Tähemärk mis jooksutab kokku Apple tooted!

Eilsest alates pasundab meedia, et on üks tähemärk, mis jooksutab kokku sinu Iphone ja teeb rakenduse, kus see on kasutuskõlbmatuks.

Häda ei piirdu ainult Iphonedega vaid ka Macbookid, Ipadid jne.

Probleem ei ole ainult ainult SMS-idega vaid Facebook Messages, emailid jne.

Seda sümbolit Eestis suure tõenäosusega ei näe, välja arvatud kui keegi teeb nalja.

Õnneks on mõned moodused maha surnud rakenduste taastamiseks.

IOS-is ja nagu selgus OSX-is on sees viga, mis jooksutab kokku rakenduse, mis seda sümbolit üritas kuvada ning mõningatel juhtudel crashib ka seade ise.

Kuna sümbol ei mõjuta ainult sms-e vaid kõiki tekstiprogramme, on tegu väga tõsise veaga.

Sisuliselt on mõjutatud meili rakendused, FB messages, iMessage, Slack, WhatsApp, MAC-i arvutid, telepurgid.

Meili rakendustega mis tavaliselt sulle sisu näitavad, teeb olukorra eriti hulluks, kuna rakenduse pideval sulgemisel üritatakse sulle näidata taasavamisel sisu ning sellest tulenevalt jääb seade tsüklisse.

Näiteks keegi saadab sulle sõnumina selle sümboli ning selle peale su telefon lüiltab ennast välja ning peale taaskäivitumist sõnumi rakendus enam ei avane.

Tegu on India päritolu Teluga keelse sümboliga, millel otseselt mingit tähendust ei ole. Õnneks veebi sirvijad ei ole sümbolist mõjutatud, välja arvatud juhul kui üritad seda kopeerida ja pastada kuhugi.

Apple on lubanud veaga tegeleda esimesel võimalusel.

Beta versioonid iOS, macOS, watchOS ja tvOS puhul ei ole veast mõjutatud.

Mida teha kui keegi on sulle selle sümboli saatnud?

Mõned variandid millest võib abi olla.

eemalda rakendus

kustuta sümbolit sisaldanud vestlus.

Kustuta notificatsioonid mis sümboliga vestlusele viitavad.

Kui rakendus ei reageeri, lase kellelgi saata endale uus sõnum, et sümboliga sõnumi teavitus üle kirjutada.'

Loodame et Apple saab kiiresti välja oma paranduse. Uuendage oma seadmeid!