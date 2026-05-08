Põhjamaade mängumaailma "Oscarid": Selgusid tänavused Nordic Game Awardsi nominendid

Kui räägime videomängude maailmast, siis sageli rändavad mõtted esimesena USA suurstuudiote või Jaapani hiidude peale. Kuid otse siinsamas meie naabruses, Läänemere kallastel, keeb samuti tehnoloogiline loovus. Juba mai lõpus koguneb mängutööstuse koorekiht Malmösse, et pärjata regiooni parimad.

Kas trooni haarab oodatud suurteos Battlefield 6 või hiilib võidule soomlaste kultuslik My Winter Car?

Viikingite karismaga vürtsitatud suurgala

28. mail kell 19.00 muudetakse Malmö ajalooline Slagthuset tõeliseks digitaalseks areeniks. Nordic Game Awards (NGA 26) ei ole lihtsalt järjekordne auhinnatseremoonia – see on Põhjamaade mänguarenduse kvaliteedimärk, mis toob esile viimase aasta säravaimad saavutused loovuses, tehnoloogias ja innovatsioonis.

Õhtut juhib ei keegi muu kui taani näitleja Magnus Bruun. Mees, keda mängurid tunnevad Assassin’s Creed Valhalla kangelase Eivori hääle ja olemusena, toob lavale oma "ehtsa viikingi karisma". Bruun on lubanud muuta õhtu sündmusterohkeks tähistamiseks, kus ei puudu ei huumor ega põhjamaine kirg.

Titaanide heitlus: kes on parimatest parim?

Tänavune nominentide nimekiri peegeldab meie regiooni uskumatut mitmekülgsust. Põhjamaade aasta mängu tiitli nimel asuvad võistlustulle tõelised raskekaallased. Rootsi au ja uhkus Battlefield 6 esindab klassikalist Hollywoodi-stiilis märulit, samas kui Norra hiidprojekt Dune: Awakening püüab lugejaid eksootilise ulmemaailmaga.

Tehnilises plaanis on nominentide seas esindatud tõeline insenerikunsti tippteadus. Näiteks kategooriates "Parim tehnoloogia" ja "Parim mängudisain" kohtame tiitlit Split Fiction (Hazelight Studios). Nende mängude disain on nagu peenelt häälestatud Šveitsi kella mehhanism, kus iga pisimgi hammasratas ehk koodirida peab klappima teise mängija tegevusega, et luua terviklik koostöökogemus.

Kui aga rääkida visuaalsest poolest ehk "Parimast kunstist", siis MoonHoodi The Midnight Walk ja Bugbeari Wreckfest 2 tõestavad, et videomäng ei ole lihtsalt meelelahutus, vaid liikuv maal või skulptuur. Dune: Awakening’i tehniline teostus on aga võrreldav digitaalse liivatormi taltsutamisega – luua usutav ja hiiglaslik kõrbemaailm, mis ei tunduks tühi, on ülesanne, millega saavad hakkama vaid parimad.

"Nordic Game Awards on peamine prožektorivalgus, mis on suunatud Põhjamaade mänguarenduse tipptasemele, tuues esile silmapaistva loovuse ja tehnilised saavutused üle kogu regiooni," märgivad korraldajad oma pressiteates.

Rohkem kui lihtsalt auhinnad

NG26 Spring ei ole pelgalt galapidu. See on neljapäevane maraton (26.–29. mai), kuhu oodatakse üle 3000 osaleja – arendajatest ja investoritest kuni tudengiteni. Lisaks suurtele stuudiotele on fookuses ka indie-skeene. Showcase-hallis on väljas üle 100 sõltumatu mänguarendaja teose, pakkudes pilguheitu tulevikku.

Üritus on disainitud olema kättesaadav ja soodne. Nagu korraldajad rõhutavad, on Malmösse jõudmine tänu Kopenhaageni lennujaama lähedusele imelihtne ning äripilet on standardkonverentsi passile vaid taskukohane lisa.

Kas sel aastal triumfeerib suur eelarve ja fotorealistlik graafika või võidab hoopis puhas mängurõõm ja nutikas disain? Vastused saame juba vähem kui kuu aja pärast Malmös.