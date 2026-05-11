Tallinna tuntud sündmuskeskused said 10 Gbit/s netikiiruse

Kultuurikatla katlaruum. Foto: Jaan Künnap, Wikimedia Commons

Kultuurikatel, Mere sündmuskeskus ja Salme sündmuskeskus on koostöös Teliaga seljad kokku pannud ja lükanud käima tehnoloogilise turbomootori: kõigis kolmes majas on nüüd saadaval kuni 10 Gbit/s kiirusega internetiühendus.

10G on sündmuse närvisüsteem

Ürituskorralduses ei piisa enam sellest, et saalis on soe ja kõlaritest kostab heli. Digitaalne ajastu on muutnud ootusi – kui internet hangub, hangub ka üritus. Sihtasutuse Tallinna Kultuurikatel juhatuse liige Liina Oja võrdlebki kaasaegset ühendust elementaarvajadusega.

„10 Gbit/s ühendus võimaldab meil teenindada tehniliselt nõudlikumaid sündmusi ning loob korraldajatele täiesti uued võimalused. Ülikiire ühenduse rajamine ei ole pelgalt tehniline uuendus – see on investeering sündmuste tulevikku,” sõnas Oja.

Seda investeeringut võib piltlikult võrrelda üleminekuga aiavoolikult tuletõrjehüdrandile. Kui tavaline kodune kiire internet on piisav, et pere saaks korraga Netflixi vaadata, siis 10 gigabitti sekundis on piisav, et terve väikelinn saaks üheaegselt oma andmeid liigutada ilma, et keegi viivitust tunneks.

Rohkem kui lihtsalt kiire WiFi

Paljude jaoks võib 10 Gbit/s tunduda lihtsalt järjekordse numbrina, kuid sündmustehnika maailmas on see mängumuutja. See tähendab vabadust mõnedest senistest piirangutest:

Hübriidsündmuste tähetund: otseülekanded ei pea enam piirduma ühe "kindla" kaameraga. Nüüd saab korraga eetrisse paisata mitu kõrge resolutsiooniga videovoogu ilma hirmuta, et pilt hakkab "hakkima".

Masside võimekus: tuhandete seadmete samaaegne kasutamine ühes saalis on tavaliselt IT-juhi õudusunenägu. 10G võrk neelab selle koormuse ilma higistamata.

Pilvetehnoloogia reaalajas: olgu selleks VR-esitlused või keerulised pilvepõhised tarkvaralahendused, andmete liikumine toimub viivituseta, justkui asuks server lugeja enda taskus.

Telia võtmekliendi allüksuse juht Enn Saar rõhutab, et oluline pole vaid tippkiirus, vaid just võrgu stabiilsus ja valmisolek tulevikuks.

„Meie eesmärk on luua ühendusi, mis kestavad ja kasvavad koos klientide vajadustega. 10 Gbit/s lahendus nendes sündmuskeskustes on näide tulevikukindlast võrgust, kus kiirus, töökindlus ja kvaliteet käivad käsikäes ka kõige nõudlikumate sündmuste puhul,“ märkis Saar.

Standard, mis eristab teri sõkaldest

Kuigi maailmas on ülikiired püsivõrgud muutumas normiks, on 10 Gbit/s valmidus Eesti avalikes sündmuspaikades veel haruldane luksus.

Kultuurikatla, Mere ja Salme sündmuskeskuste uuenenud tehniline baas teeb neist täna riigi võimekaimad "digiareenid", kus nõudlikumad kliendid saavad vajadusel ülikiire ühenduse.