Kasulikud nipid, kuidas jalgrattad ja tarvikud kevadeks valmis panna

Kui istume terve talve külma ilma trotsides toas, siis kevade saabudes kisub üha enam õue värske õhu kätte. Ilmselgelt ei liiguta me end talvel piisavalt ning kevad on just see aeg, kus tuleb end käsile võtta ja füüsiliste tegevustega vormi viia. Jalgrattasõit on üks tore viis, kuna see ei vaja tugevat füüsist ning oskusi, sellega saab hakkama igaüks. Kuna sport peab olema aga tervisele ohutu, siis on oluline enne uue hooaja algust üle vaadata jalgrattad ja tarvikud, et need oleksid heas seisukorras ning kõik vajalik meeldivaks kulgemiseks oleks olemas. Siinkohal annamegi mõned kasulikud nipid, kuidas jalgrattad ja tarvikud õigesse sõiduvormi viia.

Alusta jalgratta tehnilisest seisukorrast

Kui jalgratta pimedast keldrist jälle välja tood, keskendu esmalt selle tehnilisele olukorrale, kuna nagu öeldud, sport peaks olema tervisele kasulik mitte vastupidi. Vaata kriitilise pilguga üle kõik liikuvad osad:

Kontrolli, kas rehvid on terved ning nendes on piisavalt õhku;

Vaata üle ratta kett, et see oleks õlitatud ja pingutatud;

Katseta pidureid – need on ohutuse seisukohalt kõige olulisemad.

Juhul, kui kontrollimise käigus selgub, et üks või teine asi ei tööta nii nagu vaja, ära löö käega, vaid soeta uus – jalgrattad ja tarvikud on enne uut hooaega kaubanduses väga hea valiku ja taskukohaste hindadega esindatud.

Kaitse oma ratast pikanäpumeeste eest



Foto: Shutterstock.com

Pole vahet, kas jalgratas on uus või vana, keegi meist ei soovi sellest ilma jääda. Seetõttu on oluline soetada kvaliteetne rattalukk, mis garanteerib, et leiad oma kaherattalise sõbra täpselt sealt, kuhu ta jätsid. Rattalukke on üldiselt kolme tüüpi:

U-kujuline lukk, mis on küll turvaline, kuid veidi ebamugav kaasas kanda;

Trosslukk, mis on üks levinumaid lukutüüpe – kompaktne, soodne ja küllaltki turvaline;

Kokkuvolditav lukk, mida on mugav kaasas kanda ja turvalisuse tase on samuti kõrge, ainsaks miinuseks on teistest krõbedam hind.

Kuna jalgrattad ja tarvikud on üsna hinnalised, siis kahjuks äratavad need pikanäpumeestes huvi, just seetõttu tuleb olla ettenägelik ja muretseda kvaliteetne rattalukk.

Muuda jalgrattasõit turvaliseks

Kordame veelkord, et jalgrattaga liiklusesse sukeldudes tuleb veenduda, et teekond oleks turvaline nii sõitjale endale kui kaasliiklejatele. Enda ohutuse tagamiseks tuleb soetada kvaliteetne sõiduvarustus – riided, mis ei lase tuult läbi, kuid lasevad samas kehal hingata, kindad, mis kaitsevad käsi hõõrdumise eest ja kõige tähtsam – kiiver, mis kaitseb pead kukkumise või liiklusõnnetuse korral.

Kaasliiklejaid silmas pidades tuleb muretseda jalgrattad ja tarvikudkategooriast helkurid ning esi- ja tagatuled, mis muudavad rattasõbra teistele nähtavaks ning tagavad ohutuse pimedal ajal.

Mugavustarvikud muudavad teekonna meeldivaks



Foto: Shutterstock.com

Rääkides rattasõidu mugavusest, saab välja tuua mitmed nii-öelda mugavustarvikud, mille omamine ei ole küll tingimata vajalik, kuid mis muudavad teekonna meeldivaks:

Jalgrattapump annab võimaluse igal hetkel ja igas keskkonnas tühjenema kippuvad rehvid täis pumbata;

Joogipudel ja –pudelihoidja garanteerivad, et värskendav karastus on mugavalt käeulatuses;

Rattakompuuter laseb jälgida teekonna pikkust, kestvust, kiirust jpm.

Nii, nagu inimesed on erinevad, on ka turul leiduvad jalgrattad ja tarvikud väga erinevad, seetõttu ei saa öelda, et kõikvõimalik mugavusvarustus peab kuuluma jalgratta juurde, kuid saame tõdeda, et mida rohkem funktsionaalseid tarvikuid, seda mugavam on teekond.

Võta oma kaherattaline kõikjale kaasa

Kõik me ei ela kahjuks keskkonnas, kus meid ümbritseks puutumata loodus, värske õhk ning kvaliteetsed kergliiklusteed. Seetõttu on paljudele oluline võimalus pakkida oma jalgratas autosse ning sõita kohta, kus on sportimiseks paremad võimalused. Kuna jalgratas aga reeglina auto pagasiruumi ei mahu, siis on jalgrattad ja tarvikud kategoorias mugavad jalgrattahoidjad, mida saab kinnitada nii auto katusele kui veokonksu külge. Seejuures on eriti positiivne, et funktsionaalsemad hoidjad võimaldavad kaasa võtta kuni 3 ratast – suurepärane võimalus kogu perega loodusesse rattasõitu nautima minna!

Õige riietus annab õige tunnetuse



Foto: Shutterstock.com

Paljud meist mäletavad, kuidas lapsena juhtus alatihti, et laiad püksisääred kippusid keti vahele kinni jääma. Tänapäeva jalgrattad ja tarvikud on sedavõrd arenenud, et kvaliteetsed ketikaitsmed ei lase sel juhtuda, kuid sellele vaatamata ei ole õige riietus vähetähtis. Rattasõit on füüsiline tegevus, olgu tegemist harrastaja või profisportlasega. Seetõttu on hästi oluline, et riietus oleks venivast mugavast materjalist, hingav ning kaitseks sõitjat nii tuule kui vihma eest. Kvaliteetsed rattasõiduriided on küll üsna kallid, kuid tasuvad end pikemas perspektiivis kindlasti ära – mugavus ennekõike!

Jalgrattasõit on jõukohane meile kõigile, nii väikestele kui suurtele, nii noortele kui vanadele. See on nutikas viis veeta aega värskes õhus ning seejuures arendada oma füüsilist vastupidavust. Kui jalgratas on korras ning olemas on vajalikud tarvikud, siis võibki uuele hooajale vastu minna!

