P10 vajab kaitset (aastane test)

Kui ostad endale mõne lipulaevtelefoni, mille disain on viimse detailini lihvitud, kurvastab kõige enam selle toote looja, kui hangid omale mobiilikaaned või silikoonkesta, et hinnalist nutiseadet kriimustuste ja põrutuste eest kaitsta. Midagi pole teha, paljud elegantsed ja õhukesed telefonid muutuvad peale kaitset tagava kesta ümberpanekut rohmakaks telliseks. Kuid mitte Huawei P10.

Meie aastases testis on P10 kenasti vastu pidanud, kui välja arvata juba testimise alguses märgatud üle antud telefonile millalgi varem tekkinud kriimustus tagaküljel. Mustaks värvitud metalne korpus hakkab paratamatult ühel hetkel kuluma, matt tagapind kipub servadest läikima minema ja on veel üks kahjulik omadus, mis palja P10 haavatavaks teeb - selle kaks kaamerat on oma klaasidega samal tasapinnal kui muu tagakülg ja need klaasid kriimustuvad samamoodi, nagu ülejäänud tagakülg. Kui võtta ümbris, siis jäävad kaks kaamerasilma väikesesse süvisesse, mis ei saa enam nii tihti kriimustusi ja lööke.

Kuid P10 katmine õhukese silikoon-ümbrisega polegi nii suur mõrv hea disaini vastu kui näiteks Huawei Honor 8 puhul, mil tavaliselt koledama kaitsekesta alla peidetakse tehnoloogiliselt silmapaistev 14 klaasikihiga ruumiline ja särav Honor 8 tagakaas. P10 on tagant matt metall ja seda imiteerib hästi (või isegi veel paremini) mõni silikoonist õhuke ümbris.

Üks selline saigi kevadel tellitud. Paraku saadeti hiinast P10 Plus´i ümbris, komplekteerija eksis. Siiski parandati viga ja saadeti uus - veebipoenimega (ilmselt SEO sõbralikuks tehtud) Luxury Back Matte Cover Case for Huawei P10 Case Full Protection Hard PC Case for Huawei P10 Plus Capa Coque P15. Kokkuvõtvalt on tegemist mati musta tagakaanega, mis katab hellalt ka külgi ja jätab vabaks esikülje koos ekraanialuse sõrmejäljelugejaga. Paksust eriti ei lisandu, nupud jäävad mugavalt mitte nii väljaulatuvaks kui originaalil.

Nurkades on paremaks haakumiseks väikesed lõhed ja ühtlasi tagab see, et nurgale kukkudes ei läheks mobiiliümbris kohe katki. Pragu on juba ette valmis tehtud.

Niisiis, loo moraal ja aastase testi suvise blogipostituse kokkuvõte, et P10 teeb õhuke matt korpuse värvi ümbris ainult ilusamaks ja ka tugevamaks. Oma telefoni maksab kaitsta, kallis seade vajab ümbrise näol kaitset.