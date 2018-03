1a.ee e-pood: turvaline, usaldusväärne ja mugav

(Sisuturundus)

1a.ee nutipood on tegutsenud ligikaudu 10 aastat ning saavutanud selle ajaga suure populaarsuse, lojaalse kliendibaasi ning ülimalt laia tootevaliku. Kliendid kiidavad eelkõige kiirust nii klienditeenindust kui ka tarnet silmas pidades. Samuti tuuakse esile usaldusväärsust, kaubad on kvaliteetsed ning mitte ükski klient ei pea seetõttu pettuma. Kui aga juhtub, et mõnel tootel esineb defekt, on 1a.ee e-pood loonud väga kliendisõbralikud garantiitingimused, mis lahendavad kõik probleemid kliendi kasuks. Kindlasti on aga veel terve hulk põhjuseid, miks teha oma ostud 1a.ee e-poest ning nendest kohe räägimegi.

Veendu, et ostlemine oleks 100% turvaline

Kuna tänapäeva nutimaailmas liigub kahjuks arvestatav hulk pahalasi, kes kasutavad võimaluse korral teiste inimeste andmeid kurjasti ära, siis tuleb veebis ostlemisel silmas pidada, et e-pood oleks 100% turvaline. See tähendab, et e-pood peaks kasutama SSL sertifikaate, mis tagavad kliendi andmete autentimisel nende turvalisuse. Kindlasti ei tohiks oma isiku- ning krediitkaardiandmeid sisestada lehtedele, mis tunduvad juba eos kahtlase sisuga. Just seetõttu on kindel ostukeskkond 1a.ee e-pood, kus on loodud kõik garantiid, mis tagavad 100% riskivabad tehingud.

Uuri enne ostu sooritamist ka garantiitingimusi

Kuigi loodame alati parimat ning ei keskendu ostu sooritamisel võimalusele, et soetataval tootel võib esineda rike või defekt, siis tasub sellele siiski mõelda. Eriti oluline on seda silmas pidada elektroonikatoodete soetamisel, kuna elektroonika on teatavasti ettearvamatu ning defektseid tooteid esineb ka kõige tuntumatel kaubamärkidel.



Oma tagala kindlustamiseks veendu, et e-pood pakuks kliendisõbralikke garantiitingimusi, mis jätaksid võimaluse nii toote tagastamiseks kui ka võimalusel ümbervahetamiseks. Ka garantii kehtivusaeg on väga oluline, sest rike ei pruugi esile tulla kohe, vaid mõne aja pärast. 1a.ee e-pood pakub kõigile toodetele vähemalt 2-aastast garantiid, mõne toote puhul on see isegi eluaegne!

Tugine olemasolevale kliendikogemusele

Selleks, et e-pood kujuneks pikaajaliseks partneriks, tuleb sealt kõigepealt esimene ost sooritada, kuid kuidas olla kindel, et tegemist on usaldusväärse ostukeskkonnaga? Kõige lihtsam viis on tugineda teiste inimeste kliendikogemusele, millest on võimalik ammutada absoluutselt igasugust informatsiooni. Paljud internetipoed koguvad oma klientidelt tagasisidet, mis on e-poe keskkonnas täiesti avalik ning määratleb kvaliteeti keskmise hinde või sõnalise tagasiside teel kõigis olulistes aspektides:

Klienditeenindus;

Ostuprotsessi sujuvus;

Tarne kiirus;

Kaupade kvaliteet.

1a.ee e-pood kogub toodetele tagasisidet viie palli süsteemis, mis annab klientidele suurepärase võimaluse otsustada iga toote keskmise hinde põhjal eraldi, kas tegemist on hinnatud kaubaga või tasub eelistada mõnd teist toodet.

Kiire tarne võib päästa päeva!



Kas tuleb tuttav ette, et veel paar päeva enne sõbra sünnipäeva on kink ostmata või jõulud on juba ukse taga, kuid Sina ei ole veel kingituste peale mõelnudki? Sellistes olukordades võib kiire tarne päästa päeva! Iga esinduslik e-pood pakub vähemalt 2-3 tarneviisi, mille hulgast saab klient endale kõige sobivama valida. Viimasel ajal on kõige populaarsemaks tarneviisiks pakiautomaadid. Suuremate kaupade transpordiks kasutatakse erinevaid kullerteenuseid ehk uksest-ukseni transporti. Tarne kiirus ei sõltu aga ainuüksi tarnijast, vaid ka sellest, kui kiiresti e-pood kaubad komplekteerib, pakendab ning välja saadab. 1a.ee e-pood on tuntud oma kiire tarne poolest, pakid jõuavad klientideni nii pakiautomaadi kui kulleri vahendusel. Seejuures on paljudele kaupadele tarne lausa tasuta!

Suuremate ostude tegemiseks vali mõistlikud liisingutingimused

Ilmselgelt ei ole meil kõigil suuremate ostude sooritamiseks piisavalt vaba raha ning vajaliku summa kogumine võtab kaua aega. Just seetõttu pakub iga kliendisõbralik e-pood liisingu- ehk järelmaksuvõimalust, selleks on reeglina kaks varianti:

E-pood pakub järelmaksu ise;

Liisingu andmiseks tehakse koostööd erinevate pankade ning liisingufirmadega.

Kaupade järelmaksuga ostmisel on väga olulised aspektid taotlusprotsessi mugavus ning intress. Üldjuhul kehtib reegel, et pangad pakuvad liisingut küll väiksema intressiga, kuid nõudmised taotlejale on üsna kõrged. Liisingu andmisele spetsialiseerunud firmadelt on lihtsam laenu saada, kuid intressid kipuvad kõrgemad olema. 1a.ee e-pood teeb koostööd kolme erineva ettevõttega, et kliendil oleks võimalik valida, missuguse teenusepakkuja tingimused just temale kõige paremini sobivad.

Nõua 14-päevast tagastusõigust

E-pood on keskkond, kust toimub ostu sooritamine nö pimesi ehk kaupu reaalselt näha ja oma käega katsuda ei ole võimalik. Just seetõttu peab e-pood pakkuma 14-päevast tagastusõigust, tagastamise põhjuseks võib olla ka lihtsalt see, et kaup ei vasta kliendi ootustele. 1a.ee e-pood pakub võimalust toode 14 päeva jooksul tagastada, raha tagastatakse samuti 14 päeva jooksul.



Laia kaubavalikuga e-pood on väga mugav koht kaupade soetamiseks. Veendu, et e-poe taust oleks usaldusväärne, klienditeenindus tasemel, garantiitingimused kliendisõbralikud ning tarne kiire. Kui kõik linnukesed kirjas, jääb üle vaid soovitud kaubad ostukorvi lisada.

Külasta 1a.ee nutipoodi ning veendu, et e-pood võib olla kliendisõbralikum, kui mistahes kaubanduskeskus!