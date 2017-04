Kõik läheb nutikaks - ka serverikeskuste juhtimine

Serverikeskused muutuvad aina kontsentreeritumaks, üha kõrgemad on nõuded töösoleku ajale ja töökindlusele. Seega peab ka andmekeskuste juhtimine aina enam automatiseeruma ja tööd, mida serveritega tuleb teha, muutuvad aina täpsemateks. Freeform Dynamicsi uuring koostöös Eatoniga näitas, et serverikeskuste administraatoritel ja tehnilistel töötajatel on ebakindlus oma tööpostil suurenenud, seoses toitehaldusega ja serverikeskuse keskkonnalahenduste juhtimisega.

Serverikeskuste administraatorid peaksid kõigepealt oma süsteemidest saama veelgi parema ülevaate, et kindlustunnet suurendada. 320 serverispetsialisti uuringust tuli see selgelt välja, kuid lisaks näitas Freeform Dynamicsi uuring, et serverikeskuste töötajad vajaksid kiiremat ja efektiivsemat lahendust elektrikatkestustele reageerimiseks.

Ligi pooled vastanutest on kogenud pikemat elektrikatkestust, mis viis andmekeskuse seadmed seiskumiseni viimase kuue kuu jooksul. Lühemad elektrikatkestused, millega saadi hakkama, olid esinenud 30% vastanutest viimase kuu jooksul.

Seega on elektrikatkestustest hoidumine endiselt suure osa serverikeskuste üks tähtsamatest probleemidest. 60 protsenti vastanutest leidsid, et nende süsteem vajab sellesosas täiustamist, et paremini jälgida ja kiiremini reageerida katkestustele. Vaid 30 protsenti vastanutest leidsid, et nende süsteemid on selles osas tulevikukindlad.

Üle 45 protsendi serverikeskuse spetsialistidest vastas, et nad kasutavad juba mingisugust energiahaldustarkvara. 49 protsenti otsivad võimalusi seda rakendada. 17 protsenti kasutasid põhjalikku energiahalduslahendust.