Kodu renoveerimine lihtsate lahendustega – missioon täiesti võimalik

(Sisuturundus)

Kodu renoveerimine tähendab üldiselt väga paljudele erinevatele elementidele tähelepanu pööramist – alates põrandakatete valimisest kuni erinevatesse tubadesse mööbli leidmiseni. Valikuid on seinast seina – võimalik on valida eri värvi, struktuuri ja kombinatsioonide vahel. Kuidas luua selline kodu, millesse igaüks hetkega armuks?

Kas mööbel on kõik, mida vajame?

Esmalt on oluline otsustada, millist meeleolu üks või teine tuba peaks kiirgama ning mööbli valimisel tulekski sellest lähtuda. Erksad värvid ja lakitud puidust hele mööbel aitavad ruumi optiliselt suurendada, samas kui tumedast puidust mööbel loob toale rafineeritud ja rahuliku ilme. Oluline on ka valgustus, mis annab mööblile omakorda erilise väljanägemise. Ent mööblile lisaks on äärmiselt olulised ka väikesed detailid, mis loovad ühtse terviku ning lisavad omamoodi aktsente. Kas soovid asetada vanaemalt päritud portselani mõnda hästi nähtavasse kohta või riputad perepildi kamina kohale – need kõik väikesed detailid peegeldavad omaniku olemust ja väärtushinnanguid ning see ongi parimaks viisiks kodu omanäoliseks muuta.

Lilled, lilled ja veel kord lilled

Lilled ja toataimed aitavad kodule lisada elujõudu ning elavdada ka esmapilgul tühja tuba. Äärmiselt populaarsed on ka erinevas stiilis lillevaasid. Vaasid on majapidamises omal kohal olnud juba vanadel aegadel, neid hakati kasutama suisa viis tuhat aastat enne meie aega. Vaase armastasid eriliselt vanad kreeklased. 14. ja 16. sajandil valmistatud Ming Dünastia portselanist vaasid on kollektsionääride seas ülimalt hinnatud. Ning portselanist või klaasist vaas aitab tõesti luua veelgi elegantsema kodu. Paljudes e-poodides, sealhulgas Kaup24.ee valikus on tõeliselt lai valik keraamilisi, klaasist ja veel suurel hulgal erinevast materjalist vaase, millest on saanud asendamatud detailid igas majapidamises. Vaasidesse võid asetada nii värskeid lõikelilli, kui ka tõepäraseid kunstlilli. Kaunis ja luksuslik vaas on muuseas ka ideaalne pulmakingitus.

Korralagedus – tubade kõige suurem vaenlane

Tõeliselt kauni sisekujunduse puhul on lisaks värvidele ja materjalidele oluline läbi mõelda ka mööbli ja detailide paiknemine ruumis. Aja jooksul tekib meile palju suveniire, raamatuid ja nipsasjakesi, millele oma koha leidmine muutub üha keerukamaks. Sellisel juhul on ideaalseks lahenduseks korvid, mis annavad toale hetkega korrastatud ilme. Korvides on hea hoida nii riideid, aksessuaare kui teisi Sulle olulisi esemeid. Korvid aitavad luua tubades korda ning asjade leidmine muutub samuti lihtsamaks.

Maalid või seinakleebised?

Maalid on olnud interjööri-klassikud juba iidsetest aegadest, nüüdsel ajal on aga seinade kaunistamiseks veidi innovatiivsemaid lahendusi. Üheks selliseks on näiteks seinakleebised. Need on harilikult väga omanäolised kaunistused, mida on võimalik lihtsal moel seinale liimida. Seinakleebiste valik on ääretult lai – valida on nii erinevate taime- kui loomaliikide, lisaks ka erinevate tähenduslike motiivide vahel. Seinakleebiste eeliseks on kahtlemata asjaolu, et seinu ei ole vaja eelnevalt kuidagi ette valmistada ning kleebiseid on võimalik kleepida igale tasapinnale. Ka nende seintele asetamine on ääretult mugav ning puudub vajadus kogu mööbel selleks ajaks toast välja tõsta. Seinakleebistest on saanud skandinaavia stiilis interjööri ühed lahutamatud kaaslased.

Vana on avastamata uus

Erinevad aksessuaarid nagu stiilsed seina- ja lauakellad, erinevates toonides vaibad jms aitavad kahtlemata elavdada ka kõige ilmetumat interjööri. Interjööri elavdamiseks tasub vihjeid ja nippe otsida internetiavarustest. Lisaks uutele aksessuaaridele võiks oma koha leida ka perekonna reliikviad. Võib tulla üllatusena, ent moodsasse interjööri võib täiesti ideaalselt sobituda vintage põrandalamp või nikerdatud peegel. Ka poodidest on võimalik soetada vanas stiilis esemeid, mille hind on ääretult taskukohane. Kuid autentsed vintage esemed on loomulikult asendamatud. Enam ammu ei ole vaja vanu mööbliesemeid toanurkadesse peita. Vastupidi – neile tasub veidi elu sisse puhuda ning tubades silmapaistev koht leida. Vanaaegsed esemed aitavad luua väga ainulaadse ja isikliku välimuse tervele kodule. Lõppude lõpuks on vanadel asjadel palju suurem väärtus, kui kaupluses saadaolevatel esemetel. Loo oma koju positiivseid emotsioone ja toredaid mälestusi.