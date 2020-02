Video: see käevõru muudab pealtkuulamise võimatuks ja summutab virtuaalsed assistendid

Meie ümber on kümneid mikrofone, mis võivad meid salaja salvestada. Ehkki need ei pruugi seda teha, pole keegi kaitstud mõne nutiseadme häkkimise või pahatahtliku kasutamise eest. Selleks, et mikrofonid lähiümbruses ei töötaks, on Chicago Ülikooli professorid välja mõelnud käevõru, mis ultrahelilainetega helisalvestused rikub. Samas inimene seda müra ei kuule.

Esialgu päris kobakas prototüüp sisaldab rõngakujuliselt paigutatud pisikesi kõlareid, mis väldivad "pimedaid nurki" ja kiirgavad ultraheli igas suunas. Kantava käevõruga, kui veel inimene seda liigutab, hajub ultraheli veelgi paremini kogu ruumis ja segab mikrofone igas suunas, ükskõik, kuhu need ka peidetud on.

Muuhulgas segab see seade ka kodus märksõna ootavat Alexa või Google Assistanti toega nutikat kõlarit, mis peabki kogu aeg ümbrust kuulama ja analüüsima, et teada saada, kui mõni käsklus esitatakse.

Summutava seadme saab igaüks valmis teha ligi 20 dollari eest. Riistvara ja tarkvara "lähtekoodi" leiab Githubist.

Sarnaseid asju on varemgi toodetud. Näiteks virtuaalse assistendi kurdina hoidmiseks on Taanis loodud "Alias" ehk tulnukalaadne seade, mis asetatakse virtuaalassistendi mikrofoni peale. See summutab kõik ümbritsevad helid assistendi jaoks seni, kuni pole öeldud käivitavat sõna.

Kui aga kardad ka näotuvastust, siis siin on ideid enda maskeerimiseks.

Vaata lähemalt, kuidas mikrofone summutav käevõru töötab: