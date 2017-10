Microsoft annab Euroopa idufirmale miljon dollarit tehisintellekti arendamiseks

Microsoft Ventures koostöös Madrona Venture Groupiga, Notion Capital ja Vertex Ventures Iisraeliga kuulutas eelmisel nädalal välja ülemaailmse start-up konkursi Innovate.AI, mille eesmärk on leida uusi idufirmasid, mis töötavad tehisintellekti arendamise nimel. Konkursi võitjale annab Microsofti Ventures koos partneritega 3,5 miljoni euro väärtuses riskikapitali ja 2 miljonit eurot Azure'i krediiti.

"Usume, et tehisintellektil on võime muuta ja arendada kõiki meie elu aspekte," ütles Microsofti Baltikumi regiooni juht Hristo Manov. “Eesti on rahvusvaheliselt tuntud erinevates valdkondades tegutsevate tugevate idufirmade poolest ning kindlasti leidub kohalikus start-up kogukonnas neid ettevõtteid, mis näevad selles konkursis oma võimalust rahvusvaheliseks arenguks. See on ettevõtjatele suurepärane võimalus uute toodete loomiseks, ainulaadsete tehisintelligentsete lahenduste kasutusele võtuks ning võimalik, et ka oma valdkonnas turuliidriks tõusmiseks,” sõnas Manov.

Osalemiseks peavad idufirmad, mis kasutavad tehisintellekti rakenduste, teenuste või platvormide arendamiseks, esitama taotluse Microsoft Ventures veebilehel. Miljon dollarit investeeringuid ja 500 000 dollarit Azure'i krediiti antakse Põhja – Ameerika, Euroopa ja Iisraeli parimale idufirmale. Eraldi 500 000 dollarilise investeeringu ning 500 000 Azure krediiti saab ettevõte, mis integreerib kõige paremini tehisintellekti ühiskonna arenguks.

Taotlusi võetakse vastu 31. detsembrini 2017. Ettevõtetel on õigus konkursil osaleda, kui taotluse esitamise päeval on suurendatud omakapitali ja/või laenude kogusummat vähem kui 4 miljonit dollarit ning arendavad toodet, teenust või platvormi, mis kasutab või kavatseb kasutada tehisintellekti.

Kuni 10 finalisti igast piirkonnast saavad võimaluse oma ideed isiklikult esitleda. Täpsemad juhised ja info leiab Microsoft Ventures kodulehelt.

