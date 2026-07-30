Kuidas valida voodipesukomplekti: suurus, materjal ja kvaliteet...

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Voodipesukomplekti valides vaadatakse sageli esmalt värvi ja mustrit, kuid igapäevase mugavuse määravad eelkõige õiged mõõdud, materjal ja õmbluste kvaliteet. Ilus komplekt ei ole praktiline, kui tekikott jääb liiga suureks, padjapüür surub padja kokku või kangas muutub pärast paari pesu karedaks.

Kontrolli iga osa mõõte eraldi

Voodipesukomplekti mõõtu ei valita ainult voodi laiuse järgi. Tekikott peab vastama teki mõõtudele, padjapüürid patjadele ning komplektis olev lina madratsile.

Enne ostmist tasub mõõta olemasolev tekk ja padjad. Näiteks 160 × 200 cm voodi puhul võib kasutusel olla 200 × 220 cm tekk, mistõttu ei piisa voodi mõõdu põhjal valitud väiksemast tekikotist. Liiga suur tekikott laseb tekil selle sees liikuda ja nurkadesse kuhjuda. Liiga väike kate surub täidise kokku ning tekk ei lange kehale ühtlaselt.

Kontrollida tuleks ka komplekti sisu. Mõnes komplektis on üks padjapüür, teises kaks. Lina ei pruugi alati komplekti kuuluda.

Milline materjal sobib kõige paremini?

Puuvill on üks levinumaid valikuid, sest see on nahale meeldiv, hingav ja üldjuhul lihtsalt hooldatav. Samas sõltub puuvillase voodipesu tunnetus palju koe tüübist.

Satiinpuuvill on sileda ja kergelt läikiva pinnaga. See sobib inimesele, kes hindab pehmet ja elegantset tunnet. Perkaal on matt, krõbedam ja õhuline ning võib olla mugav neile, kellel hakkab öösel kergesti palav. Flanell on pehmem ja soojem, mistõttu kasutatakse seda sageli külmemal ajal.

Linasest kangast voodipesu laseb hästi õhku läbi ja muutub kasutamisega pehmemaks, kuid selle pind on alguses puuvillast veidi jämedam ning kortsub rohkem.

Erinevate mõõtude, materjalide ja kujundustega voodipesukomplektide vaatamiseks vajuta siia. Enne valiku tegemist tasub tootekirjeldusest üle kontrollida nii kanga koostis kui ka komplekti iga osa mõõdud.

Kuidas hinnata kvaliteeti?

Kvaliteetse voodipesu õmblused peaksid olema sirged ja tihedad. Servad ei tohiks narmendada ning trükimuster võiks detailide ühenduskohtades olla korrektselt joondatud. Samuti tasub kontrollida tekikoti sulgemisviisi. Nööbid, lukk ja ümbrikukujuline serv on kõik kasutatavad lahendused, kuid need peaksid olema tugevad ja mugavad.

Oluline on järgida ka hooldusjuhiseid. Kui voodipesu pestakse regulaarselt tootja soovitatud temperatuuril, keeratakse enne pesu pahupidi ja ei kasutata liiga palju pesuvahendit, säilib kangas kauem pehme ning värvid püsivad kirkamad.

Parim voodipesukomplekt ei ole tingimata kõige kallim. See on komplekt, mille mõõdud sobivad olemasoleva teki ja patjadega, materjal vastab magamisharjumustele ning kvaliteet peab vastu sagedasele pesemisele.