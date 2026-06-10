Mida siis Apple WWDC-l välja kuulutas? Selle, et Siri sai omale tehisaru-aju

Meie vana tuttav, kes on viimased viisteist aastat elanud justkui kivi all ja vastanud igale su küsimusele kahtlase pomisemisega, naaseb nüüd äkitselt pikaajaliselt intensiivravilt. Temast on saanud ladus vestluspartner, kes mäletab su eelistusi, tunneb su sõpru ja oskab sekundiga planeerida su õhtuseid kontserdiplaanisid. Just sellist tulevikku lubab Apple oma legendaarsele, kuid seni pigem tehnikamaailmas tahaplaanil olnud virtuaalassistendile Siri.

Tänavusel WWDC (Worldwide Developers Conference) arendajate konverentsil Cupertinos tõmbas tehnoloogiagigant lõpuks katte oma kauaoodatud projektilt: sündinud on Siri AI. Ai tähistab siin Apple Intelligence´i, aga sisult on ka artificial intelligence muidugi ka. Kuid vaatamata sellele, et Siri sai endale täiesti uue, koostöös Google'iga välja töötatud tehisintellekti-aju, ei suutnud esitlus investoreid väga positiivselt üllatada. Keegi rüümust lakke otseselt ei hüpanud ja Apple'i aktsia langes hoopis ürituse ajal ligi 2%.

Kas tegemist on siis ikka revolutsiooniga, mis muudab meie nutiseadmete kasutust igaveseks, või lihtsalt konkurentidele vaikselt järele sörkimisega?

Suur hüpe edasi või lihtsalt tulekustutamine?

Siri nägi ilmavalgust juba kaugel 2011. aastal ning sellest ajast saati on selle uuendused olnud pigem kosmeetilised. Samal ajal kui konkurendid on tormanud edasi seitsmepenikoorma saabastega, mõjus senine Siri tihtipeale kui aegunud nuputelefon nutiajastul.

Apple’i tarkvarajuht Craig Federighi kirjeldas uusi muudatusi kui "suurt hüpet edasi" ning torkas otse konkurentide pihta, kes on tehisintellekti funktsioone kiirustades turule paisanud:

"Mõned näivad tormavat edasi, püüdes tehisintellekti poole justkui tehisintellekti enese pärast, ilma selge austuseta inimeste, meie kõigi vastu, keda see lõpuks teenima peaks."

Siiski ei tulnud paljud esitletud funktsioonid analüütikutele ja investoritele üllatusena, kuna nendest oli eelnevalt juba meedias sosistatud.

Turgude leige reaktsioon peegeldab Wall Streeti teatavat väsimust — tahetakse näha koheseid ilmasuunajaid, mitte pelgalt lubadusi.

Mis teeb uue Siri AI eriliseks?

Uus Siri AI ei ole lihtsalt programm, mis otsib veebist vastuseid. See toimib pigem nagu sinu isiklik ja üli-intelligentne sekretär, kes suudab navigeerida eri rakenduste vahel ja mõista konteksti.

Uuendusi on veelgi:

Loomulikum hääl ja rütm - Siri ei räägi enam nagu monotoonne robot. Kasutajad saavad ise kohandada kõne tempot ja ilmekust.

Ekraanitaju ja kontekst - Siri suudab "näha" ja mõista, mis su ekraanil toimub.

Rakendusteülene koostöö - näitena toodi esitlusel olukord, kus Siri suudab kasutaja palvel määrata meeldetuletuse Suki Waterhouse'i kontserdipiletite ostmiseks või tuvastada sotsiaalmeediasse postitatud pildi põhjal, kus sõber täpselt elab.

Craig Federighi võttis uue visiooni, mida koondnimetusena kutsutakse Apple Intelligence'iks, kokku järgmiselt:

"Tõeliselt kasulik tehisintellekt peab keskenduma sinule ja sinu vajadustele. See tähendab tehisintellekti sügavat integreerimist toodetesse, mida iga päev kasutad, sidudes selle isikliku konteksti ja rakendustega, ning kujundades seda igal sammul privaatsust silmas pidades. See on meie visioon Apple Intelligence'ist."

Kulissidetagused draamad ja uus ajastu

Tee praeguse esitluseni on olnud kõike muud kui roosiline. Kuigi projektist räägiti esmakordselt juba 2024. aastal, tabasid Apple'i tehisintellekti meeskonda arenduse käigus tõsised tagasilöögid, tarkvaravead ja tõrked.

Üks ettevõtte juhtivtöötajatest kirjeldas sisekoosolekul 2025. aasta märtsis olukorda lausa sõnaga "koletu".

See tõi kaasa suure puhastustöö juhtkonnas. Pikaaegne masinõppe ja AI-strateegia asepresident John Giannandrea astus tagasi ning meeskonna etteotsa asus Google'i ja Microsofti taustaga veteran Amar Subramanya.

Kogu see AI-pööris on ühtlasi suureks risttuleks uuele tegevjuhile John Ternusele, kes võtab Tim Cookilt teatepulga üle käesoleva aasta 1. septembril.

Mida tõi WWDC veel? iOS 27 ja "Golden Gate"

Lisaks Sirile sai värskendust kogu Apple'i tarkvarapark. Maci arvutite uus operatsioonisüsteem sai endale California ikoonilise maamärgi järgi nimeks macOS Golden Gate. See toob endaga kaasa uuendatud "Liquid Glass" ekraanikuva, sujuvamad animatsioonid ja rakenduste kiirema käivitusaja. Liquid Glass´i liides sai ka spetsiaalse liuguri, millega kasutajad saavad ekraani välimust muuta selgema ja toonituma stiili vahel.

Suurt rõhku pandi ka turvalisusele ja lastekaitsele. Uuendatud lastekontod võimaldavad vanematel määrata vanusepõhiseid piiranguid App Store'is, juhtida ekraaniaega ning kontrollida, millistele veebilehtedele lapsed ligi pääsevad või kellega sõnumeid vahetavad. Fotode rakendusse lisandusid nutikad AI-tööriistad nagu Clean Up (millega saab fotodelt soovimatuid objekte eemaldada), Extend ja Spatial Reframing.

Pikk üleminek: millal Siri meile jõuab?

Kuigi Apple'i telefonide ja sülearvutite müük on püsinud tugevana ka ilma varasemate AI-suurteosteta ning partnerlus Google Geminiga võeti soojalt vastu, tuletavad analüütikud meelde, et tegemist on maratoni, mitte sprindiga. Siri AI jõuab avalikku beetatestimisse alles selle sügise lõpus, mis viitab, et mõned konarused vajavad veel silumist.

"See jääb mitmeaastaseks üleminekuks," rääkis Pescatore väljaandele The New York Post, "Apple peab endiselt tõestama, et Siri ja tema laiemad AI-võimekused suudavad liikuda lubadustest igapäevaseks kasuks. Väljakutse ei ole ainult tehnilise progressi näitamine, vaid tehisintellekti muutmises taustal nähtamatuks ja väärtuslikuks hetkedel, mis loevad."

Olukorda muudab regiooniti keerulisemaks ka asjaolu, et regulatiivsete piirangute tõttu lükatakse osade Siri AI funktsioonide avalikustamine Euroopa Liidus ja Hiinas edasi. See tähendab, et uuest tehisintellekti võidujooksust saavad kasutajad üle maailma esialgu osa üsna ebavõrdselt ning Euroopa kui regulatsioonide kants on muidugi viimaste seas, meie sealhulgas.

PLUSSID

Siri on lõpuks saanud võimeka tehisintellektil põhineva "aju" ja suudab eri äppide vahel konteksti mõista.

Tugev partnerlus Google Geminiga, mis tagab usaldusväärse mudeli baasi.

Suured edasijõudmised turvalisuse ja lastekaitse funktsioonide osas.

Kasulikud tehisintellekti tööriistad fototöötluses (Clean Up, Spatial Reframing).

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