Anname nõu: nutikad jõulukingid suurtele ja väikestele

Jõulud on andmise aeg, mil soovime oma lähedasi rõõmustada ning üks südamest tulnud jõulukink on selleks parim viis! Mida kinkida inimesele, kellel on kõik juba olemas? Missugune on parim jõulukink mehele? Kuna meie nutipoes on aastate jooksul kujunenud populaarsemate jõuluostude pingerida, siis on selle põhjal üsna lihtne ja adekvaatne soovitusi jagada. Kogemus on parim alus, millele tugineda, kas pole?

Järgnevas artiklis annamegi nõu, missugune on rõõmustav jõulukink naisele, mehele ning lastele või miks mitte soetada universaalne jõulukink perele?

Mobiiltelefonid – uus mudel kulub alati marjaks ära!



Mobiiltelefonid arenevad niivõrd kiiresti, et üks verivärske mudel on oodatud jõulukink absoluutselt igast soost ja -vanuses inimese kingikotti. Kuna mobiiltelefonid on niivõrd erinevate tehniliste näitajatega, siis soovitame valiku tegemisel aluseks võtta kingisaaja eelistused. Hetkel ongi meie nutipoe populaarsemate telefonide TOP-is väga erinevate parameetritega mudelid:

Nuputelefonid , mis on mugavad käsitleda vanematel inimestel ( Nokia 105, Nokia 130, MyPhone );

Vana hea Samsungi erinevad mudelid ( Samsung Galaxy A5, Samsung Galaxy J3 );

Loomulikult viimaste aastate hitt iPhone (iPhone 6, iPhone X).

Mobiiltelefonid on nutikad jõulukingid ka seetõttu, et valiku tegemine ei valmista suurt peavalu – kui tead kingisaaja tootja eelistust, siis olemasolevast uuem mudel ongi juba kindlapeale minek!

Sülearvutid – super jõulukink mehele, naisele, kõigile!

Sülearvutid on olnud populaarne jõulukink läbi aegade – tänapäeva asjaajamine on kolinud internetti ning kvaliteetne sülearvuti on vajalik nii koolis, kodus kui kontoris. Täpselt samuti, nagu mobiiltelefonid, on ka sülearvutid saadaval väga erinevate omaduste ning hinnaga. Meie soovitamegi esmalt paika panna piirhinna ning selle põhjal valida kõige sobivama mudeli. Samas ei tohiks lähtuda ka ainult hinnast, sest seade, mis on küll hea hinnaga, kuid ei täida kingisaaja vajadusi, ei tasu pikemas perspektiivis ära.

Selleks, et jõulukink läheks asja ette, soovitame teha eeltööd ning uurida, mis otstarbel kingisaaja arvutit kasutama hakkab. Sellest lähtuvalt saab valida sobiva suuruse, võimsuse, mälumahu ning lisafunktioonidega arvuti.



Sülearvutid vastavalt otstarbele

Mängurile: võimas protsessor, kiire videokaart, suur ekraan (hea resolutsioon), kvaliteetsed kõlarid;

Õpilasele: kompaktsus, madal energiakulu;

Kontorisse: soliidne välimus, vaikne ja mugav klaviatuur, vastupidav aku, mugav touchpad.

Need on vaid mõned üksikud parameetrid, mida soovitame silmas pidada, kui on plaanis kinkida sülearvuti. Tegelikult on sülearvutid niivõrd erinevate näitajatega, et enne valiku tegemist tasub teha põhjalik eeltöö ning konsulteerida asjatundjaga. Eriti juhul, kui ostetav arvuti on jõulukink kõige kallimale!

Televiisorid – jõulukink, mis teeb rõõmu kogu perele!

Võib küll tunduda üllatav, kuid jõuluajal on meie nutipoe nõutumate toodete pingereas ka televiisorid. Tänapäeva tehnoloogia areneb niivõrd kiiresti, et enam ei osteta televiisorit kümneteks aastateks – televiisorid muutuvad aina suuremaks, õhemaks, pilt muutub selgemaks, uutest tehnoloogiatest rääkimata. Seetõttu on jõulud hea aeg uue ja uhke teleri soetamiseks – suurepärane jõulukink perele, rõõmuks nii suurtele kui väikestele!

Missugused televiisorid täidavad kogu pere vajadused?

Kui plaanis on seotada jõulukink perele, siis tuleb olla eriti tähelepanelik, et kõigi, nii suurte kui väikeste, ootused saaksid täidetud. Televiisorid on väliselt üsna sarnased, kuid tehnoloogiad ja funktsioonid on need, mis annavad seadmele põhiväärtuse:

SmartTV internetis surfamiseks, YouTube videode vaatamiseks, telefoniga ühildamiseks – rõõmuks kogu perele;

Mängukonsoolide ühendamise võimalus – rõõmuks eelkõige lastele;

Energiasäästlikkus – positiivne mõju vanemate rahakotile;

3D funktsioon – kogu perega filmielamuste nautimiseks;

Pilt pildis funktsioon, mis lubab vaadata kahte telekanalit üheaegselt – ühegi pereliikme lemmiksaade ei jää nägemata.



TOP jõulukingid lastele – mänguasjad, nukud ja lauamängud

Populaarsete jõulukinkide edetabeli tipus on loomulikult lastele suunatud tooted – mänguasjad, nukud ja lauamängud. Kuna mänguasjade turg on ääretult lai, siis toome välja mõned populaarsemad tooted, mida tänapäeva laps jõuluvana kingikotist ootab:

LEGO on jõulukink, mis paneb silmad särama absoluutselt igal lapsel;

Nuputamis- ja lauamängud: Monopol, Tactic, Twister , UNO jpt;

Tüdrukute lemmik Baby Born nukk või mõni tegelane Monster High kollektsioonist;

Poistele Nerf N-Strike mängurelvad.

Meie kogemus näitab, et kindlasti ei saa eksida mänguasjaga, mis kuulub mõne multifilmikangelase kollektsiooni – igal lapsel on oma lemmik tegelane, tarvitseb vaid välja uurida, kes see parasjagu on!

Parfüümid - ideaalne jõulukink naisele ja mehele

Saame kindlalt väita, et parfüümid on ostetud ja oodatud jõulukink läbi aastate – olgu see siis vana hea lemmik või midagi uut ja huvitavat. Juhul, kui Sa ei tea oma kallima eelistusi, siis üks variant on need salamisi kindlaks teha või siis usaldada enamuse maitset ning valida mõni enimmüüdud parfüüm. Meie saame soovitusi jagada justnimelt populaarsusele tuginedes:

Jõulukink naisele – TOP parfüümid:

Dolce & Gabbana L`Imperatrice ;

Trussardi Donna ;

Karl Lagerfeld For Her ;

Lacoste Pour Femme ;

Versace Bright Crystal .

Jõulukink naisele – UUED parfüümid:

Christian Dior Miss Dior Hair Mist ;

Ralph Lauren Polo Blue ;

Sarah Jessica Parker Lovely Sheer .

Jõulukink mehele – TOP parfüümid:

Paco Rabanne 1 Million ;

Hugo Boss Bottled ;

Hugo Boss Boss in Motion .

Jõulukink mehele – UUED parfüümid:

Yves Saint Laurent Y For Men ;

Prada Luna Rossa ;

Jean Paul Gaultier Le Male Superman .

Parfüümid kinkekomplektida – kaunis välimus, oodatud sisu!



Alati töötab variant teha jõulukink mõne kinkekomplekti kujul – mitmekesine sisu ning kaunis visuaal! Paljud tuntud ja armastatud parfüümid on kinkekomplektidena saadaval, nii naistele kui meestele. Kuna naised armastavad lisaks parfüümidele erinevaid kreeme, ihupiimasid ning muud kvaliteetset kosmeetikat, siis on just selline jõulukink naisele parim valik. Kuid vähem rõõmu ei tee see ka mehele – lemmiklõhnaga habemeajamisvesi või rulldeodorant kulub alati ära!

TOP parfüümid kinkekomplektina (jõulukink naisele):

Lacoste Pour Femme + Body Lotion ;

Hugo Boss The Scent For Her + Body Lotion ;

Elizabeth Arden Green Tea + Body Lotion + Shower Gel .

TOP parfüümid kinkekomplektina (jõulukink mehele):

Hugo Boss Hugo Iced + Deostick ;

Versace Man Eau Fraiche + Shower Gel ;

Dunhill Desire Blue + Shower Gel + Aftershave Balm + Cosmetic Bag .

Kokkuvõttes võib öelda, et olgu plaanis jõulukink perele, kallimale või lapsele – põhiline on, et kingisaaja oleks rahul ning jõulukink läheks asja ette. Kuna jõulud on, olgem ausad, üsna kulukas aeg, siis ei ole vähem tähtis, et kingid saaksid soetatud võimalikult soodsalt. Seetõttu soovitamegi jälgida jõulukampaaniaid, mille raames on võimalik soetada väga kvaliteetseid tooteid väga soodsate hindadega.

