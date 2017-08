1a.ee pood on kooliks valmis!

(Sisuturundus)

Aga kas Sina oled kooliks valmis? Septembrikuu läheneb ning jälle on aeg soetada terve hulk koolitarbeid. Pingeline ja kulukas ettevõtmine? Ära muretse, 1a.ee pood pani käima koolikampaania, mille raames oleme koolitarvete hinnad miinimumini langetanud. Lisaks on 1a.ee valikus kõik, mida algavaks kooliaastaks tarvis. Koolikotid, vihikud, pliiatsid – soeta kõik vajalik 1a.ee nutipoest ning hoiad kokku nii aega kui raha. Loomulikult ei piirdu 1a.ee pood ainult koolitarvetega. Oleme korrigeerinud ka näiteks nutitelefonide ning sülearvutite hindu, mis on tänapäevase koolijütsi põhilisteks töövahenditeks. Niisiis, säästa end koolieelsest tunglemisest kaubanduskeskuses, tule uuri, mida 1a.ee pood pakub, pista kõik vajalik ostukorvi ning meie toome ostetud kraami Sulle koju kätte! Et tootevalik oleks selge, toob 1a.ee pood välja mõned koolieelsed müügihitid.

Alusta ergonoomilisest koolikotist

Tulevase koolilapse esimene tähtis valik on koolikott. 1a.ee pood pakub koolikotte nii väikestele kui suurtele, nii poistele kui tüdrukutele. Koolikoti valimisel tuleb eriti hoolikas olla, sest see ost tehakse reeglina aastateks. Lisaks tuleb tähelepanu pöörata ergonoomilisusele, kuna koolikoti kandmine mõjutab otseselt lapse füüsist. Siit mõned põhitõed, mida koolikoti soetamisel silmas pidada:

Õige suurus on esmatähtis – algklassi lapsele ei ole mõistlik soetada massiivset koolikotti, mille igapäevane tassimine lapsele raske ja ebamugav on;

Mida rohkem taskuid, seda parem – palju erinevaid asjade hoiustamiseks mõeldud taskuid annavad võimaluse koolitarbeid nutikalt organiseerida;

Tugev materjal ja kvaliteet – kuna õpikud on rasked, peab olema koolikott võimalikult tugevast materjalist, kvaliteetsete õmbluste ning kinnitustega;

Ergonoomiline disain – igapäevane koolikoti tassimine on kehale kurnav. Seetõttu tuleb eriti pisikese kasvava lapse puhul jälgida, et koolikoti kandmisel rüht ei kannataks;

Koolikotil peaks kindlasti olema helkurelemente, kuna lapsed ei armasta helkurit kanda.

1a.ee pood pakub ligikaudu 250 erinevat koolikoti mudelit, mille hulgast leiab meelepärase absoluutselt iga õpilane. Hinnataseme poolest on meil nii soodsamaid valikuid, mille hulgast on hetkel populaarsed Starpak ja Target kotid. Kui ka kallimaid valikuid kvaliteeti austavatele õppuritele firmadelt Herlitz ja Smart Life.

Vali meelepärane pinal kuni 20% soodsamalt

Pinal on koolitarve, mille osas on peaaegu igal õpilasel oma maitse. Pinalid on suured ja väikesed, kandilised ja ümarad, riidest ja nahast. Superkangelaste piltidest rääkimata. 1a.ee pood on oma tootevalikusse lisanud võimalikult erineva disainiga pinalid, et leiduks sobiv igale koolijütsile. 1a.ee pood teab, et ka pinali juures on rida omadusi, mis selle kasutamisel rolli mängivad:

Suurus – pinal peaks olema täpselt nii suur, et hädavajalikud kirjutusvahendid ära mahutada ning täpselt nii väike, et see mugavalt koolikotti mahuks;

Materjal – kuna pastakad, pliiatsid jms tarbed on üsna teravad, siis peaks materjal olema võimalikult tugev ning vastupidav;

Kuju – kotikese tüüpi pehmed pinalid on populaarsed, kuna need on kerged ja käepärased. Küll aga ei kaitse nad kirjutusvahendeid põrutuste eest;

Täidetud või täiteta – paljud pinalid on eeltäidetud st., et olemas on põhilised kirjutusvahendid, mis on mugav. Täiteta pinalitesse saab aga kirjatarbed vastavalt maitse-eelistustele valida.

1a.ee pood pakub koolikampaania raames pinaleid kuni 20-protsendilise allahindlusega. Hetkel on müügihittideks jällegi Herlitz ja Starpak tooted, millest kõige populaarsem tüdrukute pinal Herlitz Barbie Spy Squad.

Hea pastapliiats tagab ilusa käekirja

Kas teadsid, et pastapliiatsist sõltub käekirja kvaliteet? Nii see on! Tihti arvatakse, et lapsel on juba loomu poolest kole käekiri, kuid tegelikult sõltub see tugevalt pastapliiatsist. Mida mugavama kujuga pastapliiats on, mida sujuvamalt ta mööda paberit liugleb, seda ilusam on käekiri. Pastapliiatsid jagunevad lausa tüüpideks, millest 1a.ee pood pakub järgmisi:

Kuulotsaga pastapliiatsid;

Geel/rullik;

Kustutatavad;

Markerotsaga;

Tindi ja kapslitega.

Kõige levinumad on kuulotsaga pastapliiatsid, kuna need liiguvad paberil kõige sujuvamalt. Geelpastapliiatseid kasutatakse rohkem lühikeste tekstide kirjutamiseks nt. postkaardid, kutsed jms. 1a.ee pood pakub tervet hulka erinevaid värve, millest popimad on endiselt sinise tindiga pastakad. 1a.ee pood soovitab osta lausa hulgi, sest pastakaid kulub kooliaasta jooksul kümneid või isegi sadu. Ja ära unusta, et kole käekiri ei ole mitte kaasasündinud defekt, vaid kehv koostöö kehva pastapliiatsiga!

Eriti soodsad hinnad kunstitarvetele

Kirjatarvete kõrval pakub 1a.ee pood eriti soodsate hindadega kunstitarbeid, mida kulub kooliaasta vältel hulgi. Just seetõttu pakub meie pood kustitarbeid kuni 70% soodsamalt. 1a.ee nutipoes on olemas absoluutselt kõik vahendid, mida üks väike kunstnik vajab:

Guašš- ja akvarellvärvid;

Pintslid;

Liimid ja käärid;

Rasvakriidid;

Valged erimõõdulised paberid jpm.



Foto: 1a.ee

Akvarellvärvide puhul on oluline, et värvivalik paletil oleks võimalikult suur. Guaššvärve saab omavahel segada, kuid vesivärvide puhul segamine ei õnnestu. Seega soovitame soetada guaššvärvide põhivärvid, mida 1a.ee pood pakub niivõrd suurte purkidena, et piisab terveks kooliaastaks. Guašš- ja akvarellvärvide jaoks on ka erineva paksusega pintslid. Valget paberit soovitame soetada vähemalt kahes suuruses – A3 ja A4. Kokkuvõttes võib öelda, et mida kvaliteetsemad kunstitarbed soetad, seda paremad on Sinu tulemused kunstitunnis!

Nutikad kingitused kooliaasta alguse puhul

Kuna 1. september on siiski suur tähtpäev, eriti esimesse klassi astujatele, siis on lisaks koolitarvetele tarvis mõelda ka kinkidele. Mis on esimese klassi lapsele kõige mõistlikum kinkida? Tänapäeval on väga populaarne kink mobiiltelefon. Miks? Sest 1. klassi astumine on esimene suur muutus lapse elus, esimene samm lähemale iseseisvumisele. Et saaksid südamerahus lapse kooli saata, tema asukohta jälgida ning vajadusel ühenduses olla, on täpselt õige aeg soetada esimene mobiiltelefon. 1a.ee pood on just seetõttu teinud mobiiltelefonidele koolialguse hinnasoodustused. 1a.ee mobiiltelefonide kategooriast leiad nii lihtsad nuputelefonid kui võimalusterohked nutitelefonid. Kingi lapsele uus ja huvitav nutiseade ning endale südamerahu! Juhul, kui kingisaajaks on aga põhikooliõpilane või tudeng, siis tasub kiigata sülearvutite kategooriasse. 1a.ee pood ka arvutite hinnad kriitilise pilguga üle vaadanud!

Mida üks koolikott veel sisaldab?



Foto: 1a.ee

Põhiliste eelpool loetletud koolitarvete kõrval on veel terve hulk vahendeid, mida laps ühes või teises tunnis vajab. Kuigi paljud koolid annavad õpilastele lausa vajalike tarvete nimekirja, siis loetleb ka 1a.ee pood kõik olulise:

Joonlauad, mallid, kolmnurgad ja sirklid matemaatikatundi;

Jalatsi- ja spordikotid kehalise kasvatuse tundi;

Maakaardid ja gloobused geograafiatundi;

Vihikud, märkmikud, märkmepaberid;

Pliiatsiteritajad, kustukummid;

Augurauad ja klammerdajad jpm.

1a.ee tootevalik on tõepoolest üüratu ning ei jää ühele kirjatarvete müügile spetsialiseerunud kauplusele kuidagi alla. 1a.ee pood on erinevad koolitarbed jaganud mugavatesse alamkategooriatesse, et ostlemine oleks võimalikult mugav. Kõigil kategooriatel on aga üks ühine omadus – soodushinnad!

1a.ee pood pakub koolialguse soodushindasid juba aegsasti enne kooli algust, et koolitarvete soetamine ei jääks viimasele minutile. Seejuures garanteerime, et 1a.ee nutipoes kokku pandud koolikott on oluliselt soodsam, kui Sinu eelarve ette näeb. Meie nutipoes shoppamine säästab Sind ka ebameeldivast tunglemisest, mis koolilaatadele omane on.

Uuri uskumatut valikut, mida 1a.ee pood pakub ning pane kokku turu soodsaim koolikott!