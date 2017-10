2017 kodulehtede standardid – milline peaks olema?

(Sisuturundus)

Nagu kõik muutub aastatega, siis muutuvad ka kodulehtede standardid ning see mida peetakse heaks koduleheks. Kuna internet on liikumas selle poole, et kodulehti vaadatakse väga paljudel erinevatel ekraanidel, siis tuleb tihti välja see, et kui oli käsil kodulehe tegemine, siis ei arvestatud erinevate seadmetega, millega inimestel oli kavas seda kodulehte külastada. Toome allpool välja asjad, mis peaksid kindlasti kodulehel täidetud olema lähtudes 2017 standarditest.

Seo- ga arvestanud koduleht

Üks asi, milleta kindlasti 2017 aastal ei saa on seo. Kodulehe optimeerimine on üks tähtsamaid asju, kuna väga suur inimeste hulk internetis otsib vajalikku informatsiooni otsingumootorite kaudu ning kui Teie koduleht ei ole kasvõi esimesel leheküljel, siis jäete ilma väga väärtuslikest külastusest ning klientidest.

Kohalduv disain

Üks tähtsaid asju, mida ei tohiks unustada on ka kohalduv disain. Koduleht peaks hea välja nägema nii arvutiekraanil kui ka mobiilil. Sellest tuleneb ka sõna kohalduv disain, sest leht kohaldub kõikidele ekraanidele ning kujundades lehte oleks hea üldse hea prioritiseerida mobiili kujundus kuna 56% protsenti inimestest kasutab internetis surfamiseks mobiiltelefoni. Samuti peaks arvestama ka sellega, et logo kujundamine oleks õigesti tehtud, kuna kui logo pole kodulehel tehtud vektor formaadis, siis see ei näe hea välja mitte ühegi ekraani peal.

Kiiresti avanev koduleht

Kindlasti on tähtis asi ka see, et koduleht kiiresti laeks ning kõik sisulehed ka avaneksid kiiresti. Mida kiiremini leht avaneb, seda paremini näeb seda ka Google oma silmas. Vaikselt hakkatakse ka kasutusele võtma AMP Tehnoloogiat, mis muudab kodulehed mobiili peal veel kiiremaks kui nad praegult on. Google poolt on toodud faktid, et kõik lehed mis on AMP tehnoloogia peal võtavad avanemiseks alla 1 sekundi ning kasutavad 10 korda vähem andmemahtu.

Koduleht, millel on CMS ehk sisuhaldusüsteem

Asi, millest ei saa kindlasti tänapäeval mööda on see ,et kodulehel peaks olema ka back end sisuhaldusüsteem, selleks et saaks sisu uuendada ning seda juurde lisada ilma, et peaks selleks minema koodi näppima. Kodulehe halduse süsteemiks on tänapäeval mitmeid erinevaid variante, näiteks nagu Wordpress, Drupal jne. Isegi suuremad leheküljed nagu Techcrunch ja MTV news on ehitatud Wordpress back endi peale.

Koduleht, mis on turvaline ning samuti, mis on ühendatud sotsiaalmeediaga

Koduleht, mis arendatakse 2017 aastal peaks kindlasti olema turvaline ning samuti kasutama HTTPS protokolli. Võib kindlasti välja tuua ning mainida seda, et kodulehel mis on HTTPS-i peal hakkavad Googles lähitulevikus nägema paremaid tulemusi, sest Google toetab turvalist liiklust. Samuti peaks olema kodulehed ka integreeritud sotsiaalmeediaga, sest see kõik koos aitab tugevdada brändi ning selle tuntust.

Kui arvate, et Teie leht vastab nendele standartitele, siis on tehtud teile head tööd ning kui peaksite hakkama uut kodulehte tegema, siis peaks neid standardeid kindlasti silmas pidama.