Ühinesid Baltimaade suurim kasutajakogemuse disaini ettevõte Trinidad Consulting ja kogenud tarkvaraarendaja Wiseman Interactive

Tarkvara ja kadutajakogemus ühinesid - uue ettevõtte nimi on Trinidad Wiseman ning selle 2016. aasta käibeks prognoosivad osapooled üle 2,5 miljoni euro. Ettevõttel on kaks kontorit – Tallinnas Tehnopoli tehnoloogialinnakus ning Rakveres.

Trinidad Consulting on tugevalt kasvanud. Hiljuti viidi edukalt lõpuni rahvusvahelise riigihangete portaali Tenders Electronic Daily projekt ja võideti mitmeid hankeid Eestis, Iirimaal ja Sloveenias. Olulise suunana nähakse tegevuse laiendamist välisturgudele.

Ettevõtte tegevjuhi Ander Tenno sõnul on ühinemine loogiline samm tervikliku teenuse pakkumise suunas. „Oma algusaastatel võtsime vastu strateegilise otsuse, et arendusega me ei tegele, kuid järjest rohkem hakkas tunduma, et parim tulemus tuleb tihti siis, kui kogu ahel – analüüs, kasutajakogemuse disain ja tarkvaraarendus – on meie kontrolli all.

Täpsemalt oleme võtnud oma suunaks veebiarenduse – iseteeninduskeskkonnad, veebid-portaalid ning e-kommertsi lahendused. Seda väga lihtsal põhjusel. Kuna mitmed suured arendusmajad on meie head partnerid, siis nendega me konkureerida ei soovi, ei projektide ega tööjõu osas. Seetõttu ei hakka me tegelema arendusega Java või .NET tehnoloogiaplatvormil,“ rääkis Tenno.

Wiseman Interactive’i tegevjuht Marko Leppik ütles, et suur roll oli ka ettevõtete varasemal koostööl ja ühistel väärtustel. „Kuna meie ühised projektid on olnud viljakad ja ettevõtted jagavad sama tulevikunägemust, siis olime ühinemisläbirääkimisteks väga avatud. Ka nime osas saime kiiresti kokkuleppele – mõlemale poolele tundus, et tegemist pole ühinemisega, kui ühe ettevõtte kaubamärk lihtsalt kaob.

Ühinemisega tekkis rohkem kui 50 töötajaga mitmekülgne ettevõte. Üheskoos on meil suurepärane analüüsi- ja arendusvõimekus ning saame võtta ette väga huvitavaid projekte nii Eestis kui väljaspool,“ rõõmustas Leppik.

Ühinemise käigus eraldatakse Trinidad Consulting OÜ-st Atlassiani ja AppDynamicsi litsentsimüügi ning -nõustamisega tegelev üksus.

Kõik ühinemisega seotud juriidilised tegevused viiakse lõpuni lähikuudel. Seni teenindatakse kliente tänaste juriidiliste isikute (Trinidad Consulting OÜ ja Wiseman Interactive OÜ) kaudu.

Uus veebileht asub aadressil www.twn.ee.

Trinidad Consulting on Baltimaade suurim kasutajakogemuse disaini ja ärianalüüsi ettevõte. Firma klientide hulka kuuluvad muuhulgas Tallink, City24, Elisa, Telia, Bigbank, erinevad arendusettevõtted, EL institutsioonid Sloveenias ja Iirimaal ning suuremad Eesti ministeeriumid ja muud riigiasutused. Trinidad Consulting on olnud Äripäeva Gasell juba viimased 4 aastat.

Wiseman Interactive on 12 aastat tegutsenud veebi- ja tarkvararenduse ettevõte, kes on spetsialiseerunud moodsamatele tehnoloogiatele, sh Drupal, PHP, NodeJS, Angular, React, MongoDB jms. Ettevõtte pikaajaliste klientide hulka kuuluvad Riigikantselei, Välisministeerium, Tallinna Ettevõtlusamet, Tartu linn, Keskkonnaministeerium, Eesti Kunstimuuseum, Hooandja, Nordic Digital, PERH, Celsius Healthcare, Maanteeamet, EAS jpt.