Laenumaailm ja nutiseadmed – millal ning miks on laenu võtmine mõistlik?

(Sisuturundus)

Ilma nutitelefoni või arvutita on tänapäevases maailmas peaaegu võimatu hakkama saada – isegi Eestis on toimumas nö „digipööre“. Samas aga võivad need seadmed ka kuluda läbi oodatust kiiremini ning ootamatult võid seista silmitsi olukorraga, kus raha ei ole, kuid on hädasti vaja uut seadet. Sellises olukorras võib tulla kõne alla laenu võtmine.

Arvuti või mõne muu tehnikaseadme ostmiseks võib olla kõige sobivam variant tagatiseta kiirlaen, mille summad on täpselt parajad taoliste väljaminekute tegemiseks, jäädes tavaliselt tuhande euro piiresse. Eriti sobiv on selline laen juhul, kui raha kättesaamisega on tuli takus ning pole võimalik eriti oodata – kiirlaenu saab tavaliselt kätte paari tunni jooksul, vahel isegi kiiremini. Teisalt ei ole kiirlaenud aga just kõige soodsamad üsna kõrge intressimäära tõttu.

Ihaldatud toote ostmiseks on ka teine variant – järelmaks. Pea kõik suuremad tehnikapoed üle kogu Eesti teevad koostööd mõne järelmaksupakkujaga ning võimaldavad laenulepingu sõlmida otse poes. See tähendab, et sa saad rahulikult poes seadme välja valida ja seejärel vaid mõne minutiga sõlmida ka laenulepingu.

Kuigi järelmaks ei pruugi olla kiirlaenust soodsam, on reeglina siiski järelmaksulepingu tingimused paindlikumad. Isegi, kui intress ei ole kiirlaenust oluliselt madalam, saad sa järelmaksu puhul võimaluse tasuda seadme eest mitme aasta jooksul väga mõistlikus suuruses maksetega, selle asemel, et koormata oma igakuist eelarvet kulukate kiirlaenumaksetega.

Uusi nutitelefonite mudeleid ja aina võimsamate näitajatega sülearvuteid tuleb välja niivõrd kiire tempoga, et vahel on raske uudistega kursis püsida. On selge, et paremate näitajatega seadmed on ahvatlevad, kuid see ei tähenda, et peaks kohe rahakotti kergendama. Võid küll enda jaoks põhjendada ostu kui investeeringut tulevikku, kuid reaalsus on teistsugune – seni, kuni uue seadme ostmine pole otseselt hädavajalik, ei ole see kulutus mõistlik, seda eriti siis, kui pead selle soetamiseks võtma laenu.

Kuna tehnikaseadmete puhul on tegemist eelkõige pikaajaliste investeeringutega, mis kuluvad marjaks ära igapäevaelus, võib laenu võtmine olla igati õigustatud, eriti siis, kui ei ole mahti oodata ning ost tuleb teha kiiremas korras.

Kui sul ei ole aga niivõrd kiire uue seadme ostmisega, võiksid pigem proovida paar kuud raha kõrvale panna. Raha säästes pääsed intressikuludest ja muudest lisatasudest, mis laenukohustusega kaasas käivad, samuti ei pea sa muretsema igakuise kohustuse pärast.

Enne laenulepingule alla kirjutamist loe hoolikalt erinevaid tingimusi ja veendu, et valitud laenupakkumine oleks su rahakoti jaoks kõige mõistlikum. Laenuturul on palju erinevaid pakkumisi ning isegi, kui ostuga ei saa kaua oodata, peaksid varuma vähemalt paar minutit, et võrrelda laenutingimusi näiteks Financer.com laenukalkulaatorite abil. Ainult nii saad oma uut ostu täiel rinnal nautida ja ei pea pärast kiruma tormakalt tehtud krediidiotsust.