Eesti ettevõte ehitab panga, kus arveldatakse kullas

Koroonast tingitud volatiilne finantsturg tõstis rekordtasemele kulla väärtuse, mis ületas suvel 2000 dollari piiri untsi eest. Kõrge hind pakub ka investoritele huvi – väärismetallide müügile spetsialiseerunud Eesti ettevõte Aufort kaasas privaatse ühisrahastuse kaudu 200 tuhat eurot, et lähiaastatel kasvada uudse lahendusega kullapangaks, mille abil saab kullas ülekandeid ja makseid tegema hakata.

Auforti asutaja Bert-Ken Raudbergi sõnul on kulla hinna tõusu taga massiline valuuta juurdetrükk maailmas ning sellest tingitud inflatsioonihirm, millega kaasneb enamike toodete ja teenuste, sealhulgas kulla ja hõbeda kallinemine.

„Tänases ebaselges majandusolukorras on kuld jätkuvalt turvaline koht, kuhu oma raha paigutada ning ennustan, et selle hind pole oma lähiaastate tippu veel saavutanud,“ ütles Raudberg. „Meile on käesolev aasta väga positiivselt mõjunud. Eesti inimeste huvi eelkõige kulla, aga ka hõbeda vastu on märgatavalt tõusnud ning sellest on tingitud tänavune mitmekordne klientide ja käibe kasv.“

Auforti käive kasvas aastaga enam kui kolm korda 350 tuhande euroni. Hiljuti pandi alus ka Auforti uudsele finantstehnoloogia platvormile, mis ühendab kulla plokiahela tehnoloogia e-poe lahendusega. Lähiaastatel soovib ettevõte jõuda mitmekümne tuhande kasutajani.

„Meie visioon on tuua kuld tagasi laiatarbe kasutusse ning kasvada uue ajastu kullapangaks, mis annab inimestele võimaluse kullaga kaubelda, võtta kulla tagatisel laenu, kulda hoiustada ja selle pealt intressi teenida ning teha kullas ülekandeid ja makseid,“ rääkis Raudberg. „Peamine erinevus võrreldes tavapangaga on see, et kõik tehingud baseeruvad kullal ja kasutusel on turvaline ning läbipaistev detsentraliseeritud plokiahela tehnoloogia. See on kliendi jaoks kasumlik, kuna kulla hind pikemas perspektiivis vaid kallineb, euro seevastu inflatsiooni tõttu odavneb.“

Uue ajastu kullapanga visioon viis Auforti sel sügisel Tehnopol Startup Inkubaatori kiirendisse ning novembris kaasas ettevõte läbi privaatse ühisrahastuse 61 investorilt 200 000 eurot, mis suunatakse uue tootelahenduse ja platvormi arendusse. Rahakaasamise juhtiv-investoriks oli tuntud plokiahela tehnoloogia ja krüptoraha ekspert Asse Sauga.

„Rahakaasamine oli oodatust oluliselt edukam – planeeritud kampaania eesmärgid saavutasime 21 asemel vaid 9 päevaga. Kuna huvi üles näidanud investoreid oli rohkem kui sisse pääses, otsustasime järgmisel aastal viia läbi juba teise rahastusvooru edasiseks laienemiseks Euroopas ning sisenemiseks Aafrika turule. Oleme kindlad, et investorite huvi on ka aasta pärast jätkuvalt suur, sest kasutatav tehnoloogia ja väljatöötatav lahendus loovad kliendile olulist lisaväärtust,“ lisas Raudberg.

Järgmine rahastusvoor toimub praeguste plaanide järgi 2021. aasta sügisel, mille käigus plaanitakse investorite abiga koguda kokku kuni miljon eurot.