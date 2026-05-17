Salajased UFO toimikud avalikustatud: USA valitsus ei suuda taevas toimuvat seletada

USA valitsus on avalikkuse ette toonud uue pataka materjale mitmesuguste „tundmatute ebaharilike nähtuste” (UAP) kohta – millest paljusid oleks minevikus nimetatud tundmatuteks lendavateks objektideks ehk UFO-deks. Nende paberite seas on ülesvõtteid, videosalvestisi ja teadaandeid seletamatutest sündmustest, mida on märgatut taevalaotuses ja ilmaruumis. Sellest kirjutab Tasmaania Ülikooli lektor dr. James Dwyer väljaandes The Conversation.

Sõjakunsti, riikliku julgeoleku ning relvastuse ja tehnika suutlikkuse uurijana leian ma, et mitmed näited tundmatute ebaharilike nähtuste kohta on põnevad oma paljastuste ja üleskerkivate küsimuste poolest.

Vaadeldes neid värskeid materjale koos viimaste aastate teiste teadaannetega, hakkab hargnema pilt sellest, mis võib peituda nende ebaharilike nähtuste taga, ning sellest, millisel tasemel on praegu meie teadmised.

Lihtsasti seletatavad juhtumid

Mitte kõik uutes materjalides esitatu ei tundu seletamatu. Mõned kujutised, näiteks need, mis näivad näitavat tundmatuid tulesid, mida kosmoselendurid Kuu pinnalt jäädvustasid, on suure tõenäosusega vaid nähtav müra või muud pildivead.

Ka kosmoselendurid on teatanud eredate tulede nägemisest palja silmaga. Need võivad olla suure energiaga kosmosekiirte sähvatused, mis on väljaspool Maa kaitsvat magnetvälja palju sagedasemad.

Samamoodi võivad kergelt sähvivaid ja kihutavaid tulesid näitavad videosalvestised olla seletatavad putukatega, kes lendavad kaamera lähedalt mööda – nad jäävad fookusest välja ja näivad liikuvat peadpööritava kiirusega.

Midagi on siiski seletamatut

Teisi juhtumeid on juba raskem niisama kõrvale heita. Mõned viimase aja näited tõestavad, et midagi tõepoolest toimub, isegi kui me ei tea, mis see on.

2020. aastal avalikustas USA sõjalaevastik kolm hävituslennukitelt F/A-18 Super Hornet tehtud videosalvestist, kus on näha salapäraseid „Tic Taci” kujulisi esemeid lendamas viisidel, mis eiravad meie praegust arusaama tehnikast ja millel puudub igasugune nähtav tõukejõud. USA merevägi teatas, et nad ei tea, millega on tegu.

Hävituslennukite arenenud andurid tuvastasid ja jälgisid neid nähtusi, mis viitab pigem sellele, et tegu oli tõeliste esemetega, mitte seadmete vigade või valesignaalidest tingitud müraga.

Tegelik sündmuskoha foto koos FBI labori renderdatud graafilise pealiskihiga, mis kujutab pealtnägijate teateid 2023. aasta septembrist, kus ilmselt ellipsoidne pronksikarva metallist objekt materialiseerus taevas eredast valgusest ja kadus silmapilkselt. FOTO: FBI

Üht kõige põnevamat salvestist jagati USA kongressi kuulamisel 2025. aastal. Näis, et selle on jäädvustanud lennurobot MQ-9 Reaper, mis jälgis tundmatut ebaharilikku nähtust.

Lennurobot ehk droon tulistas eseme pihta lennumürsu Hellfire ja näis seda edukalt tabavat. Ese kaldus hetkeks oma liikumissuunast kõrvale, mis viitab sellele, et tegu oli tõelise füüsilise esemega, kuid paistis, et see ei saanud vähimatki kahjustust ning jätkas oma teekonda.

Drooniparved ja salapärased esemed

Viimase kümne aasta jooksul on laekunud ka arvukalt teateid tuvastamata nähtuste rühmadest USA ja Euroopa sõjaväebaaside ümbruses.

Mitmel juhul kohtasid USA mereväe hävitajad ilmselt salapäraseid „drooniparvi”. Kuigi tegu võis olla tavaliste droonidega, polnud läheduses näha ühtegi veesõidukit, millelt neid teele saata, et need võrdlemisi väikesed (ja eeldatavalt lühikese lennukaugusega) masinad saaksid üldse seal viibida.

Samuti teame, et 2023. aastal kasutas USA hävitajat F-22, et tulistada Mandri-USA kohal alla Hiina kõrglennu-luureõhupall. Teine sarnane vahejuhtum leidis aset samal aastal Hawaii kohal, ehkki teadete kohaselt ei pidanud USA seda Hiinast pärinevaks.

Lisaks püüdis USA 2023. aastal Põhja-Ameerika kohal kinni veel mitu eset, kuid nii USA kui ka Kanada valitsus on keeldunud andmast mis tahes teavet selle kohta, millega oli tegu.

Millega siis õigupoolest tegu on?

Nendele vahejuhtumitele ei ole lihtsat seletust.

Väljaspool inimkonda seisev mõistus: Mõned ruttavad järelduseni, et mängus on kosmilised jõud. Selle kohta puuduvad aga igasugused tõendid. Võib ju olla põnev mõelda tulnukatest või teistest mõõtmetest pärit olenditest, kuid see ei paku tundmatute nähtuste küsimusele tegelikult rahuldavat vastust.

Tuntud seadmed ja lennurobotid: Võimalik, et „parim" seletus, mis meil on, viitab lennurobotitele või muule tuntud tehnikale. See tundub siiski puudulik, kuna mõned nähtused näivad ületavat praegusi tehnilisi võimalusi ning see jätab õhku küsimuse, kes nende nähtuste taga seisab.

Võimalik, et „parim” seletus, mis meil on, viitab lennurobotitele või muule tuntud tehnikale. See tundub siiski puudulik, kuna mõned nähtused näivad ületavat praegusi tehnilisi võimalusi ning see jätab õhku küsimuse, kes nende nähtuste taga seisab. Uus saladuslik tehnika: Süüdi võib olla ka uusim tehnika. Võib-olla juhivad neid „sõbralikud” jõud – USA sõjaväe sees või liitlasriikide kaitsetööstuses, kes katsetavad oma tooteid teadmatuses sõjaväelaste peal, et näha nende reageeringut. Samamoodi võivad need vahejuhtumid olla vaenlaste, näiteks Hiina tehtud katsetused.

Kuid sellegipoolest on mõningaid vahejuhtumeid meile tuntud loodusseaduste valguses raske seletada. „Tic Taci” videotes olev ese ei näi käituvat nii, nagu ükski õhusõiduk peaks, ilmutamata mingeid märke liikumapanevast jõust.

Teise võimalusena võivad mõned seletamatud nähtused olla tingitud lihtsalt andurisüsteemide riketest. Kuid ka see seletus tundub puudulik – on arvukalt juhtumeid, kus sõjalennukid ja -laevad on tuvastanud neid esemeid mitme eri sagedusel töötava anduriga, seda nii aktiivselt kui ka passiivselt.

Kui mitte tulnukad, kes siis?

USA kõige värskemad avalikustatud materjalid ei aita suurt vastata küsimustele selle kohta, mis need nähtused tegelikult on. Ja see vastuste puudumine ongi ehk kõige põnevam osa.

Arvestades juhtumite suurt kirevust, pole kõigile tõenäoliselt ühest seletust. Mõned on ilmselt lennurobotid ja teised pildivead, kuid on olemas täiesti reaalne rühm nähtusi, mida on tõeliselt raske kindlaks teha.

Olemasolevatest seletustest on väljaspool inimkonda seisev mõistus küll kõige meelelahutuslikum, kuid samas ka ülekaalukalt kõige ebatõenäolisem. Palju usutavam on, et nende vahejuhtumite põhjus leitakse lõpuks meile endale palju lähemalt.

Selge näib olevat aga see, et valitsused jälgivad olukorda pingsalt ja tõsise murega.

Avaldatud Creative Commonsi alusel väljaandest The Conversation.

Autor: dr. James Dwyer, Tasmaania Ülikool