Millist robotlooma valida? Viis kodulooma robotiseeritud asendajat

Neljapäeval oli rahvusvaheline lemmikuloomade päev. Kuna tehisintelligents tungib pea kõigis valdkondades peale, siis on juba aretatud ka palju elektroonilisi kaaslasi. Mõned neist ei ole enam pelgalt mänguasjad, vaid elektroonilisi lemmikuid kasutatakse õpetamiseks, haiguste raviks ning vanuritele seltsi pakkumiseks.

Tele2 klienditeenindusdirektori Sirli Seliovi sõnul saab tellida tuhandeid erinevaid elektroonilisi loomi, kellest enamuse moodustavad koerad. “Ega päris Mukit ei asenda, aga robotkaaslane on hea lahendus, kui näiteks pärislooma võtta ei saa või tekib soov last kohustusega harjutada. Elektrooniline sõber õpib ja areneb ning nurka ei lase, aga siiski tuleb arvestada, et osad masinad on väga kallid,” rääkis Seliov.

“Robotloomad pole ainult mänguasjad, vaid neid kasutatakse edukalt ka näiteks oskuste arendamiseks või vanadusdementsuse all kannatavate inimeste teraapiaks. Paro nimelist hülgesarnast looma on näiteks juba 15 aastat kasutatud dementsuse, õpperaskuste ning üksinduse leevendamiseks ning seadme mõju on tõestatud mitmete akadeemiliste uuringutega,” ütles Seliov.

“Viimase CES tehnikamessi väljapanek lubab arvata, et varsti liigub elektroonilisi loomi meie seas sama palju kui päris kasse ja koeri,” lisas Seliov ja tegi ülevaate populaarsematest tehiskaaslastest.

1. Aibo

Sony robotkoer Aibo on saadaolevatest kõige täiuslikum, aga ka maksab tõelisest tõukoerast rohkem.

Esimene Aibo mudel tuli välja juba 20 aastat tagasi. Tehislooma viimase versiooni aju on kallimates mobiiltelefonides kasutatava Snapdragoni protsessor, mis võimaldab meeles pidada ja ära tunda sadakond inimest, õppida hulga trikke ning kasvatada ja näidata ka iseloomu.

Jah, ta küll ei söö kingasid ära, aga igal loomal on oma iseloom ja kui see jätta korralikult treenimata, siis võib ta inimese käsklusi eirata.

Aibot saab natuke enam kui 2500 euro eest tellida, lisaks võib talle osta mängimiseks ka nutikonte ja -mänguasju.

2. Codi

Väiksemate laste seas on praegu populaarne Codi, kelle välimus meenutab natuke ahvikest. Robotloom oskab rääkida muinasjutte, mängib muusikat ning saadab lapsed õigel ajal hambaid pesema. Codit saavad vanemad äpiga juhtida ja kokkuvõttes on tegemist lapse arengut toetava seadmega.

3. Bocco Emo

Jaanuaris Las Vegases toimunud suurel CES elektroonikamessil näidati tervet rida elektroonilisi loomi, mis varsti müüki jõuavad. Näiteks tutvustati Bocco Emo roboti uut versiooni, mis jõuab müügile sügisel. Bocco Emo loeb sõnumeid ja vastab nendele emotsioonide ja värvidega. Jaapanis kasutatakse Bocco Emo varasemat mudelit praegu peamiselt vanemate inimeste eest hoolitsemiseks ja seltskonna pakkumiseks.

3. Kiki

Robotkass Kiki kes tunneb ära omaniku ja käitub iga inimesega erinevalt. Igal loomal kujuneb omamoodi iseloom, näiteks mõnele meeldib silitamine, teisele mitte.

5. Lovot

Uutest robotitest on üks põnevamaid pingviinilaadne lemmik nimega Lovot, mille peamine eesmärk on inimeste õnnelikuks tegemine. Lovot liigub ise ringi ja üritab inimese pilku ja tähelepanu tabada ning talle meeldib kallistamine. Loomake magab, eraldab sooja ja kardab kõdi.