Ustus Aguri stipendiumi sai TTÜ doktorant Artjom Rjabov

17. novembril kuulutasid Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) taas välja selleaastase välja Ustus Aguri nimelise stipendiumi saaja. Tänavune stipendiaat on Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna doktorant Artjom Rjabov.

Arvutusmahukate infotehnoloogiliste ülesannete lahendamiseks jagatakse tööd sageli erinevate süsteemide vahel. Et luua säästlikumaid süsteeme ja kasutada ressursse efektiivsemalt, on riistvara seadistamiseks loodud spetsiaalsed tarkvaralised lahendused. Artjom Rjabovi doktoritöö „Arvutusmahukate protsesside paralleeltöötlus riistvaralistes akseleraatorites“ pakub lahendusi, mis aitavad optimeerida tootmisprotsesse ning säästavad nii riistvaralisi ressursse kui ka aega. „Minu töö on keskendunud rekonfigureerivate platformide rakendamise olulisemate alade peal - tootmise optimeerimisele ja kiirendamisele. Probleemide uurimisel kujundatud lahendused on nõutud nii tootmises kui ka akadeemilistes uuringutes,“ selgitas Rjabov.

Rjabovi doktoritöö kirjeldab FPGA (field-programmable gate array) baasil seadistatud süsteeme kombinatoorsete ülesannete lahendamiseks. Doktoritöö tulemusi on võimalik rakendada erinevate ülesannete lahendamisel - näiteks ülesannete puhul, mis omavad suurt hulka sisendeid ja väljundeid, vajavad informatsiooni edastamist suurel kiirusel või mis on olulised väljatöötatud infosüsteemide turvalisuse tagamiseks. Samuti on doktoritöö tulemustest kasu digitaalsete videoaparatuuride töös ning kvantarvutuste puhul.

„Eestis on oluline toetada ettevõtteid innovaatiliste lahendustega, et tõsta nende konkurentsivõimekust ka välismaal,“ ütles stipendiumikomisjoni liige Erika Matsak. „Taolised innovaatilised lahendused aitavad ettevõtetel hoida kokku kulusid, parandada töökeskkonda ning tõsta lõpptulemusena ka kasumit.“