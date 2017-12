Milline telefon on kõige parem?

(Sisuturundus)

Tänapäeva telefonide valik on suur ja lai. Erinevad funktsioonid, brändid – Sony, LG, Samsung telefonid jt. Ajab segadusse, kas pole?

Kõikvõimas nutitelefon?

Viimaste aastate trend on nuti- ehk taibutelefonid. Tegemist on taskutelefoniga, millel on pihuarvuti võimekus. Nutitelefon on justkui tilluke arvuti, millega saab lisaks kõigele ka helistada.

Nutitelefonid on võimelised tänapäeval asendama fotoaparaati, videokaamerat, GPS-i ehk ülemaailmset asukoha määramise süsteemi ja palju teisi seadmeid. Tänu sellele ei pea sa enam üleliigseid aparaate kaasas tassima – kogu töö teeb ära kaasaegne ja nutikas mobiiltelefon.

Millist nutikat endale valida?

Uue telefoni valikul tuleb kindlasti lähtuda eelkõige enda vajadustest. Sest mis kasu on paljude funktsioonidega kallist nutikast, kui sul ei lähe pooli vidinaid lihtsalt vaja. Seega tasub hoolega mõelda, kas sa tahad fotoaparaadi asemel kasutada pildistamiseks käepärast nutitelefoni ja usaldad ka video tegemise telefoni hoolde jne.

Mida nutitelefoni ostmisel silmas pidada?

Enne ostu sooritamist tee endale selgeks, kui suure ekraaniga telefoni sa vajad.

Kui sa kasutad telefoni üksnes helistamiseks, siis see ei nõua väga suurt ekraani. 2–3 tollise ekraaniga klassikaline telefon võimaldab sul soovi korral lisaks helistamisele ja sõnumite saatmisele ka internetis surfata ja e-kirju lugeda. Lisaks on seda telefoni mugav käes hoida ja endaga kaasas kanda. Tegemist on klassikalise ehk klahvidega nutitelefoniga.

Suurema ekraaniga telefonid on keskmiselt 5-tollise ekraaniga – need on puutetundlikud mobiilid. Sellistega on hea iga päev internetis surfata, videoid vaadata ja pilte teha.

Kindlasti tasub tähelepanu pöörata ka telefoni operatsioonisüsteemile, mis juhib mobiiltelefoni ja selle rakenduste tööd. Enamlevinud operatsioonisüsteemid Eesti turul on:

iOS

Windows Phone

Android.

Lähemalt tutvume Androidiga, kuna see on üks populaarsemaid süsteeme, mida kasutavad erinevad nutitelefonide tootjad (LG, Samsung, Sony telefonid jt).

Android on avatud lähtekoodiga tarkvara, mis tähendab seda, et iga telefonitootja saab muuta ja kohendada operatsioonisüsteemi enda toote jaoks sobivaks. Seega on turul ka piisav valikuvõimalus erinevaid telefone igale maitsele.

Lisaks tasub teada, et Androidiga ühilduvad hästi Google teenused ja vajalikku tarkvara saab endale otsida rakenduste poest Google Play Store. Seda nii tasuta kui ka raha eest.

Kui suur on telefoni jõudlus?

Telefoni jõudlust näitab protsessori tuumade arv. Väiksemad, näiteks 2-tuumalised protsessorid on sobilikud vähemnõudlikele mobiilisõpradele. Keskmisi ehk 4-tuumalisi telefone soovitame neile, kes kasutavad erinevaid mobiilseid rakendusi. Võimsamad, 8-tuumalised telefonid on kiirema andmetöötlusega, mis võimaldavad hõlpsalt üles laadida nii videoid kui pilte.

Ekraan, operatsioonisüsteem, jõudlus … Sama oluline näitaja on ka nutitelefoni mälu maht. Mida suurem mälu, seda suurema arvu faile ja rakendusi saad telefonile salvestada.



Millised nutitelefonid on head – Samsung telefonid, Sony telefonid või LG telefonid ?

Samsung telefonid on oma disaini ja kvaliteedi poolest väga head. Need universaalsed tippklassi nutitelefonid on suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega. Telefonidel on hea kaamera ja ilus disain. Lisaks saad sa valida paljude erinevate mudelite seast oma lemmiku.

Samsungi mudelitest on praegu Samsung Galaxy S8 kahtlemata üks parimaid seadmeid, mille endale osta saab. Seadme esiküljel on suur ja efektne ekraan, mis ei ole ümbritsetud mustade äärtega, andes seadmele väga nägusa väljanägemise. Samuti on korralik S8 kaamera ning sisekomponendid, seega saab suure ekraaniga abil muretult teha seda, mida hing ihkab. S8 suurimaks murekohaks on praegu veel selle küllaltki kõrge hind.

Ka Sony telefonid on parimate hulgas. Telefonil ei ole küll hiigelsuurt ekraani, kuid siiski on tegemist väga populaarse tootevalikuga. See on sobiv nii fotode tegemiseks, kui ka asjaajamiseks internetis. Enamasti on tegemist niiskuskindlate telefonidega, mis peavad hästi vastu ka tugevamale vihmasabinale.

Sony sõprade jaoks on populaarne mudel Xperia XZ, mis on varustatud 23 Mpix sisseehitatud kaameraga ja võimaldab pildistada liikuvaid objekte suurepärase kvaliteediga.

LG on tuntud ja usaldusväärne bränd. LG telefonid on tuntud hea ekraani-, pildi- ja videokvaliteedi poolest.

Soovitame näiteks LG Q6 nutitelefoni. Selle viisakas välimus, hea kaamera ja ilus disain ei jäta kedagi külmaks.

Valik on sinu!

