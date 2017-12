Sülearvuti turvalisuse tagamine reisil

(Sisuturundus)

Koduuks käib lukku, autoga sõites peab kinnitama turvavöö ning reisides on vaja oma pagasil silma peal hoida. Erilist tähelepanu tuleks pöörata reisile kaasa võetud väärtuslikule sülearvutile, millest kindlasti ei sooviks ilma jääda.

Hoia oma varal alati silma peal

Sülearvuti varastamine on vaid sekundite küsimus, mistõttu ei tohiks seda hetkekski järelvalveta jätta. Lennukiga reisides peaks sülearvuti olema kindlasti käsipagasis. Äraantavast pagasist võib sülearvuti nii kaotsi minna kui ka pagasikäitluses korralikult kahjustada saada.

Salongis viibides on hea paigutada sülearvuti kas eesoleva istme alla või siis enda lähedusse pagasiriiulile. Eesoleva istme all hoides peaks lukuga osa olema sinu poole, pagasiriiulil seina poole, mis teeb kotist millegi salaja võtmise keerulisemaks.

Transpordivahend ei ole ainus koht, kus arvutit enda ligidal hoida. Näiteks kohvikut külastades, tasuks sülearvuti kotti pakkida ja endaga kaasa võtta ka siis, kui lähed korraks tualettruumi või leti äärde midagi tellima. Arvutist ilmajäämine võib toimuda hetkega.

Reisifoorumitest võib tihti lugeda ka juhtumitest, kus kohvikusse siseneb varas, haarab laualt (mõnikord otse omaniku nina alt) arvuti ja tormab välja enne, kui keegi midagi teha jõuab. Sellist olukorda aitab vältida võõra linna kohvikus arvutiga töötades istekoht sissepääsudest eemal.

Sülearvuti tagasihoidlik kott kaitseb mitmel moel

Ideaalne viis sülearvuti transportimiseks on kasutada kotti, mis ei näe välja nagu klassikaline sülearvutikott. Väga palju on müügil nii õlakotte kui ka seljakotte, kuhu väikesed sülearvutid ilma mingi probleemita sisse mahuvad ning selliselt ei tõmba sa endale ka soovimatut tähelepanu.

Lisaks peaks sülearvuti olema kotis teistest esimetest eraldatud, et teised kotis olevad asjad seda ei vigastaks. Lennureiside ajal tuleks arvestada ka rõhumuutusega, mille tõttu võivad näiteks kreemid, šampoonid jm lekkima hakata. Kui sülearvuti on kotis omaette vaheosas, siis on tõenäosus seadme rikkumiseks väiksem.

Pööra tähelepanu ka küberturvalisusele

Lisaks arvuti füüsilisele kaitsmisele tasub tähelepanu pöörata ka küberturvalisusele.

Arvuti ise ning ka kõik kontod peaksid olema kaitstud pika ja mitmest sõnast, numbritest koosneva turvalise parooliga. Variant, kus veebilehitseja on su kasutajatunnused meelde jätnud, on küll mugav, ent kui arvuti satub võõraste inimeste kätte, on see ka ohtlik, nii et reisi ajaks oleks hea veebilehitseja mällu salvestatud kasutajatunnused kustutada.

Eraldi tuleks tähelepanu pöörata kasutatavatele internetivõrkudele. Võimalusel tasuks eelistada WiFi-võrke, mis nõuavad parooli sisestamist või registreerimist. Turvamata võrgus on kurjategijatel võimalik varastada andmeid, millega sa sisened näiteks netipanka või oma e-posti ja siis neid halvasti ära kasutada.

Hoolega välja valitud sülearvutit igal teekonnal hoolega hoides on see sinu ustav töökaaslane aastateks.

Kolm olulist näitajat reisimiseks sobiva sülearvuti valimisel

Arvuti kaal: kuni 1,5 kg. Raskemat arvutit on tülikas pikemat aega kaasas kanda.

Ekraani suurus: maksimaalselt 14 tolli. 12" kuni 14" ekraaniga sülearvutid on piisavalt väikeste mõõtmetega, et neid vajadusel ka bussis ja lennukis kasutada.

Aku kestvus: tootjapoolne näitaja alates 7 tundi.

