Seekord on kõik uutmoodi – CEBIT alles tuleb ja toimub nüüd suurel suvel!

CeBIT-it mäletavad kõik tehnoloogiahuvilised hästi – see oli kevadekuulutaja, mis igal aastal varakevadel Hannoveris uusi tehnoloogiatrende esitles. Kuid sel aastal valitses Hannoveris varakevadel vaikus, sest uus CEBIT tuleb täiesti uutmoodi ja toimub nüüd 11.-15. juunil 2018. Isegi logo ja kirjapilt on nüüd muutunud.

Vanaviisi enam ei saanud, sest uus, noor Y-generatsioon on asunud tehnoloogiavaldkonnas juhtpositsioonidele ja nende jaoks on jäänud senine traditsiooniline messiformaat kohati liiga võõraks.

Sellepärast otsustasidki CEBIT-i korraldajad kogu ürituse ülesehitust põhjalikult uuendada kuni toimumisaja muutmiseni välja.

Rohkem tehnoloogiat, rohkem innovatsiooni ja veel rohkem emotsioone kui kunagi varem on juunis toimuva tehnoloogiafestivali, mitte ainult messi põhilised märksõnad.

"Me mõtestame CEBIT-i täiesti ümber,“ lubab Deutsche Messe ehk ürituse korraldajaettevõtte juhatuse liige Oliver Frese ning lubab ka seda, et CEBIT-ist saab Euroopa number üks sidemete sõlmimise platvorm ja digitaalse tehnoloogia festival, mis toob kõik kokku, nii uue kui vanema põlvkonna.

CEBIT tõsteti suvisele ajale, kuna siis on soe ja palju parem ka väljas olla kui varajases märtsis. Saab teha vabaõhuüritusi, kujundada festivali rohkem vabamasse õhkkonda kui hallidesse surutud messiboksidesse. Ürituse keskmeks saab kuulus Hannoveri messikeskuse puidust katusega EXPO kuppel ja enamus ettevõtmisi korraldatakse selle ümber vabas õhus.

Eestis on samuti tehnoloogiamaailmas pilt oluliselt muutunud: korraldatakse häkatone ja idufirmade festivale, suurte traditsiooniliste tehnoloogiaettevõtete kõrval on aina tähtsamaks saanud ka kiirelt arenevad väikesed idufirmad. Nii on CEBIT samamoodi muutumas ja ajaga kaasa läinud.

Festivali keskmes olev nn. d!campus mahutab kolm uue CEBITi põhisammast: d!conomy ehk digimajandus, d!tec ehk digitehnoloogia ja d!talk ehk digikonverents ja arvamusplats.

d!conomy koondab endas lahenduste pakkujaid ja teenuseid nii ärikasutajatelt kui riigisektorist.

d!tec´il näidatakse uusi maailma muutvaid tehnoloogiaid, osalevad nii tuntud uurimisasutused kui alles areenile astunud idufirmad, kes astuvad üles kesksel d!tec´i laval.

d!talk aga on programm, mis avab dialoogi erinevate osapoolte vahel, toimuvad debatid, konverentsid ja töötoad.

Esimene päev viiepäevasest festivalist – 11. juuni on tervenisti pühendatud ärijuhtide ja valitsuse poliitikakujundajate vahelisele dialoogile, sinna on ligipääs vaid ajakirjanikele ja tervitusõhtule kutsututele.

Kolm järgmist päeva – teisipäev, kolmapäev ja neljapäev on d!conomy, d!tec´i ja d!talk´i päralt. Lahenduste pakkujad ja nende kliendid on tähelepanu keskmes.

Neljapäeval valmistutakse ette reedeseks n-ö „avatud päevaks“, mil avatakse uksed kõigile huvilistele. Siis saavad d!campus ja mitmed teised festivali sektsioonid avalikkusele avatud.

„Me tahame teha koostööd nii ettevõtete kui valitsustega, et luua digitaalsete muutuste suhtes positiivset õhkkonda – et avaldada inimestele muljet uute formaatidega ja õhutada mahlakat debatti mitmetel vaidlusi põhjustavatel teemadel. Seda kõike selleks, et meelitada kohale ka nooremat publikut,“ lisas Oliver Frese.

CEBIT-i suur kontseptsioonimuutus arutati läbi eelmisel aastal ja läbirääkimised eksponentidega kestsid kuid. Samas olid enamus muutustega päri ja nõustusid, et nii toimumisaja kui formaadi muutmine on vajalik ja värskendus kogu ettevõtmise jaoks oluline.

Vaata uuenenud CEBITi kohta lähemalt www.cebit.de

