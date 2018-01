Tänapäeva telerid – üha selgemad värvid ja kaunis disain

(Sisuturundus)

Tänapäeval on telerid osa meie igapäevaelust. Lapsed vaatavad telekast suurima heameelega lastesaateid, vanaemad ja -isad arstisaateid, filme ja seriaale, emad-isad uudiseid ja kõiksuguseid huvitavaid loodussaateid jt.

Igas tänapäeva peres on televiisor tähtsal kohal. Tihtipeale saavad kõik pereliikmed kokku just teleka ees, et pärast tööd, kooli või lasteaeda veeta õdusalt üksteise seltsis õhtupoolikut ja nautida tõsielu- või kogupereseriaali.

Mis saab aga siis, kui ühel heal õhtul sinu telekas enam ei tööta? Kõik elektroonikapoed on selleks ajaks ka juba kinni, et rutata uut ostma … Ära muretse, paanikaks ei ole põhjust.



Foto: 1a.ee

Soovitame sul uus ja kvaliteetne telekas osta mugavalt veebipoest, kust saab ka kodust lahkumata hilisõhtustel tundidel soetada uue ja moodsa teleka. Miks mitte kasutada seda suurepärast võimalust.

Samsung telerid – värvikad ja moodsa disainiga

Sinu pere vajab uut telekat, aga sa ei tea, millist valida?

Soovitame näiteks Samsung televiisorit. Miks?

Samsung telekad on kvaliteetsed, väga heade tehniliste näitajatega ja moodsalt disainitud.

Uutel Samsungi mudelitel on väga hea värviedastus. Tänu eredatele värvidele paistab ekraanil näidatu selge ja ilus.

Ekraanipildi elutruu detailsus ja suurem eredus loovad elamuse kõikidele sinu pereliikmetele.

Samsung teleri hämmastavalt detailne pilt on saavutatud tänu Ultra HD resolutsioonile, mis on näiteks Samsung UE65MU6192 teleri puhul 3840 x 2160.

Micro Dimming Pro tagab ekraanil täpsed varjud ja värvid. Jagades ekraani tsoonideks, analüüsitakse Micro Drimming Pro abil igat värvitooni eraldi, mille tulemuseks on sügavad mustad ja puhtad valged värvid.

Justkui elav pilt, reaalsed varjud ja looduslähedased värvid – Samsung televiisor pakub sulle ja sinu perele ainulaadset elamust ja väga head pildikvaliteeti.

Elegantne disain

Samsung tootevalikus on nõgusa disainiga kaunid telerid, mis loovad sinu elutuppa elegantsust ja on justkui meistriteos omaette.

Nõgusa disainiga telekas on hea, sest:

Säästab sinu silmi – teadaolevalt eelistab inimese silm kumeraid vorme.

Pakub kaasahaaravat kogemust – nõgus vorm kaasab sind rohkem ekraanil toimuvasse.

Justkui kunstiteos – teler on kaunis ka siis, kui see on välja lülitatud.

Miks mitte valida enda koju ilusa disainiga ja nõgusa ekraaniga Samsung teler, mis näeb hea välja igas eluruumis.



Foto: 1a.ee

Mugav ja käepärane kaugjuhtimispult

Kõik seadmed, mis on ühendatud sinu Samsung teleriga, toimivad ühe ja sama Smart Remote kaugjuhtimispuldiga.

Tänu HDMI-kaablile tuvastatakse kõik ühendatud seadmed automaatselt ja kuvatakse arusaadavate ikoonide ja nimedega sinu teleri ekraanil. See on lihtne ja samas väga mugav.

Lisaks ei vaja Samsung telerite Smart Remote kaugjuhtimispult mingisugust seadistamist. Mugavuse lisamiseks on see töö juba sinu eest ära tehtud.

Uue Samsung teleka puhul jääb sinu ülesandeks üksnes televiisori ühendamine vooluvõrguga.

Mis on hääljuhtimine?

Uudsed Samsung televiisorid võimaldavad sul läbi hääljuhtimise valida kanaleid ja teha muud tarvilikku.

Esmapilgul võib see tunduda kummaline, aga kui sa oled juba endale taolise televiisori koju soetanud, saad sa aru selle funktsiooni lihtsusest ja toredusest. Sa ei pea enam kasutama kanalite otsimiseks või internetilehekülgede leidmiseks pulti. Piisab vaid ühest sõnast.

Nutikusest puudust ei tule

Tänu Smart Hub kasutajaliidesele ja Smart View rakendusele on telerit võimalik juhtida ka telefoni abil. Selleks ei ole vaja teha muud, kui ühendada enda nutikas telefon televiisori suure ekraaniga.

Kasutajaliidese One Depth abil saad koguda erineva sisu ühele ekraanile. Nii saad nautida lihtsat juurdepääsu erinevatele sisupakkujatele.

Smart TV pakub sulle võimalikult lihtsat ja mugavat meelelahutust. See võimaldab sul läbi suure ekraani kasutada internetti. Sa saad ilma suurema vaevata suhelda Skype’s, Facebook’s, Twitteris, kuulata muusikat ja vaadata YouTube’s videoid.

Connect Share Movie võimaldab sul vaadata fotosid, videoid ja mängida muusikat läbi televiisori. Ühenda oma lemmik meelelahutus ja meedia telerisse USB-ühenduse kaudu.



Foto: 1a.ee

Mugav kinnitamine

Samsung pakub telereid, mida on võimalik kinnitada seinale tänu unikaalsele seinakinnitusele. Sel viisil riputatakse teler justkui konksu otsa. Seda on lihtne teha ja sellega saab igaüks hakkama.

The Frame kinnitus on suurepärane alternatiiv kohmakatele ja koledatele seinakinnitustele. See paikneb peaaegu, et täiesti vastu seina, mis jätab ilusa üldmulje ja ei riiva silma.

Lisaks pakub Samsung erinevate jalgadega telekaid – näiteks klassikalised ja molbertit meenutavad kolmjalad.

Samsung võimaldab kõike – selle brändi loodud väga hea pildikvaliteediga televiisoreid saad paigutada kapi peale, kinnitada seinale või isegi lakke.

Samsung telerid pakuvad sulle ja sinu perele kõige elulähedasemat ja tõetruud pilti, mida on võimalik ekraanile kuvada. Rõõmusta ennast ja oma peret ning leia endale kvaliteetne Samsung telekas 1a.ee veebipoest.