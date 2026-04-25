Latitude59 peavõidule kandideerib 465 idufirmat viielt kontinendilt

Maikuus Tallinnas toimuvale Latitude59 idufirmade konkursile kandideerib 465 iduettevõtet viielt kontinendilt. Konkursi peaauhinna fond kasvas 100 000 euro võrra 400 000 euroni.

Latitude59 tegevjuht Liisi Org sõnas, et konkursi rahvusvaheline haare on aastatega jõuliselt laienenud. “Latitude59 konkursist kujuneb tänavu Uus-Põhjala idusektori tõeline staarhetk, sest investeeringu nimel hakkavad võistlema väga tugevad meeskonnad viielt kontinendilt ja 53 riigist. Žürii valik ei saa olema kerge, kuid meie investorid on väga motiveeritud kõiki kandidaate hoolikalt hindama ning perspektiivikaimad neist saavad särada Latitude59 pealaval juba vähem kui kuu aja pärast. Olen kindel, et siit saavad alguse uued edulood, mis kujundavad tehnoloogia tulevikku,” sõnas Org.

Latitude59 konverentsi raames toimuva idufirmade konkursi peaauhinnaks on üle 400 000 euro suurune investeering. Org lubas, et häid uudiseid võistluse auhinnafondi ja teiste auhindade osas on oodata lähiajal veelgi.

Eesti äriinglite võrgustik EstBAN panustab auhinnafondi kuni 200 000 eurot ning Läti äriinglite võrgustik LatBAN lisab kuni 100 000 eurot. Soome äriinglite võrgustik FiBAN liitub sündikaadiga, esindades Põhjamaade investoreid. Leedus tegutsev riskikapitalifond FIRSTPICK VC paneb investeeringuna välja kuni 100 000 eurot.

Latitude59 startup- ja investorsuhete juht Krista Meinarde tõi välja, et tegu on Latitude59 ajaloo geograafiliselt kõige mitmekesisema konkursiga.

“Kui eelmisel aastal oli meil kandidaate 48 riigist, siis tänavu on esindatud 53 riiki ning kandidaatide valik on väga mitmekesine. Väga tugevalt on esindatud Uus-Põhjala regioon, kust on pärit 44% kandideerinud idufirmadest. Aafrika idufirmasid kandideerib tänavu koguni 70, mida on üle kahe korra rohkem kui eelmisel aastal. Ka Ukraina esindatus on sel aastal äärmiselt tugev ning konkursile on kandideerinud 24 Ukraina idufirmat,” ütles Meinarde.

Kandideerinud idufirmade hulgast valitakse välja 15 tugevaimat meeskonda, kes pääsevad poolfinaali ning saavad professionaalset koolitust ja mentorlust. Võitjad selguvad 22. mail Latitude59 pealaval toimuvas finaalis.

Latitude59 toimub 20.–22. mail Tallinnas, Kultuurikatlas ning osalejaid oodatakse enam kui 70 riigist. Tegemist on Uus-Põhjala regiooni kõige rahvusvahelisema ja mõjukama iduettevõtlus- ning tehnoloogiasündmusega, mis toob Tallinnasse kokku idufirmad, investorid ja startup-ökosüsteemi arendajad üle maailma.

Tänavu võtab Latitude59 esmakordselt sihiks sillaehituse Uus-Põhjamaade ning Aafrika ja Aasia startup-ökosüsteemide vahel, seades fookusesse inimlikkuse ja tehnoloogia tasakaalu. Latitude59 peateemaks on The Global Village Experiment, mis testib hüpoteesi, et kõige väärtuslikumad kontaktid sünnivad siis, kui ökosüsteemid ja erinevad mõtteviisid omavahel kokku põrkuvad.