu tahame ligipääsu oma tehnoloogiaseadmetesse salvestatud infole nii kontoris, kodus kui ka reisil olles. See eeldab aga, et seadet peab olema lihtne kaasa võtta ükskõik kuhu.

“Traditsiooniline kontoritöö mudel on muutunud ning paljud töötavad täna hoopis kaugelt või vabakutselistena. Seetõttu on oluline, et ükskõik mis seade kasutusel ka poleks, saaks seda mugavalt ühest kohast teise transportida,” selgitab Mishina. Näiteks metallist korpusega MateBook D 16 sülearvuti kaalub kõigest 1,7 kilogrammi, olgugi, et mudel ise omab laia ekraani ning seadme korpusesse on mahutatud vastupidav protsessor.

Niisiis tasub igal produktiivsust hindaval arvutikasutajal veenduda, et tööks valitud arvutil on võimas protsessor, kerge kaal, suur ekraan ja erinevad lisafunktsioonid, mis üheskoos tagavad, et iga ülesanne ja koosolek kulgeb sujuvalt ja professionaalselt, kus iganes parasjagu tööd tehakse.