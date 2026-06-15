Jalgpalli MM valgub ka arvutiekraanile: FreeStyle Football 2 toob tänavavuti reegliteta mürgli koju kätte

Tõeline jalgpallisuvi on käes, sest 2026. aasta MM on ametlikult avapaugu saanud. Kuid mida teha siis, kui teleris on kahe suurmängu vahel paus? Lõuna-Korea mängustuudiod Joycity ja WOORE on leidnud lahenduse. Täna, 15. juunil algas mängumaailma üks oodatumaid suursündmusi Steam Next Fest ning selle raames on kõigile huvilistele avatud uue põlvkonna vutimängu „FreeStyle Football 2“ tasuta demoversioon. See pole lihtsalt tavaline jalgpallisimulaator, vaid adrenaliinist pakatav tänavajalgpalli pidu, mis tõmbab su käima kiiremini kui kolm tassi kanget kohvi.

Mängu arendustiimi juhib algupärase „FreeStyle“ seeria tuumik, kes on võtnud eesmärgiks miksida omavahel järgmise põlvkonna realistlik graafika ja hoogne arkaad-stiilis mängitavus. Kui traditsioonilised spordimängud püüavad iga viimast kui füüsikareeglit piinliku täpsusega kopeerida, siis „FreeStyle Football 2“ käitub pigem nagu märulifilm – visuaalselt on kõik kaunis ja usutav, kuid trikid ja mängutempo on keeratud üle vindi. See on nagu voolujoonelise sportauto varustamine raketimootoriga: reeglid unustatakse ukse taha ja loeb vaid stiil.

Suurimaks tehniliseks töövõiduks on seekord täieliku ristiplatvormi ehk crossplay toe lisamine. See tähendab, et digitaalsed Berliini müürid eri konsooliplatvormide vahel on lõhutud. Ühes ja samas virtuaalses liivakastis saavad koos trikke teha ja üksteiselt mõõtu võtta nii PC (Steam), Xboxi kui ka PlayStationi omanikud.

Virtuaalne kohvik ja New Yorgi tänavad

Mida põnevat värske demoversioon meile siis pakub?

Lisaks uutele kosmeetilistele esemetele ja rahvuskoondiste vormidele saab jala valgeks lüüa uhiuuel New Yorgi kaardil, mis viib mängijad otse pilvelõhkujate vahele ehedasse suurlinna tänavajalgpalli atmosfääri. Tõsistele rügajatele on lisatud ka edetabelipõhine Ranked-režiim.

Kõige unikaalsem on aga uus puhkeala süsteem (Lounge System). Selles mängus ei ole uute tegelaste palkamine kuiv klõpsamine tabelites ega miljonite loopimine nagu klassikalises mänedžerimängus. See meenutab pigem uute sõprade leidmist või kohvikus suhete soojendamist.

Sa pead mängijatega rääkima, tõstma nende usaldusbaromeetrit (Favor Gauge) ning alles siis saad nendega lepingu sõlmida. Suhete loomiseks ja lepingute allkirjastamiseks kasutatakse mängusisest valuutat „Reyal“. Taktikaline konks seisneb aga selles, et vabad kohad meeskonnas lähtestatakse pärast igat matši, mis hoiab tempo pidevalt erksana.

Mängijate kutsumiseks tegi Joycity tegevjuht CHO Seong Won üleskutse:

"Me kutsume kõiki mängijaid hüppama „FreeStyle Football 2“ demoversiooni, mis on nüüd saadaval kõigil platvormidel. Tee MM-matšide vaheline ooteaeg väärtuslikuks!"

Arendustuudio WOORE, mille eesotsas on algupärased autorid Myungsu Kim ja Insoo Song, lisas, et nende debüütprojekt on sündinud puhtast kirest jalgpalli vastu ning soovist tuua konsooli- ja arvutimängijateni midagi täiesti värsket.

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Igal mündil on kaks külge ja kuigi tegemist on alles demoversiooniga, joonistuvad selle tugevused ja nõrkused juba selgelt välja.

PLUSSID

Täielik ristmäng (crossplay): Xboxi, PlayStationi ja PC mängijad saavad lõpuks ometi koos mängida.

Sõltuvust tekitav Lounge-süsteem: tegelaste värbamine läbi vestluste ja usalduse võitmise on värske ja lõbus vaheldus.

Tasuta kingitused: kõik demos osalejad saavad endale päriseks eksklusiivsed 'Kickoff' jalgpallikindad ja profiiliikooni.

Suurepärane atmosfäär: Uus New Yorgi kaart on tulvil tänavakultuuri energiat.

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