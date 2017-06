Telefonid ja tahvelarvutid arenevad meeletu kiirusega

(Sisuturundus)

Alles soetasid mobiiltelefoni kõige uuema mudeli ja juba tuli välja uus versioon? Sellega tuleb leppida, sest telefonid täiustuvadki hoomamatu kiirusega. Ja mitte ainult telefonid, vaid kõik tehnikavidinad – tahvelarvutid, sülearvutid. Pidevalt leiutatakse uusi disaine ning täiustatakse operatsioonisüsteeme. Selles ei ole aga midagi halba, sest kõik muudatused on reeglina positiivsed. Kõik muudatused tehakse tarbija huvides. Loomulikult ei ole ka selles midagi halba, kui omad niiöelda vana versiooni. Nii telefonid kui tahvelarvutid on juba niivõrd arenenud, et uue mudeli erinevused võrreldes vanaga on reeglina minimaalsed. 1a.ee nutipoe valikus on nii veidi vanemad kui ka päris uued mudelid. Mida siis eelistada?

Telefonid on aina nutikamad

Mida tähendab õigupoolest nutitelefon? Lihtsalt öeldes on see mobiiltelefon, millel on lisaks helistamise funktioonile hulk kasulikke lisafunktsioone. Just neid lisafunktioone aina arendatakse ja täiustatakse. Telefonid muutuvad aina võimsamaks ning kiiremaks, tehes tihti juba arvutitelegi silmad ette. Tänapäeval ongi võimalik peaaegu kõik elulised toimingud nutitelefoni abil täide viia:

Helistada ja sõnumineerida;

Ajalehti lugeda;

Pangatoiminguid teha;

Parkida;

Positsioneerida ja palju, palju muud.

Kuna telefonid arenevad põhimõtteliselt iga minutiga, siis ei olegi võimalik seda kõige paremat välja valida. Soovitame pigem läbi möelda oma vajadused ning harjumused ja just selle põhjal valik teha. Olgu see valik siis tehnika viimane sõna või mitte!

Mille poolest telefonid eelkõige erinevad?

Väliselt on tänapäeva telefonid väga sarnased – suur ekraan, väga õhuke ja kerge disain. Seega võid välimust arvestades tugineda vaid värvieelistusele. Või siiski – mõned telefonid on varustatud eriti kaasaegse kumera ehk edge ekraaniga. Põhilised erinevused seisnevad aga tehnilistes omadustes. Toome välja olulisemad punktid, mida telefoni soetades jälgida:

SIM-kaardi tugi (1 või 2 kaarti);

Operatsioonisüsteem;

Protsessor;

Sisemälu;

Esimene ja tagumine kaamera;

Niiskus-, tolmu- ja põrutuskindlus.

Kompaktsed tahvelarvutid liikuvale inimesele

Mobiiltelefoni ekraan on veidi väike ning sülearvuti kõikjale kaasa võtmiseks jällegi liialt kohmakas? Selleks ongi loodud sümbioos telefonist ja sülearvutist – need on tahvelarvutid. Tahvelarvutid on välimuselt justkui ülisuured nutitelefonid. Ega see päris väär väide ei olegi, sest paljud tahvelarvutid on SIM-kaardi toe ning helistamise funktsiooniga. Eelkõige on tahvelarvuti aga puutetundliku ekraaniga arvuti, mida on ülimugav kaasas kanda. Tahvelarvutid on väga hea graafikaga, need on piisavalt võimsad, et jooksutada igasuguseid programme, sobides seega suurepäraselt ka tööarvutiteks. Kui oled väga liikuv inimene või seisneb Sinu töö arvuti süles ringi reisimises, siis meie soovitame panustada mugavusele ning valida kompaktne tahvelarvuti. Sobiva eksemplari leiad soodsalt näiteks 1a.ee nutipoest!

Aga mille põhjal siis tahvelarvuti valida?

Esmalt otsusta, kas soetad arvuti vaba aja sisustamiseks, õppimiseks või hoopis töötamiseks? Seejärel vali välja optimaalne ekraani mõõt ja resolutsioon. Nüüd on aeg mõelda operatsioonisüsteemile – kas eelistad IOS, Android või Windows tarkvara? Apple tahvelarvutid on varustatud näiteks iOS operatsioonisüsteemiga, aga Androidile on üles ehitatud näiteks Lenovo ja Samsungi tahvelarvutid. Kõik need tuntud tootjad on esindatud ka 1a.ee nutipoes!

Nutiajastu on muutnud inimeste elu tohutult mugavaks. Telefonid täidavad arvutite rolli, tahvelarvutid täidavad telefonide rolli jne. Põhimõtteliselt piisab sellest, kui soetad ühe korraliku ja kvaliteetse nutiseadme, mis avab tee piiritusse nutimaailma. Ei ole üldse hullu, kui homme tuleb välja uus ja uhkem mudel! Tänapäeval ei lase automaatsed tarkvarauuendused süsteemil aeguda.

Ära jää ajale jalgu ning soeta kaasaegne nutiseade 1a.ee nutipoest!