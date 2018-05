Sony investeerib 7 miljardit sensorisse, et olla 2021 juhtiv kaameratootja.

Sony avaldas oma uue kolme aastaku plaani, ning eesmärgid on suured.

Väga agressiivselt plaanitakse domineerida kaameraturg ning investeeringud on selleks paljulubavad.

Oleme ennegi sõna võtnud, et Sony on hea, aga mööndustega.

Näiteks suudab kahe aasta tagune A7S kaamera näha pimedas paremini, kui inimsilm, kuid ergonoomika ning kasutatavuse poolest on täiesti kohutav.

Selge on see, et Sony niigi domineerib Sensori turgu, olles kasutuses umbes 50% kõigist digipildi seadetes, telefonides jne.

Plaanist tuleb välja, et turuosa tahetakse veelgi suurendada ning investeeritakse triljon jeeni (7,7miljardit €) peamiselt sensori arendusse.

Õnneks ei maga ka Canon ning ka nende investeeringud on suurenenud, kuid enne kui täiskaader hübriid meie laual ei ole, on raske midagi ennustada.

Olgugi, et Sony A9 just aasta kaamera tiitli Jaapanis võitis, leiame et on olemas parema pildi ja kasutatavusega fotokaameraid. Näiteks Nikon D850. Üsna varsti Nikoni arvustus Arvutimaailma youtube kanalis, kuhu soovitame Subscribeda

Aprilliks 2021 lubab Sony olla maailma juhtiv kaamerabränd ning Nikon ja Canon peavad ennast liigutama, et turupositsiooni hoida: konkurents on tihe.

