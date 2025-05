"Odav Pixel" reisikaaslaseks ehk Google Pixel 9a Jaapanis

Kaupo sai enne Jaapani reisi kätte Google Pixel 9a ning otsustas selle kaheksaks päevaks oma igapäevase telefoni (Pixel 7 Pro) kõrvale panna. Vahetas SIM-kaardi, tõmbas äpid ja sukeldus peaaegu tundmatusse. Tulemus? Palju häid pilte, mõned söödud närvid ja üsna muljetavaldav aku.

Esimene ehmatus: kus on kaamerariba?

Pixel 9a puhul paistab kohe silma, et klassikaline suur, konkreetne Pixelite kaamerariba on kadunud. Tagakaas on lihtne, plastist ja igav. "Miinuspunktid," ütleb Kaupo otse. Kuigi disain on nüüd "vähem Pixeli moodi", teeb kaamerariba eemaldamine väidetavalt seadme paremini juhtmevaba laadimisega ühilduvaks.

"Kartsin, et kriimustan selle tagakaane ära juba esimesel päeval," tunnistab Kaupo. Reisi lõpuks polnud aga ühtegi märki kulumisest – plast osutus üllatavalt vastupidavaks. Samuti ei karda see nii väga kukkumist ega põrutust nagu klaasist tagaküljed, mis on varem purustanud nii mõnegi telefoni – ja ilmselt ka unistuse.

Kaamera – hämmastavalt lähedal Pro-le

Pixel 7 Pro eelis on telephoto lääts, aga ülejäänud pildikvaliteet – värvid, teravus, dünaamika – on 9a puhul väga lähedal. "Ma pole fotograaf, aga pildid olid piisavalt head, et neid sõpradele näidata," ütleb Kaupo.

Lisaks üllatas "Add Me" funktsioon, millega saab end hiljem grupifotole lisada. "Introverdi unistus – ei pea tänaval võõralt küsima, et meist pilti teeks." Natuke kohmakas ja vajab harjumist, aga töötab.

Pixel 9a toetab ka Macro Focus funktsiooni, mis võimaldab pildistada väga väikeseid detaile – näiteks õielehti või vihmapiisku – kuni 5 cm kauguselt. Lisaks on toetatud 4K video makrovõtteks. Reisil olles sobib see hästi neile, kes märkavad detaile ja tahavad neid jagada.

Samuti on telefonis Magic Editor koos Auto Frame tööriistaga. Nendega saab hiljem pilti kadreerida, muuta tausta, lisada elemente või muuta foto tonaalsust – otse telefonis. Fotode järeltöötlus ei nõua enam lisarakendusi.

Ainus segaja: kuna kaamerariba puudub, jäi näpp mitu korda kogemata pildile. Füüsilise piiri puudumine teeb kasutamise harjumuspärasest veidi kohmakamaks.

Ekraan ja aku – rohkem kui ootaks

Google lubab eredamat ekraani ja tundub, et see peab paika: Päikese käes ei olnud kordagi muret. Ekraan on konkreetne, mitte kumer nagu kallimatel mudelitel – ja see meeldib.

Suurim üllatus oli aku. Reaalselt kolm päeva ühe laadimisega - tõsi, kasutas battery saver'it, kuid siiski. Pixel 9a-l on suurem aku kui ühelgi teisel Pixeli mudelil ning see paistab igapäevas kasutuses selgelt välja.

Kasutusmugavus ja jõudlus

Üldiselt töötab telefon sujuvalt, aga mõni asi häirib. Näiteks kaustade avamisel on animatsioon pisut aeglane. "Umbes nagu võidaksid solitaire'is," Mitte midagi tõsist, aga kui oled harjunud kiirema seadmega, jääb silma.

Pixel 9a toetab ka "Circle to Search" funktsiooni, mis võimaldab otsida ükskõik millise ekraanil oleva objekti või teksti kohta infot ilma rakendust vahetamata. Hoia all nuppu ja joonista, puuduta või ringita, et käivitada Google'i otsing – see säästab aega ja teeb info leidmise lihtsamaks.

Samas pole 9a mõeldud mänguritele ega jõudluse tipuks. See on praktiline, lihtne ja piisav. Ja mis veel – 9a saab seitse aastat tarkvaratuge: operatsioonisüsteemi uuendused, turvapaigad ja Pixel Feature Drops. Seda ei paku peaaegu ükski teine sama hinnaklassi telefon.

Kokkuvõte: kas minna 9a peale üle?

Kui sul on juba Pixel 7 Pro, siis vahetuseks pole põhjust. Aga kui vajad uut telefoni alla 700 euro ja soovid head kaamerat, suurt akut ja korralikku kasutuskogemust, siis Pixel 9a on tugev kandidaat. Disain pole küll nii isikupärane, aga see-eest praktiline. Ja reisipiltideks sobib ta paremini, kui julgeks arvata.

Pixel 9a-l töötab ka uusim AI-assistent Gemini – saad kasutada häält, kaamerat ja ekraanijagamist, et küsida nõu, lasta tõlkida tekste või otsida soovitusi. Näiteks mida teha, kuhu minna või kuidas midagi parandada – otse telefoni sees. Kui veel Eesti keele kasutus jõuaks konkurentide tasemele oleks selle kasutamine täiesti nobrainer.

"Ma ei tea, kas see on AI, mis kogu aeg midagi taustal teeb, aga igatahes – kõik lihtsalt töötas," võtab Kaupo asja kokku. Ja see ongi lõppude lõpuks see, mida ühelt telefonilt reisil ootad.