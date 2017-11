Mitmekülgne meelelahutus online kasiinodest

(Sisuturundus)

Aastakümneid pidi kasiinomängude mängimiseks kodust lahkuma, kuid kõik olid sellega harjunud. Sõna „kasiino“ võeti kasutusele ju juba 19. sajandil, kui sellega hakati tähistama neid ehitisi, kus toimusid meelelahutusüritused, sh hasartmängud. Õnneks ajad muutuvad ning tehnoloogilised arengud on lubanud ka kasiinodel areneda. Esimene online kasiino avati 1994. aastal ning alates sellest hetkest on online kasiinod maailma lausa tormikiirusel vallutanud. Põhjust pole vaja kaugel otsida – online kasiinod ehk internetikasiinod on kasiinomängude meelelahutuseks mängimise oluliselt lihtsamaks ja sujuvamaks teinud.

Tavakasiinode mänguvalik sinu kodus

Suurem osa online kasiinosid pakuvad mängimiseks samu mänge, mida leidub ka tavakasiinodes, kuigi meedium on muidugi erinev. Võidušansid ja väljamaksesuhted on seejuures võrdsed tavakasiinoga, kuigi leidub internetikasiinosid, kes väidavad, et nad pakuvad oma mänguautomaatidel suuremaid võidušansse ja suuremaid väljamakseprotsente.

Minnes aga edasi võimalike mängude juurde, siis muidugi leiab ka online kasiinodest paljude mängijate lemmikud – slotimängud. Algselt kolme rullikuga mehaanilised mänguautomaadid on nüüdseks saanud ka virtuaalse kuju. Slotimängude disain on tihtipeale oma graafika, muusika ja süžeega maailma tipptasemel ja võimalik, et see on põhjuseks, miks slotimängud on igas online kasiinos üheks populaarseimaks valikuks. Mängude autorid loovad nii värskeid mänge, kui kasutavad inspiratsiooni saamiseks ka filme, muinasjutte ning kõike muud, mida mujal meelelahutusmaailmas kohata võib. Vaata näiteks millised kasiino mängud on saadaval Eesti populaarseima online kasiino Betsafe’i lehel.

Teise variandina pakuvad online kasiinod erinevaid lauamänge, mis omakorda jagunevad kaardimängudeks ja täringumängudeks. Kaardimängudest on tuntumad blackjack, pokker, bakaraa ja Texas Hold'Em pokker. Täringumängudest aga näiteks craps. Lisaks on eraldi kategooria kasiinomängudele, mis põhinevad juhuslikel numbritel, nagu näiteks rulett ja selle erinevad versioonid. Juhuslike numbritega mängude alla kuuluvad ka Keno ja Bingo.

Statistikahuvilistele on Market Realist kokku pannud artiklit viiest kõige populaarsemast kasiinomängust.

Ela spordile kaasa staadionile minemata

Mitmed online kasiinod pakuvad ka võimalust tegeleda ennustamisega. Kindlasti panustatakse kõige rohkem erinevatele spordimängudele, kus on võimalik ennustada nii mängu üldist tulemust, kui ka näiteks seda, millal avatakse skoor, milline meeskond saab esimese punkti või jalgpalli näite põhiselt, kes saab kollase või punase kaardi. Suurepärane võimalus, et elada kaasa oma lemmikmeeskonna mängule ka siis, kui sul pole võimalik minna seda reaalsuses vaatama. Ja kui spordimängud ei paelu, pakuvad erinevad online kasiinod ka võimalust panustada näiteks poliitikatulemuste, ilma või finantssündmuste peale!

Kõige uuemaks lisanduseks on online kasiinodes mängude live-versioonid. Üheks võimaluseks on live-ennustused spordimaailmas, teiseks võimaluseks live-internetikasiinod, kus interneti kaudu mängivatel mängijatel on võimalik suhelda kasiinostuudiotes asuvate live-diileritega üle kogu maailma. Mängijad saavad vaadata, kuidas diiler jagab kaarte või keerutab ratast. Olenevalt kasiinost, pakutakse ka võimalust diileritega suhtlemiseks. Live-kasiino on tõenäoliselt ka kõige lähedasem kogemus päris kasiinos mängimisele, mis võib eriti meeldida neile, kellele meeldib vahepeal ka päris kasiinosse sisse astuda.

Suur osa online kasiinodes pakutavatest mängudest, on mängitavad ka mobiilsetes seadmetes nagu tahvelarvuti või nutitelefon, mis tähendab seda, et kvaliteetne meelelahutus tuleb sinuga igale poole kaasa. See on kinglasti suur ja ääretult mugav edasiminek 19. sajandist.