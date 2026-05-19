I/O algab homme, aga Google on osa uudiseid juba avalikustanud

Pilkupüüdev värviline valguspaneel ehk glowbar uuel Googlebooki sülearvutil.

Google otsustas tehnoloogiamaailma ootusärevusest pakatama panna veel enne, kui nende suursündmus I/O üldse alguse saab. mis juhtub Eesti aja järgi kell kaheksa õhtul. Hiljutine Google Android Show ei olnud pelgalt eelroog, vaid tõeline ilutulestik, mis tõi avalikkuse ette midagi palju enamat kui tarkvarauuendused.

Google plaanib rünnata sülearvutite turgu täiesti uue relvaga, lükata tehisintellekti otse meie igapäevaste tegevuste juurde ning teha lõpu tüütule failide liigutamise piinale Apple'i ja Androidi seadmete vahel.

Googlebook – arvuti, mis loeb su mõtteid?

Unustage Chromebookid – nüüd toob Google areenile Googlebook´i. See pole lihtsalt järjekordne nimevahetus või uus mudel Google'i enda sulest, vaid täiesti uus sülearvutite kategooria, mis on algusest peale ehitatud Gemini tehisintellekti ümber. Google ei hakka neid masinaid ise tootma; sügisel paiskavad esimesed pääsukesed turule sellised hiiud nagu Acer, Asus, Dell, HP ja Lenovo.

Mis teeb selle arvuti eriliseks?

Lisaks pilkupüüdvale mitmevärvilisele valguspaneelile ehk glowbar’ile leiab sealt "revolutsioonilise" Magic Pointeri. Kujuta ette, et arvutihiire kursor pole enam lihtsalt ekraanil sihitult ekslev nooleke, vaid justkui ülitark digitaalne meister. See kursor mõistab konteksti ja toimib otseteena tehisintellekti juurde, aidates sul sekundiga tekste kokku võtta, pilte analüüsida või käsklusi jagada. Nagu tehnoloogiaekspert Mat Smith tabavalt märkis: „Gemini on kohal ja te hakkate veel seda kasutama.“

Gemini Intelligence: sinu uus isiklik assistent

Suvel saavad Pixel 10 ja Samsung Galaxy S26 omanikud uuendatud tehisintellekti paketi, mis ristitakse ametlikult Gemini Intelligence´iks. See ei ole enam lihtsalt juturobot, vaid tõeline rakenduste automatiseerija.

Kui praegu pead sa e-kirjast andmete kopeerimiseks, ostukorvi täitmiseks ja takso tellimiseks hüppama ühelt äpilt teisele nagu orav rattas, siis Gemini teeb selle sinu eest ära nüüd ühe jutiga.

Lisaks saavad sisuloojad (esimesena Pixeli telefonides) uue tööriista, mis võimaldab salvestada ennast ja ekraani samal ajal nö reaction-videote tarbeks – ja seda täiesti ilma rohelise taustakangata (green screen).

Turvalisus ja asjade kolimine Apple´i paadist

Google on käsile võtnud ka turvalisuse. Uus seadmesisene tehisintellekt suudab automaatselt tuvastada ja lõpetada kõnesid petturitelt, kes teeslevad pangatöötajaid. Samuti, kui kaotad telefoni ja märgid selle kadunuks (Mark as Lost), nõuab seade leidjalt kohe biomeetrilist avamist (sõrmejälge).

Kõige magusam uudis puudutab aga neid, kes on soovinud Apple'i ökosüsteemist Androidi maailma üle kolida või nende vahel pendeldada. Uus iOS-to-Android üleminekuprotsess toimub täielikult juhtmevabalt ja – mis kõige hämmastavam – see säilitab isegi sinu avaekraani paigutuse.

Samal ajal saab värskendust ka Android Auto, mis riietub moodsasse Material 3 disainikuube, pakkudes servast servani Google Mapsi vaadet ja sügavamat Gemini tuge.

Täna aga algab iga-aastane Google´i suurüritus I/O, kus nii tavakasutajatele kui arendajatele on veel robinal suuri uudiseid oodata.