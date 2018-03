TOP 10 mobiiltelefonide ja nutitelefonide tarvikud

(Sisuturundus)

Mobiiltelefon on justkui auto, millel ei saa olla liiga palju lisasid ja tarvikuid. Tänapäeval on juba täiesti loogiline, et uut nutitelefoni ostes ei saa piirduda ainult telefoniga – lisaks tuleb soetada erinevad kaitseklaasid ja –ümbrised, mälukaart ja palju muud. Mobiiltelefonide ja nutitelefonide tarvikud on mõeldud telefoni kaitsmiseks ning täiustamiseks. Siinkohal toomegi välja TOP 10 tarvikud, mida üks tõeline nutisõber peaks omama.

Kaitse oma telefoni õrna ekraani

Kui vanasti olid mobiiltelefonide ekraanid imepisikesed ning purunesid haruharva, siis nutitelefonide suured ekraanid on kukkumiste suhtes kaitsetud. Või kas on? Kaitseklaasid on mobiiltelefonide ja nutitelefonide tarvikud, mille soetamisest ei tohiks keegi kõrvale hiilida. Kaitseklaas on toodetud sedavõrd nutikalt, et see jääb nutitelefoni ekraanil peaaegu märkamatuks, kuid on sedavõrd tugev, et kaitseb ekraani põrutuste, kukkumiste ja kriimude eest.

Ka korpus vajab kaitset!

Nutitelefoni ekraan on küll kõige õrnem, aga mitte ainus osa telefonist, mis lisakaitset vajab. Kuigi tänapäeva telefonid toodetakse tugevate metallkorpustega, ei ole ka need kriimustustele immuunsed. Siin tulevad mängu kaitsekaaned ja –ümbrised ehk mobiiltelefonide ja nutitelefonide tarvikud, mis kaitsevad korpust ning annavad seejuures nutitelefonile stiilse välimuse. Valikuid on tohutult:

Silikoonist ümbrised;

Raamatu-tüüpi kaaned;

Tasku-tüüpi kotid;

Kaarditaskutega kaaned jpm.

Lisa mälukaardiga salvestusruumi

Kuigi nutitelefone toodetakse arvestatavalt suure mälumahuga, siis ei ole seda kunagi liiga palju! Mälukaardid on mobiiltelefonide ja nutitelefonide tarvikud, mis on kasulikud mitmel põhjusel – nad annavad juurde tohutus koguses salvestusruumi ja võimaldavad andmeid väga lihtsalt näiteks arvutisse transportida. Kui rääkida numbritest, siis on turul mälukaarte, mis lisavad nutitelefonile lausa 500 GB salvestusruumi. Kindlasti tasub mälukaardi puhul jälgida, et see oleks vee- ja löögikindel, et olulised andmed oleksid kaitstud ka siis, kui nutitelefoniga õnnetus juhtub.

Akupank päästab olukorra!



Foto: Shutterstock.com

Telefoni aku saab alati tühjaks just kõige ebasobivamal hetkel? Selliste olukordade vältimiseks tuleb soetada kvaliteetne akupank, mis võib olla päästjaks erinevates situatsioonides:

Matkates metsas, kus puudub elektriühendus;

Pikemal autosõidul, kui autolaadijat pole käepärast;

Reisides välismaal, kus seinakontaktid ei ühti laadija pistikuga jne.

Võimekas akupank suudab täis laadida ka väga mahuka akuga nutitelefoni, isegi mitu korda! Seejuures ei ole aga kaasaegsed akupangad suured ega raksed, vastupidi, neid on väga mugav kaasas kanda.

Jäta autosõidul käed rooli keeramiseks

Teame, et autot juhtides ei ole lubatud mobiiltelefoni kõrva juures hoida. Seetõttu soetab iga enesest ja kaasliiklejatest lugupidav autojuht endale hands-free seadme, mis lisab turvalisust ja mugavust. Samas ei ole hands-free kõrvaklapid mobiiltelefonide ja nutitelefonide tarvikud, mis on suunatud ainult autojuhtidele, need on abiks erinevates valdkondades. Näiteks kõnekeskustes on need asendamatud seadmed, mis võimaldavad helistajaga suhelda ning seejuures infot operatiivselt arvutisse trükkida.

Ka telefonihoidja lisab turvalisust



Foto: Shutterstock.com

Lisaks hands-freele on autosse mõistlik muretseda telefonihoidja, mis võimaldab navigeerimisel telefoni vaateraadiuses hoida ja seejuures kahe käega ohutult rooli keerata. Telefonihoidja saab kinnitada absoluutselt igasse autosse – esiklaasile, ventilatsioonivõredele, CD-pesasse, armatuurile – täpselt sinna, kus selle kasutamine kõige mugavam tundub. Kui asukoha valik isegi kõige parem ei ole, siis annab telefonihoidja pöörderaadius, mis on kuni 360 kraadi, võimaluse telefoni asend sobivaks sättida.

Autolaadija igasse autosse

Kui autodega jätkata, siis ei saa mööda vaadata ka autolaadija vajalikkusest. Näiteks navigeerimine on sedavõrd ressursikulukas, et nutitelefoni akulaetuse tase väheneb sekunditega. Seetõttu on autolaadijad mobiiltelefonide ja nutitelefonide tarvikud, mis peaksid kuuluma iga auto varustusse, kuna just autolaadija võib osutuda päästjaks võõras linnas ekseldes. Mõistlik on soetada laadija, millel on mitu USB väljundit, et saaksid vajadusel nii telefoni kui GPS seadme üheaegselt vooluvõrku ühendada.

Kui armastad selfisid, soeta selfipulk!



Foto: Shutterstock.com

Kvaliteetse selfi tegemine eeldab käepikendust, milleks selfiepulk loodud ongi! Kuigi selfipulgad tulid turule juba mõnda aega tagasi, ei ole nad oma populaarsust kaotanud – see tähendab, et tegemist on väärt mobiiltelefonide ja nutitelefonide tarvikutega. Selfipulk on abimees, kui:

Armastad end jäädvustada, kuid fotograafi ei ole alati käepärast;

Reisid üksi, kuid soovid end uutes kohtades pildile jäädvustada;

Teed videokõnesid, mille käigus käsi telefoni hoidmisest kiirelt väsib;

Soovid iga seltskondliku ürituse pildile jäädvustada, kuid kipud ise fotograafi rollis pildilt välja jääma.

Mine VR-prillidega teise dimensiooni

Sulle meeldib nutitelefoniga mänge mängida, kuid otsid midagi uut ja põnevat? Mobiilsed virtuaalreaalsusprillid viivad telefonimängud uuele tasemele, nende abil koged oma lemmikmänge super-realistlikul moel. Mobiilsed VR-prillid on seade, kuhu käib sisse nutitelefon, mille pilt kuvatakse kasutajale mitmemõõtmeliselt. Ja veel – kui nutitelefonist filmide vaatamine ei ole seni just kõige mugavam olnud, siis VR-prillidega saab filmielamus uue tähenduse!

Hoia nutikella abil kätt pulsil



Foto: Shutterstock.com

Üha sportlikumas maailmas toodetakse üha enam tarvikuid, mis aitavad füüsilist aktiivsust jälgida ja analüüsida. Nutikellad on mobiiltelefonide ja nutitelefonide tarvikud, mis mõõdavad Sinu füüsilist tegevust ning kuvavad seda vastava rakenduse abil nutitelefonis. Seega annavad nutikellad ja nutitelefonid koostöös võimaluse oma sportlikud näitajad salvestada ning neid aja jooksul jälgida ja parandada!