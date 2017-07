Anname nõu: kuidas valida töökindel mobiiltelefon

(Sisuturundus)

Suvi on väga tegus ja sotsiaalne aeg. Liigume palju ringi, külastame suveüritusi ning –festivale ja veedame palju aega lähedaste seltsis. Et kogu selle kiire tempo juures oleks kommunikatsioon sujuv, tuleb soetada töökindel mobiiltelefon. Kus on seos? Väga lihtne, mobiiltelefonid aitavad suhelda nii otse kui internetis, positsioneerida, ägedamatest hetkedest pilte ning videoid jäädvustada jpm. Just suvel on ülioluline, et mobiiltelefonid oleksid võimalikult vastupidavad – nad peavad kannatama pikki töötunde, liiva, vett ja kõike muud, mis suve juurde kuulub. Kohe vaatame, kuidas selline eksemplar välja valida.

Leia käepärased mõõtmed

Täpselt nii, nagu mobiiltelefonid on erinevas suuruses, on erineva suurusega ka meie käed. Telefon, mis on ühe jaoks mugav ja käepärane, võib teisele tunduda liialt suur ning kohmakas. Just seepärast soovitame erinevate mõõtmetega mudeleid oma käega katsuda. Ainult sel viisil saab veenduda, missuguste optimaalsete mõõtmetega mobiiltelefonid Sinu kätte sobituvad. Nutitelefoni puhul on eriti tähtis kindlaks teha, kas seadme mõõdud võimaldavad seda ühe käega kasutada. Poodi kohale minnes on asi lihtne, enamus mobiiltelefonid on näidisena vaatamiseks-katsumiseks väljas. Küll aga ei tasu ka internetipoest ostu sooritamisel muretseda, sest näiteks 1a.ee pakub 14-päevast tagastamisvõimalust.

Vali parimate omadustega ekraan



Mis on mobiiltelefonide kõige õrnem komponent? Kindlasti on see telefoni ekraan. Seejuures on ekraan jällegi kõige tähtsam, kuna just sellest sõltub pildi kvaliteet, energiatarbimine ja palju muud. Ekraanid erinevad mitmete oluliste omaduste poolest:

Tüübid: LCD, OLED, AMOLED, Retina;

Suurused varieeruvad 2 tollist 6 tollini;

Mida suurem resolutsioon, seda teravam pilt;

Väga hea valik on tugevdatud ekraan.

Suvel ning eelkõige välifestivalidel kasutatavad mobiiltelefonid võiksid olla kindlasti tugevdatud ekraaniga varustatud. Meie nutipoes on mainitud seadmetest esikohal Corning® Gorilla® Glass 3 ekraaniga mobiiltelefonid.

Uuri ekraanitüüpide erinevusi

Kui kasutad nutitelefoni detailsete graafikute uurimiseks või armastad tihti videokõnesid teha, siis soovitame ekraanile erilist rõhku panna. Siin tulevad mängu ekraanitüüpide plussid ja miinused:

LCD – vastupidav ning pika elueaga ekraan, mis ei ole kuigi energiasäästlik;

OLED – energiasäästlikumad, teravam pilt ning värvid, eluiga on lühem;

AMOLED – puhtad värvid, üliterav pilt, hea reageerimiskiirus, ülim energiasäästlikkus;

Retina – väga terav ning selge pilt, tüüp omane ainult Apple toodetele.

Juhul, kui pildi kvaliteet on Sinu jaoks esmatähtis, siis meie arvame, et AMOLED ekraaniga mobiiltelefonid täidavad ka kõige kõrgemad nõudmised. Sellised mobiiltelefonid leiad ka 1a.ee tootevalikust.

Tea, et aku on telefoni süda

Üks suurim nii-öelda probleem mobiiltelefonide puhul on see, et akud kipuvad vähe vastu pidama ning nende eluiga on samuti lühike. Suvel ringi rännates ning üritusi üles filmides on ju ülioluline, et aku kestaks! Seetõttu uuri, missuguse mahutavusega akusid erinevad mobiiltelefonid sisaldavad. Teine tähtis faktor on see, kas aku on vahetatav või mitte. Aku vahetamise võimalus on tegelikult väga oluline, sest vastasel juhul saab aku elueaga läbi ka telefoni eluiga. Kui suure mahutavusega aku võiks olla? Suvel oleks soovitatav võtta maksimum ehk number võiks jääda 2300 mAh juurde. Aga olgem ausad, ka kõige võimsama akuga mobiiltelefonid vajavad intensiivsel kasutamisel päevas korra laadimist.

Sündmused salvesta parima kvaliteediga

Suveürituste ning puhkuse toredamate hetkede jäädvustamisel on väga oluline kaamera kvaliteet. Seejuures soovitame tähelepanu pöörata mõlemale, nii esi- kui tagakaamerale. Tootjad rõhutavad iga uue mudeli puhul kaamera kvaliteeti, sest mobiiltelefonid asendavad suures osas foto- ja videokaameraid. Kaamerate puhul jälgi järgmisi omadusi:

Piksile arv – mida suurem, seda parem;

Stabilisaatori funktsioon;

Katiku töökiirus;

Pilditöötlusvõimalused.

Hetkel turul olevad mobiiltelefonid on enamasti varustatud 13 Mpix tagumise kaameraga. See on juba väga hea kvaliteet! Saab aga veel paremaks minna, sest kallimate telefonide kaamerad küündivad juba üle 20 megapiksli. See on kõrgem tase!



Eelista lisakaitsega mudelit

Nagu juba eelpool rääkisime, peaksid mobiiltelefonid olema võimalikult vastupidavad. Mainisime ka tugevdatud ekraani võimalust, mis vähendab ekraani purunemise tõenäosust kordades. Lisaks sellele soovitame suvisel perioodil, mil liivarand ja veemõnud on esikohal, eelistada telefone, millel on veel lisakaitseid. Näiteks niiskuskindlus jätab telefoni töökorda, kui satud mererannas pritsimise ohvriks. Põrutuskindlus tagab kaitse kukkumise korral. Tolmukindlus kaitseb telefoni aga juhul, kui jäädvustad tolmustes oludes näiteks mõnd spordivõistlust. Lisakaitsetega mobiiltelefonid on enamasti kallimad, kuid see tasub seadme eluiga silmas pidades ära!

Niisiis, otsid uut telefoni, parasjagu on teguderohke suvi ning hetki, mida jäädvustada, tohutult palju? Siis ole nutikas ning mõtle ostu sooritamisel kõigile võimalikele olukordadele, mida mobiiltelefonid peavad üle elama. Vaata, et nõrk aku ei rikuks hetke või kehv kaamera suviste seikluste jäädvustamist.

Et kvaliteedis kindel olla, astu läbi 1a.ee nutipoest. Meie tootevalikus on uusimad mudelid parimate võimalike hindadega!