Eestisse kerkib droonide ja kaitsetehnoloogia testlabor

Eesti rakendusuuringute keskus ja metroloogia keskasutus Metrosert rajab Tallinna ligi 7 miljonit eurot maksva droonitehnoloogia labori, kus hakatakse testima seadmete ja süsteemide nähtavust radaritele ning nende vastupidavust häiretele.

Elektromagnetilise ühilduvuse ja radari ristlõike analüüsi (EMC/RCS) labor rajatakse Haaberstisse kerkivasse Metroserdi droonitehnoloogiate testimiskeskusesse, mis alustab tööd 2027. aasta kevadel.

Võimekus, mida lähipiirkonnas veel pole

Metroserdi droonitehnoloogiate üksuse juhi Rainer Kivimäe sõnul täidab uus labor olulise tühimiku nii Eesti kui ka laiemalt Euroopa testimisvõimekuses. Laboris saab testida nii väikseid elektroonikaseadmeid kui ka suuri sõidukeid ja terviklikke relvasüsteeme. Tema sõnul annab laborile suure eelise just Eesti geograafiline asukoht.

“Muutunud julgeolekukeskkond ja Euroopas käimasoleva sõja kogemused annavad meile võimaluse kaasata autentset radari- ja elektroonilise võitluse andmestikku oma laboratoorsetesse testidesse. See võimaldab meil hinnata, kuidas süsteeme tegelikes oludes tuvastatakse ning kuidas saab vähendada nende nähtavust,” sõnas Kivimäe.

Kivimäe kinnitusel on EMC/RCS testimine valdkond, kus Eesti ja lähiriikide arendajad kõige enam hätta jäävad. "Turu-uuringud näitavad, et sarnased testimiskeskused on Euroopas tugevalt ülekoormatud. Uus võimekus aitab seda kitsaskohta leevendada ning oluliselt kiirendada arendatud prototüüpide jõudmist reaalse tööstusliku tootmiseni,“ lisas Rainer Kivimäe.

Tipptegijatest partnerid

Labori hankes osalesid mitmed rahvusvaheliselt tunnustatud suurtarnijad. EMC/RCS labori rajamiseks sõlmiti leping konsortsiumiga, kuhu kuuluvad ETS-Lindgren Oy Soomest ja March MicroWave Systems B.V. Hollandist.

ETS-Lindgren Oy Solutions EMEA tegevdirektori JJ Vachoux sõnul loob projekt tugeva aluse piirkondliku tipptasemel testimisvõimekuse arendamiseks.

“Meil on väga hea meel selles projektis osaleda. Meie ulatuslik kogemus elektromagnetilise ühilduvuse valdkonnas kombineerituna Metroserdi spetsiifilise kompetentsiga loob uue testlabori tulevastele kasutajatele märkimisväärset lisaväärtust. ETS-Lindgren Oy meeskond on täielikult pühendunud projekti edukale elluviimisele ning teeb juba täna tihedat koostööd Metroserdi ja kõigi partneritega, et ühine eesmärk saavutada,“ ütles JJ Vachoux.

Terviklik droonitehnoloogia testikeskus

EMC-labor saab osaks Metroserdi uuest droonitehnoloogiate testimiskeskusest, mille eesmärk on pakkuda arendajatele ühtset keskkonda kogu arendustsükli ulatuses.

Lisaks elektromagnetilistele ja radari mõõtmistele koondab keskus mitmeid teisi testimisvõimekusi, sealhulgas drive-in kliimakambri, tolmu- ja korrosioonilaborid, kliima- ja alarõhukambri, HALT/HASS kiirendatud eluea testimise, vibratsiooni- ja akustikalabori ning elektroonikalabori.

Metrosert rajab keskuse juurde ka välitestiala, kus saab katsetada droone ja teisi mehitamata süsteeme reaalsetes keskkonnatingimustes.

Loodav taristu on suunatud eelkõige Põhja- ja Baltimaade ettevõtetele, kaitsevaldkonna arendajatele ning suurte süsteemide tootjatele. Labori käivitamisega paralleelselt alustatakse ka akrediteerimisprotsessi, et tagada mõõtmiste vastavus rahvusvahelistele standarditele ja nende täielik jälgitavus.