Kõige igavam auto - Tesla Model X - Episood 1.

Arutelu teemal, kas Tesla on mõttetu auto või on see elektriauto teerajaja, on Arvutimaailma toimetust ära tüütanud ning otsustati selgusele jõuda, kui kohutav see auto lõppude lõpuks on.

Ilmselge on see, et läbisõit on kohutavalt lühike, kogu aeg on vaja laadida või laadijat otsida, koostöökvaliteet pidi kehv olema, raudselt on ebamugav ning need tuviuksed on ebapraktilised.

Vähemalt nii räägitakse.

Arvutimaailma toimetus teeb neid katseid, et teie tegema ei peaks!

Võtsime ühendust lähima Tesla esindusega Soomes ning tõime ära ühe Model X-i, millega üritame neile küsimustele vastuse saada.

Nagu Ida-Euroope turistile kombeks, külastasime ökoliikuriga ka IKEAt, odava juustu, või poodi, Prismat ning õgisime ennast kurguni täis Viking Line Rootsi lauas.

Sh hämmastav oli tõsiasi, et lisa 10€ eest saab Vikingline väljasõidu prioriteeti kasutada.

Olles esimene auto mahasõidul, tähendab täis laeva puhul koju jõudmist, samal ajal kui viimased alles laeval ekslevad.

Järgmisena teeme selgeks kas Tesla SUV on linnamaastur või sportlik mahtuniversaal, nagu nimi ütleb (sport utility vehicle) ja kui hull on see laadimise ja läbisõidu teema on. Lõpuks, kes üldse peaks endale sellist autot kaaluma.

Kogu janti jäädvustame videos, valdavalt Vloggi stiilis ning peale Tesla tagastamist soomlastele loosime välja ühe Rode video-mikrofoni, mille võitmiseks on vaid video alla visata kommentaar, kus ja miks just sinul seda tarvis on.