Parim rattasõidu aeg on käes! Kuidas valida see õige?

(Sisuturundus)

Soe ja pikk suvi paneb jalgrattad veerema, sest kes meist ei ihkaks kõige kaunimal ajal värskes õhus aktiivselt liikuda.

Rattaga on tore liigelda hiliskevadest varasügiseni välja, mil ilmad on päikesepaistelised ja piisavalt soojad. Jalgrattaga sõitmise plussideks on ümbruskonna märkamine, looduskaunite kohtade avastamine ning kehaline aktiivsus, mis on oluline terviseprobleemide ennetamiseks. Mis peamine, rattaga liigeldes saab kvaliteetaega veeta nii pere kui ka sõprade-tuttavate seltsis.

Just praegu on õige aeg soetada endale või kogu perele meelepärased sõiduvahendid.

Viis soovitust uue jalgratta ostuks!

Enne, kui tormad poodi uut ratast soetama, pea hoogu ja küsi endalt: „Millist jalgratast ma vajan, et see valmistaks mulle pikaajalist rõõmu?“

Esimene nõuanne – internetipood

Enne uue jalgratta ostu tasub kindlasti ringi vaadata internetikaubamajades – mida ja mis hinnaga pakutakse? See säästab aega ja raha ning võrreldes tavapoodides olemasolevaga on veebiostude eeliseks mitmekesisem valik.

Oled sa suur või väike, adrenaliinisõltlane või rahuliku linnasõidu nautija – palju ilusaid ja erinevaid mudeleid nii linna- kui ka maastikusõiduks ning sportimiseks leiab näiteks veebikaubamajast 1a.ee.

Uuri, milliseid jalgrattaid pakutakse?

Tänapäeva sõiduvahendid on nii disaini kui tehniliste omaduste poolest üpriski erinevad ja seepärast on enne ostu soovitatav läbi mõelda, kus hakatakse jalgratast kasutama – linnas, maal, maastikel?

Üldjuhul jagunevad rattad järgmistesse kategooriatesse:

lastele mõeldud kolme- ja kaherattalised sõiduvahendid vanusele kuni kolm aastat;

noortele mõeldud rattad, mis sobivad kuni 1,65 cm pikkusele;

naiste ja meeste jalgrattad;

hübriidid, mis sobivad sõitmiseks nii maanteel kui ka maastikul ja mõeldud eeskätt hobiratturitele.



Foto: Shutterstock.com

Mitmesugused jalgrattad – tee õige valik!

Ostetud jalgratas ei pea alati olema kõige kallim… Pigem peaks see vastama ootustele ja vajadustele.

Linnaratas

Parim suvine ratas on ilmselgelt linnaratas, millega on hea tööle, randa või niisama läbi linna sõita. Loomuliku istumisasendiga sõiduvahendi täisvarustusse kuuluvad tuled, pakiraam, rattajalg, ketikaitse ja porilaud – kõik, mis muudab linnasõidu nauditavaks ja probleemituks. Lisaks saab linnarattaga edukalt sõita ka kruusateedel ning kõvema kattega pargi- ja metsateedel.



Foto: Shutterstock.com

Maastikuratas

Laiemate rehvidega maastikuratas on eeskätt mõeldud sõitmiseks metsaradadel ning sportlikuma sõiduasendi poolest sobib see hästi ka treeninguteks. Ratta laiad ja mustrilised rehvid teevad tehniliselt raskel rajal sõitmise mugavaks ja kindlaks. Sellist tüüpi rattaid leidub 24˝, 26˝, 27,5˝ ja 29˝ tollise jooksusuurusega. Kokkuvõtlikult sobib see ratas neile, kes ei aja taga tippkiirust, vaid armastavad teha maastikusõitu, osaleda rattamatkadel või ka maratonisõitudel.

Maanteeratas

See rattatüüp on mõeldud põhiliselt asfaldil sõitmiseks – treenimiseks ja miks mitte ka võistlemiseks. Kiire, kerge raami, siledate rehvidega ning aerodünaamilise sõiduasendiga sõiduvahend võimaldab tõhusalt ja kiiresti liikuda.

Hübriidratas

Pakutavatest jalgratastest kõige universaalsem rattatüüp kogub üha enam sõiduharrastajate poolehoidu, sest see sobib sõitmiseks nii maanteele, metsa kui ka linnatänavatele. Lisaks saab rattale paigaldada soovitud lisavarustuse, mis muudab selle asendamatuks kaaslaseks. Selle sõiduvahendi eeliseks on suurem rehvi läbimõõt ja väiksem veetakistus, mis võimaldab sirgematel teelõikudel kiirust arendada.

Väikelaste ja noorte jalgrattad

Väikelaste ja noorte rattad erinevad üksteisest rehvisuuruste poolest, mis ulatuvad 12 tollist kuni 26 tollini. Tagamaks ohutu jalgrattasõit, on väga oluline valida lapsele õige suurusega transpordivahend, mille valikut aitavad teha andmed lapse vanuse ja pikkuse kohta:

12 tolline jalgratas sobib vanusele 2–3 aastat;

16 tolli on sobilik 4–5-aastastele ning pikkusele 105–120 cm;

20 tolli on sobilik 5–7 aastastele ning pikkusele 115–135 cm;

24 tolli sobib vanusele 7–11 ja pikkusele 135–150 cm;

26 tolli sobib pikkusele alates 150 cm.

Valides väikelapsele jalgratast, soovitame kindlasti tähelepanu pöörata ka pidurite olemasolule. Tavaliselt on ratastel nii käsi- kui ka jalgpidur, kuid enne ostu tuleks selles veel kord veenduda, sest jalaga pidurdamise võimalus on väikelapsele kõige ohutum.

Mõtle turvaliselt!

Üldine kuldreegel on: kanna alati kiivrit, kui oled ratastel, sest see on kõige odavam elukindlustus ja võib päästa sinu või sinu lapse elu!

Ära unusta hooldust!

Kui ratas soetatud, tuleks selle eest ka regulaarselt hoolt kanda. Alati enne iga hooaja algust peaks kontrollima nii pidurite kui ka käikude seisukorda, õlitama ketti ja pumpama kumme. Lisaks peaks ratast regulaarselt puhastama – porist, liivast, mullast.

Nagu vanasõnagi ütleb: „Üheksa korda mõõda, üks kord lõika“ – nii soovitame ka meie sul uue jalgratta ostu korral endale vajalik info selgeks teha ning korralikult läbi mõelda ka jalgratta kasutamise otstarve.

Kvaliteetsed jalgrattad ja lisatarvikud leiad suurimast netipoest 1a.ee. Kõik liikuma, sest suvi on kohe-kohe käes! Turvalist sõitu!