Tieto valiti tehnoloogiasektori 100 juhtiva ettevõtte sekka

Thomson Reuters avaldas globaalse juhtivate tehnoloogiasektori ettevõtete edetabeli TOP 100 Global Tech Leaders, kus üks kolmest Põhjamaade ettevõtetest on Tieto.

Thomson Reuters Corporation avaldas tänavu esmakordselt juhtivate globaalsete tehnoloogiaettevõtete edetabeli TOP 100 Global Tech Leaders, mille koostamiseks kasutati 28-faktorilist algoritmi. Tulemuslikkust mõõdetakse kaheksa mõõdiku järgi: finantstulemused, juhtimis- ja investeerimiskindlus, riskid ja vastupidavus, juriidiline vastavus, innovatsioon, inim- ja sotsiaalne vastutus ning keskkondlik mõju ja maine.

Nimekirjas olevatest tehnoloogiaettevõtetest 45% peakontorid asuvad Ameerika Ühendriikides. Jaapan ja Taiwan on edetabelis teisel kohal, kumbki 13 ettevõttega ning neile järgneb India viie tehnoloogialiidriga. Euroopas asuvad 14 ettevõtte peakontorid, sh kolm neist Põhjamaades.

Tieto kuulub TOP 100 tehnoloogiaettevõtete nimekirja tänu viimaste aastate investeeringute mahu olulisele kasvule ja uute tehnoloogiate arendamisele. Viimaste seast võib esile tõsta tehisintellekti ja virtuaalreaalsusesse panustamise. Lisaks oli Tieto 2017. aastal seotud mitmete innovaatiliste projektidega:

MetsäGroupi virtuaalne metsalahendus toetamaks maaomanikke ja metsandusega seotud ettevõtteid;

Espoo linna tehisintellekti pilootprojekt, mis aitab vältida noorte sotsiaalset hooletusse jätmist;

Tieto Intelligent Wellbeing solution – tehisintellektil põhinev lahendus tervishoiu jaoks;

empaatiline hoone – kombinatsioon IoT-st, sensortehnoloogiast ja andmepõhisest analüütikast, mis lubavad hoonel toetada selles asuvaid inimesi ja ettevõtteid;

Alicia T – inimese ja masina koostöö otsuste langetamisel;

Blockchain pilootprogramm Põhjamaades, mille raames luuakse uus globaalne identiteedivõrgustik, mis võimaldab digitaalsete toimingute turvalist teostamist.

„Thomson Reutersi edetabeli koostamisel on lähtutud erinevatest faktoritest, mis näitab, et edu saavutamiseks tuleb panustada neist kõiki. Oleme väga uhked, et meie pingutused ja areng on pälvinud nüüd lisaks klientidele ka globaalse tunnustuse. Tänases infoühiskonnas on meil väga palju mänguruumi uute innovatsioonilahenduste loomiseks ning Tieto soov on olla tehnoloogiliselt arenevas maailmas nende edendamise eesotsas. Eriti oluline on see just Eesti kui e-riigi kontekstis, kus juba täna on ülejäänud maailma silmis kasutusele võetud mitmeid futuristlikke lahendusi ning oleme tänu sellele eeskujuks teistele. Eestis oleme panustanud mitmetesse põnevatesse projektidesse ning aidanud meie riigi tulevikku kujundada,“ ütles Tieto Estonia tegevjuht Anneli Heinsoo.