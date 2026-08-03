Microsoft paneb Windows 11 lõpuks dieedile: tuleb sujuv töö ka 8 GB mäluga

Pärast pikka kasutajate pahurat podisemist operatsioonisüsteemi raskepärasuse ja apla mälutarbimise üle on Microsoft asunud tõsisele puhastustööle. Nende uusim arendussuund on paljudele nagu muusika kõrvadele: Windows 11 tehakse piisavalt "saledaks", et see jookseks sujuvalt ka täiesti tavalisel, 8 GB muutmäluga (RAM) igapäevasel (vanal) arvutil.

Windows võib vanas arvutis võtta enda alla 80% ressurssidest, nii et sinu tegelike tööriistade - veebibrauseri, tekstitöötlusprogrammi või mängude jaoks lihtsalt enam ruumi eriti pole. Tulemuseks on aeglus ja süsteemi "hangumine". Microsofti viimaste aastate arendussuund, mis tõi süsteemi ohtralt tehisintellekti ja taustaprotsesse, täitis selle augu väga kiiresti. Nüüd on aga Redmondi tehnoloogiahiid lubanud laua puhtaks lüüa ja ruumi juurde tekitada.

Microsofti Windowsi ja seadmete valdkonna asepresident Pavan Davuluri andis äsja ülevaate märtsis antud lubaduste täitmisest. Kuigi palju optimeerimistööd on alles ees ja jõuab tavatarbijateni sügisel, on fookus selgelt nihkunud tagasi elementaarsele jõudlusele ja stabiilsusele. Vandenõuteooriad, nagu tahgaks Microsoft riistvaratootjatega koostöös suunata kasutajaid võimalikult ruttu arvuteid vahetama, ei pea enam (nii palju) paika.

"Oleme järjepidevalt tutvustanud mitmeid täiustusi Windowsi mälutõhususes, alates tõhusama mälueraldaja kasutamisest, et vähendada rakenduste ja komponentide üldkulusid, kuni WinUI 3 pideva häälestamiseni, nii et sellele ehitatud rakendused kasutaksid disaini poolest vähem mälu, samuti edendame Chromiumi ja Webview2 komponentide tõhusust, kui need ilmuvad operatsioonisüsteemi," selgitas Davuluri ettevõtte tehnilisi edusamme.

Neli uut fookust – tähelepanu keskel on mälu

Ehkki märtsis lubati parandada File Exploreri töökindlust, vähendada uuenduste pealetükkivust ja teha Windows Insideri programm arusaadavamaks, on Davuluri sõnul edusammudest innustunud meeskond lisanud oma tööplaani veel neli uut punkti.

Neist kõige olulisem on mälu optimeerimine vähemalt 8 GB peale. Ettevõtte eesmärk on järsult vähendada Windowsi "mälujalajälge", et pakkuda kiiret ja reageerivat kogemust seadmetel, mida inimesed reaalselt iga päev kasutavad.

Miks aga räägitakse just 8 gigabaidist?

Ametlikult on Windows 11 miinimumnõue 4 GB mälu. Samas nõuavad uued tehisintellekti võimekusega "Copilot+" arvutid AI-ülesannete haldamiseks kohustuslikus korras vähemalt 16 GB kallist DDR5 mälu.

Tundub, et Microsoft on tajunud turu tegelikku olukorda: kõik kasutajad ei torma massiliselt ostma kalleid AI-arvuteid. Seda kinnitab ka analüüsifirma IDC prognoos, mis ennustab 2026. aastaks arvutituru tarnete 11,3-protsendilist langust, viidates püsivale mälukomponentide puudusele ja hinnatõusule.

Odavama, 8 GB riistvara toetamine on Microsoftile eluliselt tähtis, sest tarbijad ei näe praegu piisavat väärtust tehisintellekti eest lisaraha maksmisel.

Teised kolm uut eesmärki hõlmavad kiiremat ja tõhusamat esmase seadistamise kogemust (OOBE), peresätete ja vanemliku kontrolli seadistamise lihtsustamist ning hääletuvastuse muutmist loomulikumaks ja sujuvamaks rakendustes navigeerimisel.

Kuigi täpseid ilmumiskuupäevi kõigile neile uuendustele veel pole, kinnitab Davuluri, et ettevõte on kasutajate muret kuulda võtnud.

"Teie signaal on selge: jätkake. Seda me kavatseme teha," võttis ta kokku.

PLUSSID

Vanemad ja soodsamad 8 GB RAM-iga sülearvutid saavad uue hingamise ja pikema eluea.

Operatsioonisüsteemi "jalajälje" vähenemine jätab rohkem ressurssi kasutaja enda nõudlikele rakendustele.

Süsteem muutub puhtamaks, kuna loobutakse teatud liigsetest tehisaru elementidest, mis pole end õigustanud.

Parem draiverite kvaliteet vähendab igapäevaseid seadmete (printerid, Bluetooth-kõrvaklapid) ühenduvusprobleeme.

MIINUSED

Paljud neist lubadustest on alles varajases testijärgus (Insider programm) ega ole veel jõudnud tavakasutajani.

Täielikud Copilot+ AI-funktsioonid jäävad 8 GB seadmetel endiselt riistvaraliselt kättesaamatuks.

Varasem süsteemi liigne ressursinõudlikkus on ilmselt juba sundinud paljusid kasutajaid oma riistvara enneaegselt uuendama.