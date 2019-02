Uuring: netiostude osa on Eestis tõusnud 8,2 protsendini

Kulleri- ja logistikaettevõtte DPD tellitud üle-euroopalisest uuringust selgub, et Eestis tehakse kõikidest füüsiliste kaupade ostudest 8,2 protsenti läbi interneti ning veel aasta tagasi oli see protsent 7,6.

Kolmandat aastat teostatud DPD üle-euroopalise uuringu järgi on Eestis kogu füüsiliste kaupade turust netiostude osakaal 8,2%, mis on küll aastaga tõusnud 0,6% võrra, kuid jääb siiski alla Euroopa keskmisele, mis tõusis aastaga 11,3%-lt 11,5%-ni.

„E-ostlemine kasvab meil küll hoogsalt, aga siiski näitab uuring, et Eesti on näiteks regulaarsete e-ostlejate osas ehk vähemalt korra kuus ühe e-ostu tegevate inimeste hulga poolest veel täiesti viimasel kohal,“ märkis DPD Eesti e-kaubanduse ärisuuna juht Margot Posti. „Eestis on selliseid regulaarseid e-ostlejaid 36% kõikidest interneti kasutajatest. Samas on meie kasvupotentsiaal meeletu, sest interneti kättesaadavuse osas oleme Euroopas paremuselt lausa kolmandal kohal.“

Kui Eestis on netile regulaarne ligipääs 92% rahvast siis näiteks Rumeenias on see number kõigest 62%, aga samas on seal regulaarseid e-ostlejaid lausa 54% kõikidest interneti kasutajatest võrreldes Eesti 36%-ga.

DPD uuringu põhjal on kõige usinamad e-ostlejad Inglismaal, kus internetiostude osakaal on ligi 14% kõikidest füüsilistest kaupadest ning regulaarseid netist oste tegevaid inimesi lausa 69% kõikidest Interneti püsikasutajatest.

„Kui keskmiselt teeb üks e-ostleja Inglismaal aastas kokku 11,8 ostu, siis Eestis jääb see number veel kõigest 1,9 ostu juurde. Samas on pidev areng olemas, sest veel aasta tagasi oli see number 1,7,“ selgitas Margot Posti ning lisas, et Lätis ja Leedus on vastavad näitajad 2,8 ning 4,7.

Jätkuvalt on Eesti inimeste netist tellitavateks meelistoodeteks ilu- ja tervisetooted, mida osteti 40% juhtudel. Järgneb tehnika ja elektroonika 37%-ga ning riided 34%-ga.

DPD Eesti e-kaubanduse ärisuuna juhi sõnul on Eesti siiski jätkuvalt vaieldamatu liider ja teistele teenäitaja pakiautomaatide valdkonnas, sest kui Euroopa inimesed lasevad üldiselt enda internetist tellitud kauba koju tuua (84%), siis Eesti elanikud eelistavad ülekaalukalt pakiautomaate. Tervelt 80% uuringus osalenud Eesti elanikest on tellinud oma kauba just pakiautomaati, 50% otse koduukse taha ja 45% vastajatest on lasknud oma ostud tuua ka postkontorisse.

Pakiautomaatidesse tellimise trend näib ka püsima jäävat, kuna ka 96% eestimaalastest, kes pole automaati veel kasutanud, eelistaks just seda viisi pakkide saatmiseks ja saamiseks. Kojutellimuse puhul on sama näitaja 89%.