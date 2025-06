Pixel 10 tuleb: Google´i uusim salarelv astub lavale augusti keskel

Võib vist julgelt avaldada Pixel 9 pildi (kasvõi roosa), sest Pixel 10 pidi välimuselt üsna sama tulema.

Google, see hiiglaslik tehnoloogiafirma, valmistub taas kord avama oma salakambreid ja toob päevavalgele uue tipptelefoni. Mille täpsemalt?

Kuulujutud sosistavad uuest Pixel 10 seeriast, mis on valmis juba augusti keskel.

Kuigi päriselt veel keegi ei tea, mida Google täpselt varuks hoiab, on õhus tunda sahinaid uue Pixel 10 seeria kohta.

Tuntud lekitaja @MysteryLupin oli esimene, kes viskas õhku kuupäeva – 13. augusti, mil väidetavalt toimub Google'i "Made by Google" üritus. Vaid minuteid hiljem kinnitas Android Headlines seda kuupäeva, lisades juurde olulise detaili: uued telefonid peaksid poodidesse jõudma vaid nädal hiljem, 20. augustil.

Toimetusele pole veel telefonidest teada antud.

See tähendab, et tehnoloogiahuvilised ei pea pärast ametlikku teadaannet kaua ootama, et neid ihaldatud seadmeid oma kätes hoida, kui sahinad tõeks osutuvad.

Mis siis ees ootab?

Puhtalt spekulatsioonide põhjal on Google sel aastal plaaninud lausa nelja Pixel 10 telefoni – tavalise mudeli, Pro, Pro XL ja Pro Foldi. Viimast ilmselt Eestisse ei tule.

See annab ostjatele märkimisväärselt laiema valikuvõimaluse, et leida oma vajadustele ja eelistustele vastav seade. Kõrvuti uute telefonidega on oodata ka Pixel Watch 4 esitlust, mis peaks samuti tooma kaasa põnevaid uuendusi.

Kuigi ametlikke detaile veel napib, on Pixel 10 seeria kohta juba lekkinud rohkelt infot.

Alusmudel peaks saama teiste mudelitega liitumiseks kolm kaamerat, lisades teleobjektiivi, kuid selle nimel tehakse teatud kompromisse kaamera kvaliteedis. Pro-mudelid, sealhulgas Fold, peaksid seevastu muutuma vähem, säilitades praktiliselt identsed kaamerariistvarad ja disainid nagu eelmisel aastal.

Nende trumpkaardiks saab olema hoopis täiustatud Tensor G5 kiibistik, mis pakub tipptasemel tehisintellekti funktsioone, motiveerides Pixel fänne uuele tasemele liikuma.

Mis puudutab aga Pixel Watch 4 kella, siis lekkinud pildid viitavad, et see saab olema eelmisest põlvkonnast paksem, mis võib tähendada suuremat akut. Google on ilmselt kohandanud ka kella laadimistehnoloogiat ja lisanud paar salapärast uut nuppu.

Eriti põnev on ootus, et see kell tähistab Google'i Gemini AI assistendi debüüti nutikelladel. Lisaks uhkeldavad kõik uued Pixeli seadmed tarkvara poolel ettevõtte noorusliku uue Material 3 Expressive disainikeelega, mis on samuti juba lekkinud.

See lubab värsket ja intuitiivset kasutuskogemust.

On märkimisväärne, et ka eelmise aasta Pixel 9 seeriat esitleti 13. augustil, kuigi need telefonid jõudsid müügile hiljem, kusjuures 9 Pro Fold ilmus alles peaaegu kuu aja pärast (ja meile üldse mitte). See annab lootust, et sel aastal on Google oma logistika ja tarneahelad paremini paika saanud, et uued seadmed jõuaksid tarbijateni võimalikult kiiresti. Kõhklusi lisab siiski Pixel 9a viibimine sel kevadel.

Kokkuvõttes on õhus tunda põnevust ja ootusärevust. Google'i Pixel 10 seeria ja Pixel Watch 4 lubavad tuua mõned uuendused nii riistvara kui ka tarkvara poolel. Jääb üle vaid oodata 13. augustit, et näha, millised saladused Google meile seekord avaldab.