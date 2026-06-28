Microsofti ootamatu päästerõngas: vana Windows 10 elab veel kauem...

Microsoft on teinud miljonitele Windows 10 kasutajatele jälle väikese kingituse. Kui kartsid, et sinu truu (vana) arvuti muutub juba sel sügisel turvariskiks ja oled sunnitud kiirustades uue masina ostma, siis võib kergendatult hinge tõmmata - Windows 10 lõplik pensionile minek on (taas) edasi lükatud. Euroopa kasutajad on siin eelisseisundis.

Nagu me teame, jõudis Windows 10 ametliku eluea lõppu (End of Support) tegelikult juba 14. oktoobril 2025. Kuna paljud inimesed ei saanud kohe uude "majja" ehk Windows 11 operatsioonisüsteemi kolida, pakkus Microsoft päästerõngast nimega ESU (Extended Security Updates).

Esialgu pidi see isiklikele seadmetele mõeldud tasuta turvamise leping lõppema nüüd 12. oktoobril 2026. Hiljuti aga tegi Microsoft midagi väga ebatavalist. Nad pikendasid seda tähtaega vaikselt lausa 2027. aasta oktoobrini, ilma et oleksid selle kohta mingitki teadet väljastanud. Info poetati märkamatult Windowsi ajaveebi (Windows Experience Blog) toimetaja märkusena.

"Toimetaja märkus – 25. juuni 2026 – Seda postitust on uuendatud kajastamaks, et Windows 10 laiendatud turvavärskenduste (ESU) programmi isiklikuks kasutamiseks mõeldud seadmetele pakutakse veel ühe aasta võrra, ulatudes nüüd 12. oktoobrini 2027," seisab uuendatud blogipostituses.

Miks Microsoft nii leebe on?

Tehnoloogiamaailmas ei anta tavaliselt pikendusi niisama. BleepingComputer uuris Microsoftilt asja kohta lähemalt ning ettevõte selgitas oma otsust järgmiselt:

"Mõistame, et uuele arvutile üleminek võib võtta aega. Osana meie pidevast pühendumusest aidata klientidel üleminekuperioodil turvaliselt püsida, pakutakse isiklikele seadmetele mõeldud Windows 10 laiendatud turvavärskenduste (ESU) programmi veel ühe aasta võrra," selgitas Microsoft, "katvus on nüüd saadaval kuni 12. oktoobrini 2027. See annab klientidele rohkem aega ja paindlikkust leida oma vajadustele parim arvuti, hoides neid samal ajal kaitstuna."

Seega on ettevõte aru saanud, et paljude kasutajate riistvara lihtsalt ei toeta Windows 11 nõudeid ning uue Copilot+ arvuti ostmine nõuab aega ja raha. See lisanduv aasta on paras puhver.

Eurooplastele tehakse asi eriti lihtsaks (ja tasuta)

Kuidas siis seda pikendust endale saada? Kui sa oled Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) asukas, on sul vedanud. ESU programmi tasuta kasutamiseks piisab vaid sellest, kui logid oma Windows 10 sisse Microsofti kontoga. See ongi kõik, mida vaja teha.

Neile, kes elavad mujal, on saadaval kolm alternatiivset meetodit:

Maksta 30 dollarit. Varundada oma Windowsi seaded Microsofti kontole. Lunastada 1000 Microsofti preemiapunkti (Rewards points).

Üks Microsofti konto katab kuni 10 seadet, seega saad turvalisuse tagada tervele perele. Kes on juba ESU programmiga liitunud, ei pea aga sõrmegi liigutama, nende seadmete kaitset pikendatakse automaatselt kuni uue 2027. aasta tähtajani.

See pakkumine kehtib siiski ainult isiklikele seadmetele. Ettevõtte võrkudesse (Active Directory, Mobile Device Management) ühendatud masinatele kehtivad teised ja tunduvalt krõbedamad hinnakirjad. Kolmeaastase ESU kulu ühe seadme kohta ulatub 427 dollarini.

PLUSSID

+ Lisaaeg ja meelerahu: annab tervelt aasta võrra pikema akna uue arvuti ostmiseks või operatsioonisüsteemi vahetuseks.

+ Eurooplastele täiesti tasuta: piisab vaid Microsofti kontoga sisselogimisest.

+ Mugav mitme seadme tugi: ühe kontoga on kaitstud kuni 10 arvutit.

MIINUSED

- Uusi funktsioone ei tule: teenus pakub ainult turvapaiku, Windows 10 ei saa enam uusi võimalusi või disainiuuendusi.

- Tehnilise toe puudumine: kui midagi läheb katki, ei paku Microsoft enam traditsioonilist kliendituge.

- Ajutine lahendus: lõppkokkuvõttes lükkab see vaid paratamatust edasi, oktoobriks 2027 tuleb ikkagi uus arvuti muretseda.