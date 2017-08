Eesti IT-ettevõtted ByteLife ja H2R liitusid, pakkuma hakatakse küberturbe rätsepatooteid

Eile ühinesid üheks meeskonnaks kaks Eesti IT-ettevõtet ByteLife Solutions ja H2R Solutions, et pakkuda turvalisemaid IT infrastruktuuri lahendusi. Sealhulgas hakatakse looma rätsepatööna küberturvalisuse lahendusi.

“Küberrünnakute üha ägedam surve äriringkondadele on vaid üks näide väljakutsetest, mis nõuavad IT arhitektidelt pidevalt uusi erilahendusi. Valmistoodete aeg on läbi, nende riiulilt kokkuostmisega ainuüksi pole enam võimalik end piisavalt kaitsta. Kliendid vajavad piltlikult öeldes rätsepaülikondi, mis disainitakse ja seadistatakse erinevaid materjale kasutades ja iga kliendi nõudmisi silmas pidades,” ütles ByteLife Solutions’i tegevjuht Kristjan Põldre. “Need peened rätsepatööd nõuavad järjest tugevamaid arendusmeeskondi, mistõttu H2R-i hinnatud spetsialistidega ühinemine on ByteLife jaoks kindlasti oluline võit.”

H2R Solutionsi ühe asutaja ja müügijuhi Rauno Mihkelsaare selgitusel on liitumine loogiline jätk juba mõnda aega kestnud koostööle. “Meid seob ByteLife’ga sarnane ambitsioon – testida ja kombineerida üha uusi innovaatilisi lahendusi. Ühelt poolt on see oluline küberturvalisuse tagamiseks, kuid teisalt huvitab meid mõlemaid nn asjade internetil käe pulsil hoidmine. Just see välgukiirusel üle maailma kasvav võrgustik nõuab oma võimaluste, aga ka ohtudega, väga teravat IT arhitektide tähelepanu,” sõnas Mihkelsaar. “Oma kodu küttesüsteemide telefonist kaugjuhtimine, nutitelekad ja -kellad on alles algus. Milleni see kõik kasvada võib, me veel ei tea. Seetõttu tahame me koos ByteLife spetsialistidega valmistuda ja arendada neid lahendusi nii, et me ise suudaksime neid tulevikus kontrollida, mitte keegi võõras ja pahatahtlik.”

Kõige muu kõrval seob ByteLife Solutions OÜ nime alla liituvaid ettevõtteid veel üks moment – nad mõlemad on IT infrastruktuuride projekteerimisel ja ehitamisel maailma ühe vanima ja hinnatuima võrguseadmete tootja Cisco Systems Premier partnerid.

"Me tervitame Cisco seniste heade koostööpartnerite ByteLife ja H2R liitumist. Ciscole on oluline, et meil oleks Eestis tugev partner, kelle tippspetsialistidest koosnev meeskond tahab ja oskab meie uusi innovaatilisi tehnoloogiaid ja lahendusi võimalikult kiiresti sünkroniseerida reaalse elu ja klientide vajadustega,” selgitas Cisco Systems Eesti juht Lauri Makke.