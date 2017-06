Aastane Test. Saabus tarkvarauuendus B150 - mida uut saime?

Huawei on oma mobiilidele peale pannud EMUI kasutajaliidese, mis hiljuti sai uuenduse versiooniks 5.1. Samuti on olemas uus Android 7.0 Nougat. Kuna meil käib parasjagu Huawei P10 aastane test, siis äsjasaabunud ROM-i uuendus versiooni B150 peale on loomulikult selles blogis sündmuseks. Vaatame, mida siis sellega uut kaasa tuli.

Tegelikult ei juhtunud peale installimist pealtnäha suurt midagi. Üks uus ikoon ilmus aga kaamera valikutesse, kui pilti teha - selle sisse lülitades teatatakse, et käivitada saab funktsiooni "Liikuvad pildid".

Järele proovides selgub, et kui kasutada Gallery tarkvara niimoodi tehtud piltide vaatamiseks, siis näidatakse väikest videoklipikest pildistamise hetkest ja mõni sekund hiljem. Kui see pilt kuhugi eksportida, siis järgi jääb vaid foto ise. Mida selle Moving Picture´iga edasi saaks teha, seda ilma juhendita ei oskagi. Otsime siis juhendit. Paraku Moving Picture ei anna otsinguga märksõna järgi otsides mingit muud abi peale selle, et funktsioon salvestab väikesed liikuvad klipid, mida saab vaid telefonis vaadata.

270 MB suurune uuendus teeb veel muudki. Näiteks optimeeritakse kaamera värve. Uuendus parandab P10 stabiilsust ja kiirust, aku tööaeg peaks pikenema (esimesel õhtul peale uuendust oli akust järel 41%, tavaliselt jõuab aku aga kuskil 20% peale), pandi peale kõik viimased Google´i turvauuendused ja kohendati mälukasutust.