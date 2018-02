Kaamera, mis jäädvustab kõik - Theta

Enamik telefone toetavad tänapäeval automaatset panoraam funktsiooni, isegi paljud kaamerad on selleks suutelised. Variant on teha ka lihtsalt hästi palju pilte ning need käsitsi pärast Photoshopis kokku lõigata.

Kui ühel juhul peab sul olema maru stabiilne käsi ja teisel on see meeletu töö, on olemas ka kolmas variant: 360 kaamerad.

Theta V on šokolaaditahvli suurune 360 kaamera, mille kummalgi küljel on objektiiv.

Jäädvustab see kaks pilti, kumbki natukene üle 180 kraadi ning automaagiliselt lõikab need kokku. Kaamerast välja tulevad juba tervik panoraamid, antud juhul sfäärid sest pildil on ka taevas ja maa.

Iseenesest tore, aga miks see hea on või kellele seda üldse vaja on?

Näide 1. Jäädvustades 360 pildi, ei ole oluline kadreering. Saad pildist lõigata endale sobiva tüki, olgu selleks sinu ees olev ese, inimene või selfie - kõik on kaadris, alati.

Näide 2. Anda teistele võimalus tutvuda asukohtadega, nagu nad oleks kohapeal.

Kõige lihtsam on Google streetview, kus on üles laetud pilte restoranidest või matkaradadest.

Näiteks www.reisijutud.com jäädvustab Eesti 100 aastapäevaks 100 Eesti matkarada - https://www.reisijutud.com/EV100

Vaade Tellingumäe vaatetornist.

Näide 3 Anda teistele võimalus tutvuda olukordade, nagu nad oleksid kohapeal.

Theta V suudab salvestada videot, mida vaadates on võimalik pilti pöörata ja näha, mis oli lindistamise hetkel kaamera ümber. Näiteks sõit mootorrattaga või ameerika mägedel.Kõige parema effekti saab Google cardbord või VR prillidega.

Sõita näiteks BMW tsikliga, kasvõi talvel, omas kodus. Kindlasti lohista hiirega pilti igas suunas.



Näide 4. Live stream. Kui videot otse striimides on küsimus, keda või mida kaadris näidata, siis 360 video puhul on kõik kaadris ning vaatajal on võimalus pilti liigutada täpselt sinna suunas, kuhu soovib vaadata.

Lisaks saab sellega teha igasugu põnevaid kaadreid, mida ühegi teise kaameraga teha ei ole võimalik.



360 kaamera ei ole kindlasti midagi sellist, mis peaks kõigil olemas olema, kuid sellel on üsna palju võimalusi, mida on suhteliselt keeruline millegi muuga teha. Tänu sellele, et Theta toetab ka manuaalreziimi, on võimalik pilte jäädvustada ka üsna hämaras ning tänu sellele ka meie kotis koha leidnud.

Aegamööda avastame muudkui uusi rakendusi, mida sellega teha.

Maksab 449€

Kuid sõbrapäeval 14.02 teeb Photopoint 18% hinnas alla - ehk 436€

Kaamera leiab siit https://www.photopoint.ee/kaamerad/916998-ricoh-theta-v-hall