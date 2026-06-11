Google pöörab hinnasõjas uue lehe: tehisaru ja pilveruum pole kunagi nii soodsad olnud

Kui muidu lähevad kõik asjad meie ümber järjest kallimaks, siis üks asi muutub odavamaks. Üks maailma suurimaid tehnoloogiahiiglasi teatas, et nad langetavad oma tipptasemel tehisintellekti paketi hinda, andes samal ajal juurde poole rohkem pilveruumi.

Just täpselt nii juhtus äsja, kui Google teatas, et nende populaarne AI Plus tellimus muutub märgatavalt taskukohasemaks, pakkudes funktsioone, mis panevad nii mõnegi konkurendi muretsema.

Kas tegemist on hetkel parima pakkumisega?

Google andis teada, et tehisintellekti ja pilveruumi ühendava AI Plus tellimuse hind langeb seniselt 7,99 dollarilt 4,99 dollarile kuus (või kohalikule valuuta ekvivalendile). Kui sellest veel vähe, siis senine 200 GB pilvesalvestusruum lausa kahekordistati 400 GB peale. Uus salvestusruumi maht jõuab kasutajateni lähipäevil, madalam hind rakendub kohe järgmise maksetsükliga. Ka muud Google AI paketid läksid soodsamaks.

Mida uue ja soodsama AI Plus paketiga siis tegelikult saab?

Kõige silmapaistvam on see, et Gemini tehisintellekti rakenduses on nüüd poole suuremad kasutuspiirangud võrreldes tasuta versiooniga. Kirsiks tordil on aga 128 000 märgiga (tokeniga) kontekstiaken.

Kui tehniline jutt kõrvale jätta, siis mida see "kontekstiaken" tähendab? Tavalise tasuta AI puhul saad korraga ette anda vaid mõnede lehekülgede jagu juhiseid, enne kui tehisarul algus meelest läheb. 128 000 märgine mälu tähendab aga seda, et võid ette visata terve paksu raamatu või aastajagu äriaruandeid ning masin suudab kogu seda massiivi korraga haarata, analüüsida ja sealt seoseid leida, ilma et ridagi kaotsi läheks.

Lisaks hiiglaslikule lühimälule avanevad uksed mitmetele uutele tööriistadele.

Daily Brief : sinu isiklik igapäevane nutikas kokkuvõte olulisimast.

: sinu isiklik igapäevane nutikas kokkuvõte olulisimast. Omni Flash : lahendus, mis võimaldab lennult videoid genereerida.

: lahendus, mis võimaldab lennult videoid genereerida. Ajastatud tegevused (scheduled actions): AI teeb sinu eest rutiinsed ülesanded ära ka siis, kui sa ise arvutist eemal oled.

Võimekuse piirangud on oluliselt leebemad ka populaarsetes profiklassi tööriistades, nagu NotebookLM, Gmaili "AI Inbox", keeletoimetaja Proofread, ning eraldi teenustes nagu Google Flow, AI Studio ja Antigravity. Samuti tasub märkida, et senine 9,99 dollarit maksev 2 TB pilvepakett kannab nüüdsest ametlikult nime Google AI Plus.

Tõeline väärtus peitub nutikas kombineerimises

Pilveruum on asendamatu osa peaaegu igast seadmest, mida me 2026. aastal kasutame. Kuigi pelgalt ChatGPT või Claude'i suguse tehisintellekti "vestluskaaslase" eest ligi 20 eurot kuus maksta on tavatarbijale sageli raske, on Google lähenenud olukorrale palju kavalamalt.

See ei ole pelgalt tehisintellekti tellimus. Võtame näiteks astme võrra kangema Google AI Pro paketi. Selle aprillis uuendatud paketi hind on 19,99 dollarit ehk ka veidi odavam, kuid salvestusruumi maht tõsteti koguni 5 TB peale. Sinna sisse on lisaks AI funktsioonidele ja pilvele pakitud YouTube Premium Lite, Google Home Premium ja Google Health Premium.

Kui lüüa nende teenuste hinnad eraldi kokku, oleks igakuine kulu umbes 38 dollarit. Saada see kõik 20 dollari eest on pakkumine, mis meelitab isegi suurimaid skeptikuid. Ja 4,99 dollari eest saada tasuline Ai, mis teeb väga palju rohkem kui tasuta teenus, on ka muidugi madal uksepakk, millest tasuta asja kasutajad peaksid nüüd julgema üle astuda.

Tõsi, kõige kallim AI Ultra (mille kõrgeim tasand langes hiljuti 250 dollarilt 200 dollarile ning mis sai I/O 2026 üritusel ka soodsama 100-dollarilise ja 20 TB pilveruumiga astme) on ehk tõesti liiga spetsiifiline nišš, kus tavatarbija jaoks kaalukauss enam nii kindlalt paigas ei ole.

Kuid ajal, mil sõna otseses mõttes kõik meie ümber jätkab kallinemist, on Google One'i AI paketid – eesotsas uuenenud AI Plusi ja AI Proga – see harv koht, kus on tunne, et saad oma raha eest isegi veel rohkem, kui ootasid.

Google AI Plus (4,99 $) ülevaade

Olenemata sellest, kas oled varem Google One'i eest maksnud või mitte, toob uus hinnastus ja mahu suurenemine kaasa selged eelised.

PLUSSID

Väga soodne sisenemishind (varasema 7,99 $ asemel) ning kahekordistunud salvestusruum (400 GB). See on haruldane "kuldne kesktee", mis varasemalt puudus.

Suur, 128 000 märgine kontekstiaken, mis viib AI tekstianalüüsi ja abi täiesti uuele tasemele ka odavas AI paketis.

Hindamatu väärtusega uued tööriistad nagu Omni Flash ja ajastatud tegevused juba soodsaimas paketis.

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