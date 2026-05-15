Latitude59 idufirmade konkursi finaali jõudsid idufirmad Eestist, Soomest, Leedust ja Ukrainast

Latitude59 idufirmade konkursi finaali jõudis seitse idufirmat Eestist, Soomest, Leedust ja Ukrainast, kes hakkavad Tallinnas võistlema ligi poole miljoni euro suuruse investeeringu nimel.

Tänavu kandideeris konkursile kokku 465 idufirmat, mis teeb sellest läbi aegade suurima osalejate arvuga Latitude59 konkursi. Finalistide hulgas on nii kaitsetehnoloogia, tehisintellekti kui ka süvatehnoloogia valdkonna ettevõtteid.

Latitude59 idufirmade konkursi finalistid on:

Callsy AI (LT) – arendab AI-tööjõuagente, automatiseerimaks müüki, kliendituge ja kasutajate aktiveerimist;

FleetFox (EST) – pakub kõik-ühes lahendust autopargihalduritele üle Euroopa;

Getpin (EST) – aitab kohalikel ettevõtetel AI-põhistes otsingutes nähtavaks saada;

FPV Battleground (UA) – arendab taktikalist FPV-droonisimulaatorit sõjaväelisteks väljaõpeteks;

DogBase (EST) — AI-platvorm teenistuskoerte meeskondade treenimiseks ja soorituse parandamiseks;

Granarium (FIN) — taastuvmaterjalidel põhinevad superkondensaatorid elektrivõrkude stabiliseerimiseks;

Backoffice (LT) — tööjõuhalduslahendus restoranidele.

Latitude59 startup- ja investorsuhete juht Krista Meinarde tõi välja, et tänavused finalistid peegeldavad hästi seda, kuidas startup-maastik võib kiiresti muutuda. “Finaali jõudnud meeskonnad tegutsevad äärmiselt erinevates valdkondades, mistõttu tõotab Latitude59 pealaval toimuv finaalvõistlus tulla erakordselt põnev,” ütles Meinarde.

Latitude59 idufirmade konkurss on Põhjamaade ja Baltikumi suurim ning aastatega on see kasvanud iduettevõtete jaoks oluliseks hüppelauaks. Tänavuse konkursi peaauhinnaks on ligi poole miljoni euro suurune investeering. Eesti äriinglite võrgustik EstBAN panustab auhinnafondi 200 000 eurot ning Läti äriinglite võrgustik LatBAN lisab 100 000 eurot. Soome äriinglite võrgustik FiBAN liitub sündikaadiga, esindades Põhjamaade investoreid. Leedus tegutsev riskikapitalifond FIRSTPICK VC paneb investeeringuna välja 100 000 eurot.

Idufirmade konkursi üks juhtinvestoritest EstBANi juhatuse liige ja BSV partner Jana Budkovskaja ütles, et tänased varajase faasi startupid peegeldavad ülemaailmset olukorda - silma paistavad ideed, mis tegelevad kaitse- ja turvalisuse küsimustega, energeetika ja töö optimeerimisega.

“Taotluste läbivaatamine on kohati nagu teadusulme kirjanduse lugemine, mille osaks on ka ärimudelid ja fakt, et AI-agendid ja droonid on täna osa meie argipäevast. Tehnoloogia arengu kõrval torkavad silma ka tervisele ja heaolule keskenduvad ideed. Pitch-võistluse taotluste läbitöötamine on olnud tohutult põnev ja finaali said tugevad tiimid. Soovitan kõigil tulla neid pitche Latitude59'ile kuulama,” sõnas ingelinvestorite esindaja Budkovskaja.

Seitse finalisti saavad pitchida Latitude59 pealaval 22. mail, võistluse finaal algab kell 14.00. Lisaks rahalisele investeeringule panustavad auhinnafondi ka SEB, TalentHub, Knowzilla, Widen Legal, Amazon Web Services ja Google Cloud.

Latitude59 toimub 20.–22. mail Tallinnas, Kultuurikatlas ning osalejaid oodatakse enam kui 70 riigist. Tegemist on Uus-Põhjala regiooni kõige rahvusvahelisema ja mõjukama iduettevõtlus- ning tehnoloogiasündmusega, mis toob Tallinnasse kokku idufirmad, investorid ja startup-ökosüsteemi arendajad üle maailma.