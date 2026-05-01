Sledding Game kutsub kelgumäele sotsialiseeruma

Kui viimati sai kelgumäel käidud lapsepõlves, siis nüüd on aeg vaim valmis panna – seekord aga ilma külmetavate varvasteta. Sotsiaalmeedias tõeliseks fenomeniks kujunenud projekt on jõudnud punkti, kus virtuaalne lumi on paksem kui kunagi varem ja mäenõlvad ootavad vallutajaid. See ei ole lihtsalt järjekordne spordimäng, vaid digitaalne kogunemispaik, mis on vallutanud mängijate südamed juba enne ametlikku ilmumist.

Üksildasest kõrvalprojektist Steami edetabelite tippu

Mängu arenduslugu on sama tähelepanuväärne kui selle sisu. Sledding Game on sündinud USA-s tegutseva sooloarendaja Maxi käe all, kes tegutseb nime alt The Sledding Corporation. See, mis sai alguse lihtsast ja lõbusast kõrvalprojektist, on tänaseks kasvanud millekski palju suuremaks.

Arendaja Max on dokumenteerinud oma teekonda YouTube'is, TikTokis ja Instagramis, kogudes oma postitustega miljoneid vaatamisi.

Huvi mängu vastu on olnud lausa proportsioonidest väljas: pärast demoversiooni avaldamist, mis tõusis Steami demode edetabelite tippudesse, jõudis teos platvormi 100 kõige soovituma mängu hulka.

Tänasest on see kauaoodatud elamus lõpuks kättesaadav nii PC-l kui ka konsoolidel.

Rohkem kui lihtsalt kelgutamine

Sledding Game on oma olemuselt mitmikmänguna toimiv sotsiaalne kogunemispaik, mis meenutab suusakuurordi muretut õhkkonda. See on loodud kuni 30 mängijale, kes saavad üheskoos aega veeta, kelgutada ja lihtsalt lõõgastuda. Mängu üheks silmapaistvaimaks omaduseks on "proximity chat" ehk asukohapõhine häälsuhtlus, mis võimaldab vestelda just nende sõpradega, kes on virtuaalsel nõlval parasjagu läheduses.

Mängitavuse muudab ilmekaks ja sageli koomiliseks ragdoll-füüsika. See tähendab, et iga kokkupõrge ja kukkumine näeb välja piisavalt ebaloomulik, et tekitada naeru, kuid samas piisavalt dünaamiline, et pakkuda meelelahutust. Kasutajad saavad väljendada oma tundeid nii vesteldes kui ka üksteisele mänguliselt otsa sõites.

Lumepallilahingud ja hirmus lumemees

Lisaks pelgale mäest alla libisemisele pakub mäng laia valikut tegevusi:

Võidusõidud ja trikid: pane oma oskused proovile radadel või kogu punkte keeruliste õhulendudega.

pane oma oskused proovile radadel või kogu punkte keeruliste õhulendudega. Minimängud: osale lumepallilahingutes, viska noolemängu või puhka tassi kuuma kakaoga.

osale lumepallilahingutes, viska noolemängu või puhka tassi kuuma kakaoga. Isikupärastamine: mängijad saavad luua endale ainulaadsed avatarid ja kasutada erinevaid kosmeetilisi lisasid.

mängijad saavad luua endale ainulaadsed avatarid ja kasutada erinevaid kosmeetilisi lisasid. Sotsiaalsed valikud: liituda saab nii avalike serveritega uute tuttavate leidmiseks kui ka privaatsete ruumidega, et veeta aega vaid oma sõpruskonnaga.

Siiski tasub olla ettevaatlik – kui mängija peaks avastamisretkel kaardilt liiga kaugele eksima, ilmub välja lumemees (yeti), kes kutsumata külalise otsustavalt tagasi mängualale toimetab.

Kättesaadavus ja lisainfo

Mäng on alates tänasest, 1. maist 2026, saadaval platvormidel Steam, Game Pass ja Xbox.

Sledding Game on tõestus sellest, kuidas üks siiras ja sotsiaalsusele suunatud idee võib digimaailmas kasvada lumepallina.