Sülearvutid ja tarvikud: kuidas lisatarvikud valida?

(Sisuturundus)

Miks eelistada sülearvutit lauaarvutile? Põhjus on väga lihtne – tänapäeva inimeste elutempo on niivõrd kiire ja arvutikeskne, et on lausa eluliselt oluline, et arvutit oleks võimalik kõikjale kaasa võtta. Soetades uue sülearvuti tuleb arvestada sellega, et arvuti ei ole ainus väljaminek, kuna sülearvuti juurde kuuluvad mitmed tarvikud, mis on arvutiga töötamiseks hädavajalikud. Mõelda tuleb nii sellele, kuidas sülearvutit mugavalt kaasas kanda kui ka näiteks sellele, et aku oleks vastupidav ning laadimine võimalikult efektiivne. 1a.ee nutipoes on esindatud kvaliteetsed sülearvutid ja tarvikud, mis sobituvad enamike mudelitega. Toome välja mõned põhilised tarvikud, mis ilmtingimata sülearvuti varustusse peaksid kuuluma.

Sülearvutite kotid ja ümbrised

Kuna sülearvuti on mõeldud kaasas kandmiseks, siis on väga olulised tarvikud sülearvutite kotid ja ümbrised. Arvutikotiga on arvutit mugav ja ühtlasi ohutu transportida, lisaks saab seal hoida vajalikke lisatarvikuid. Sülearvutite kotid ja ümbrised jagunevad kandmisviisi ning otstarbe poolest erinevateks tüüpideks:

Õlakott – kõige populaarsem arvutikoti tüüp, mis sobib eriti hästi tudengile või kontoritöötajale;

Ümbris – kompaktne õhuke arvutikott tahvelarvutile;

Seljakott – eriti mugav arvutikott matkasellile;

Käekoti tüüpi arvutikott – välimuselt esinduslik, asendab edukalt portfelli.



Foto: 1a.ee

Arvutikoti puhul on kõige olulisem selle kandmismugavus ning kaitseomadused, seetõttu peaks kindlasti jälgima, et koti küljed oleksid lisapehmendusega. Vähemolulised ei ole ka lisataskud hiire, laadija, erinevate juhtmete ja muude lisatarvikute hoiustamiseks ning arvutikoti materjal, mis võiks olla võimalikult vastupidav.

Sülearvutite akud – kuidas pikendada eluiga?

Võib öelda, et aku on sülearvuti üks olulisemaid komponente, sest just aku töökindlusest sõltub, kui pikalt saab sülearvutit vooluvõrku ühendamata kasutada. Kõige olulisem, mida aku soetamisel tuleb jälgida, on see, et aku vastaks täpselt arvuti mudelile, sest vale aku kasutamine on ebaefektiivne ning mõnel juhul ka ohtlik. Et uued sülearvutite akud võimalikult kaua vastu peaksid, soovitame järgida järgmisi nõuandeid:

Kuluta aku vähemalt kord kuus täiesti tühjaks ning lae seejärel 100% täis;

Hoia akut jahedas;

Kui kasutad arvutit alaliselt vooluvõrgus, siis eemalda aku;

Kui jätad arvuti pikemaks ajaks seisma, siis eemalda samuti aku.

Eelpool mainitud soovitusi järgides võivad sülearvutite akud lausa poole pikema eluea saavutada – see on hea nii keskkonnale kui ka rahakotile!

Sülearvutite jahutussüsteemid kaitsevad protsessorit

Protsessori jahutussüsteemi põhiline ülesanne on juhtida soojust protsessorist eemale, et protsessor töötamise käigus üle ei kuumeneks. Miks see oluline on? Sest ülekuumenemise korral muutub protsessor aeglasemaks ning halvemal juhul lõpetab töötamise. Sülearvutite jahutussüsteemid on küll ka arvuti soetamisel arvutisse paigaldatud, kuid need ei ole kõige efektiivsemad. Meie soovitame igaks juhuks soetada lisajahutussüsteemi, mis väga intensiivsel tööperioodil kindlust lisab. Kuna sülearvutite jahutussüsteemid on erineva suurusega, siis tuleb enne ostu sooritamist kontrollida, kas konkreetne jahutussüsteem konkreetse sülearvuti korpusesse mahub ning protsessoriga kokku sobib. 1a.ee pakub töökindlaid jahutussüsteeme firmadelt Cooler Master, Silverstone jpt.

Laadijad ja adapterid sülearvutitele



Foto: 1a.ee

Kui sülearvuti laadija lõpetab koostöö, siis uue soetamine ei ole eriti keeruline protsess, kuna paljud laadijad sobivad mitmele arvutimudelile ning tehnilisi näitajaid, mida jälgida, ei ole palju. Laadijad ja adapterid sülearvutitele saab välja valida põhimõttelised kolme tehnilise näitaja põhjal:

Laadija pistiku sobivus sülearvuti sisendiga;

Laadimiseks vajalik pinge (V);

Voolutugevus (A).

Vale pinge ning voolutugevusega laadija võib kahjustada nii arvuti akut kui ka arvutit ennast, seetõttu on õigete näitajate järgimine ülimalt oluline. Konkreetsele arvutile sobiv pinge ning voolutugevus on reeglina kirjas arvuti etiketil, vana laadija või sülearvuti aku peal. Lisaks tavalisele laadijale soovitame soetada ka autolaadija, et kindlustada laetud aku ka pikematel autosõitudel.

Sülearvutite lukud annavad südamerahu

Avalikus kohas, näiteks kohvikus või seminaril, arvutiga töötades seisame tihti probleemi ees, et tualetti või kohvipausile minnes jääb arvuti valveta. Hästi ebamugav on arvuti kindluse mõttes endaga kaasa tassida, kas pole? Siin tulevad appi sülearvutite lukud, mida saab hõlpsasti arvuti ning laua külge kinnitada, et ennetada arvuti vargust. Lukumehhanismi poolest on saadaval koodlukud ning lihtsad võtmega lukud. Lukkude pikkused varieeruvad ühest meetrist kuni peaaegu nelja meetrini. 1a.ee nutipoe tootevalikust leiad näiteks kvaliteetsed Kensington lukud, mis on valmistatud eriti tugevast terasest.

Sülearvutid on väga mugavad igal elualal kasutamiseks – lihtne kaasa võtta nii kooli, kohtumisele kui reisile. Selleks, et sülearvuti aga oma eesmärki täidaks, tuleb varuda vajalikud tarvikud – kvaliteetne aku, korralik laadija, kaitsev arvutikott. Järgides eelnevas artiklis välja toodud nõuandeid, varustad oma sülearvuti kõigi esmatähtsate tarvikutega. 1a.ee nutipoes müüdavad sülearvutid ja tarvikud pärinevad tuntud tootjatelt, kelle kogemus arvutimaailmas on pikaajaline ning hinna ja kvaliteedi suhe lausa suurepärane.

Soeta vajalikud tarvikud 1a.ee nutipoest ning võid kindel olla, et Sinu sülearvutil on parim võimalik varustus!